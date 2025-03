El PSOE de Óscar López busca el choque con Ayuso y lleva al Pleno la autoría de la gratuidad del abono transporte hasta los 14 años

El PSOE lleva días comprobando la habilidad de la Comunidad de Madrid para hacer creer, sin decirlo de forma expresa, que la gratuidad del abono transporte hasta los 14 años se debe a una decisión del Gobierno regional. La idea ha calado, sin que ... exista ninguna declaración formal de Isabel Díaz Ayuso ni de sus consejeros en ese sentido, y los socialistas han montado en cólera, porque en realidad la iniciativa se financiará a cargo de los fondos europeos que administra el Ministerio de Transportes para implementar esa bonificación desde el 1 de julio.

Los socialistas llevan casi una semana tratando de propagar con todos los medios a su alcance que no hay que agradecer a Ayuso esa medida, sino al Gobierno de Sánchez. Pero no acaban de conseguir que la opinión pública madrileña se queda con esa idea, y el PSOE ha decidido llevar esta polémica al Pleno del jueves.

La ampliación de la gratuidad del abono infantil hasta los 14 años entrará en vigor el próximo 1 de julio y beneficiará a casi 600.000 jóvenes madrileños. Hasta ahora, el abono infantil permite a los niños de 4 a 7 años viajar gratis en toda la red de transporte público de la Comunidad y, con esta ampliación, permitirá también hacerlo hasta los 14 años.

Noticia Relacionada Vox presiona a Ayuso para que proteja el Valle de los Caídos y el PP le recuerda que no tiene competencias Mariano Calleja Los populares subrayan que el titular del monumento es el Estado y la Comunidad de Madrid no puede declararlo Bien de Interés Cultural

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha acusado a Ayuso de actuar con «trilerismo» por «apropiarse» de la gratuidad de abonos transporte hasta los 14 años. En realidad, Ayuso no ha dicho en ningún momento que sea una medida suya. Fue el Consejo de Admininistración del Consejo de Transportes el que dio luz verde a esa iniciativa y la comunicó por medios no oficiales la semana pasada.

Eel ministro de Transportes, Óscar Puente, ya advirtió al Gobierno regional de posibles sanciones por no cumplir la ley al anunciar esta gratuidad sin aclarar que la financiación procede del Estado. Espinar ha cargado contra la presidenta de la Comunidad porque «no es la primera vez que Ayuso se apropia» de medidas que no son suyas.

A su juicio, es el «modus operandi» de Ayuso, tras haberlo aplicado a las ayudas del alquiler, los fondos europeos y la financiación de las universidades públicas, según ha señalado. «Todo se lo apropia aunque no haga nada. Entiendo que como no va sobrada de buenas obras tenga que apropiarse de las ajenas. Es lo que hace con su ático, que aunque no paga nada vive ahí como una reina».