Madrid Río rescata el barco pirata y exhibirá tortugas del Mioceno

La estación de Metro está completada al 53%, recuperará en superficie un parque infantil y replantará 163 árboles

Fotomontaje del parque que se instalará sobre la estación de Metro de Madrid Río
Fotomontaje del parque que se instalará sobre la estación de Metro de Madrid Río COMUNIDAD
Sara Medialdea

Madrid

Los usuarios que tomen el Metro en la nueva estación de Madrid Río, una vez que esté finalizada en 2027, no tendrán que echarle mucha imaginación para sentir que viajan en el tiempo: nada más entrar, se toparán con 12 metros del antiguo Canal del Manzanares, ... recuperados y musealizados para la ocasión, aunque no en su primitivo emplazamiento porque por allí discurrirán las vías del suburbano. Y también restos de fauna primitiva, entre ellas varias tortugas gigantes del Mioceno, de la especie Titanochelon Bolivari, que medían más de 12 metros de largo y cuentan con una antigüedad de unos 17 millones de años.

