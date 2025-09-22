El PSOE fuerza la división de la Asamblea de Madrid con una declaración que llama a la movilización de los madrileños por Gaza

El PSOE de Madrid no está dispuesto a soltar el filón político que ha encontrado con la situación en Gaza y seguirá explotándolo para tratar de desgastar al máximo al PP y a Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas han presentado al resto de los grupos ... un borrador de declaración institucional, donde se «condena de forma rotunda el genocidio en Gaza». El texto, como era previsible, ha producido la inmediata fractura de la Asamblea. El PP ve «inútil» buscar un acuerdo con el PSOE y directamente rechazará su propuesta.

En la propuesta de declaración institucional que ya circular por los despachos de la Asamblea se subraya que el Parlamento madrileño «condena de forma rotunda el genocidio en Gaza y exige el cese inmediato de los ataques, el levantamiento del bloqueo y el respeto al derecho internacional humanitario».

Las declaraciones institucional necesitan un apoyo unánime de los grupos parlamentarios, sin excepción, para que puedan ser leídas en el Pleno de la Asamblea, con independencia de las mayorías parlamentarias que haya. En este caso, al no contar con el respaldo de todos los grupos, la declaración decaerá y ni siquiera se incluirá en el orden del día del próximo Pleno.

En la propuesta del Grupo Socialista se afirma que la Asamblea «respalda las medidas del Gobierno de España para detener la violencia, incluidas el embargo de armas, las sanciones a los responsables, la prohibición de productos de asentamientos ilegales y el refuerzo de la cooperación con Palestina».

El PSOE también pretendía que la Asamblea reclamara «a las instituciones de gobiernos autonómico y local que destinen fondos a ayuda humanitaria y que condenen el genocidio». Además, en el texto se exige «la liberación de los rehenes y reafirma el compromiso en la búsqueda de una solución, en paz y seguridad, tal y como establecen las resoluciones de Naciones Unidas».

Los socialistas aprovechan también para hacer «un llamamiento a la ciudadanía madrileña a participar en movilizaciones pacíficas y a seguir alzando la voz en defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos universales».

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, ha comentado este lunes, tras la Junta de Portavoces, que ha leído la propuesta de declaración que ha presentado el PSOE: «La izquierda se refiere al conflicto en términos en los que no estamos de acuerdo». Pache defiende que hay que reclamar a Hamas la liberación de los rehenes y atender la crisis humanitaria: «Pero no estamos de acuerdo con los términos que utiliza el PSOE».

El portavoz de los populares en la Asamblea cree que no hay posibilidad de acuerdo con la izquierda en este asunto, y por eso piensa que es «inútil» proponer un texto alternativo. «A la izquierda no le interesa Gaza, lo utiliza como cortina de humo», ha sentenciado. ﻿