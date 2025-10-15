Madrid Río rescata el barco pirata y exhibirá tortugas del Mioceno

Los usuarios que tomen el Metro en la nueva estación de Madrid Río, una vez que esté finalizada en 2027, no tendrán que echarle mucha imaginación para sentir que viajan en el tiempo: nada más entrar, se toparán con 12 metros del antiguo Canal del Manzanares, ... recuperados y musealizados para la ocasión, aunque no en su primitivo emplazamiento porque por allí discurrirán las vías del suburbano. Y también restos de fauna primitiva, entre ellas varias tortugas gigantes del Mioceno, de la especie Titanochelon Bolivari, que medían más de 12 metros de largo y cuentan con una antigüedad de unos 17 millones de años.

Todo ello estará a la vista a la entrada de la estación, cuyos trabajos están ya finalizados a un 53,21 por ciento, según pudo comprobar ayer el viceconsejero de Transportes, José María García, durante una visita de obra. La prolongación de la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal supondrá añadir 6,6 kilómetros de suburbano a la red, y crear las dos nuevas estaciones de Comillas y Madrid Río, además de las conexiones con las de Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

Fue precisamente en Madrid Río donde se iniciaron los trabajos para esta prolongación de Metro, entre una fuerte polémica con los vecinos por la tala de 90 árboles de gran porte y por la desaparición del muy popular parque del barco pirata. Los responsables regionales han negociado con las asociaciones y entidades cívicas la vuelta a su lugar del barco pirata, o más bien de una versión corregida y aumentada del mismo. Será parte del parque que cubrirá los 14.300 metros cuadrados ocupados por el Metro.

Esta zona estancial en superficie, además de recuperar el mismo juego infantil tan demandado, contará con una reforestación con plantas autótconas, pérgolas de sombra o la replantación de 163 árboles, a los que se unirán otros 2.700 árboles para que los pongan donde quiera el Ayuntamiento.

Musealizar el Canal

Además, a la entrada de la nueva estación también se podrán ver hasta 12 metros de paño del antiguo Canal del Manzanares, «una obra de ingeniería borbónica del siglo XVIII que se proyectó para unir Madrid con Aranjuez» mediante un canal navegable, explicaba Iván Manzano, técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Se han localizado en esta zona de las obras uno de los vasos del Canal, de 9 metros de ancho por 8 de profundidad, con 136 metros de longitud, y se musealizarán 12. No en su lugar original, porque por ahí pasan las vías del tren, sino en el vestíbulo de entrada. Otra parte será recuperado por la Escuela de Caminos, y se ofrecerá también parte al Museo Arqueológico. No se descarta que parte de este antiguo Canal también se saque al exterior y se musealice al aire libre en el nuevo área estancial que se va a construir sobre la estación.

Para construir toda esta ampliación de la línea 11 de Metro, se están utilizando dos procedimientos: por un lado, el método tradicional madrileño de excavación a pico y pala en la estación de Comillas, donde se ha entrado por el pozo de emergencia y se está excavando en ambas direcciones. Se espera llegar a Comillas este mismo año, y al fondo de saco que hay al otro lado en la primavera de 2026. En total, 679 metros se van a horadar por este procedimiento.

Desde Alemania

Para el resto, que suman 5.227 metros, se va a utilizar la tuneladora Mayrit: una máquina que se ha construido exprofeso en la fábrica alemana Herrenknecht AG, en la localidad de Schwanau, al suroeste de Alemania, y que se ha estado desmontando entre julio y septiembre, para traerla por piezas hasta Madrid. Una parte ya está siendo transportada por el Rin hasta Rotterdam, y desde allí seguirá en barco hasta Santander, desde donde será llevada a Madrid por carretera. Aún esperan la autorización del Ministerio de Transportes para saber si lo hará por la A-1 o por la A-6. Otras partes de la tuneladora viajan desde Venecia, por el Adriático hasta Valencia, y desde ahí por la A-3 en Madrid.

A partir del 15 de noviembre, se iniciará el ensamblaje, que durará hasta enero. Y en febrero se pondrá a punto la máquina, que arrancará su trabajo a principios de marzo. Esta tuneladora permitirá excavar el túnel a 6 metros por hora, 10 veces más velocidad que el procedimiento tradicional, explicaron los responsables de Transportes.

Mejor conectividad

Según los detalles que facilitó el viceconsejero José María García, tras culminar la instalación de las pantallas perimetrales, la losa de cubierta y la del vestíbulo, las obras han alcanzado el ecuador de su ejecución en la nueva estación de Madrid Río. «Estamos excavando la cota que está entre vestíbulo, entre preandén y el andén, de la estación y está previsto que la obra civil de la misma finalice en primavera del año 2026», indicó Miguel Núñez, director general de Infraestructuras.

Con una inversión inicial de 514 millones de euros, la ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal supondrá añadir a la red del suburbano un trazado de 6,6 kilómetros que «mejorará la conectividad y distribuirá de manera más equilibrada la afluencia de viajeros de la Línea 6, la más utilizada de la red», explica el viceconsejero. Se prevé que, durante la próxima década, la línea 11 incremente su demanda en más de 75.000 usuarios diarios.