Una próxima reunión con la Unesco cerrará los flecos pendientes para la ampliación del Hospital del Niño Jesús

El Hospital del Niño Jesús, el centro de referencia en el tratamiento de niños en toda España, está más cerca de su ampliación. El proyecto para llevarla a cabo, que se presentó en 2020 y se paró poco después por chocar con la declaración del Paisaje de la Luz -en el que se incluye esta zona- por parte de la Unesco, se ha ido modificando para adaptarla a las especificaciones de este organismo internacional, y aunque aún faltan algunos encuentros para terminar de cerrarlo, ya se conocen detalles como que contará en su nuevo edificio con una planta entera dedicada a los pacientes oncológicos, nuevos quirófanos –algunos de ellos robotizados– y un Instituto de Neurociencias y Salud Mental que completará su oferta.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, avanzó esta próxima remodelación durante su visita al Hospital, y explicó que se ha diseñado pensando en dar respuesta a las necesidades asistenciales que han ido cambiando: ahora hay más problemas de salud mental, daño neurológico causado por enfermedades raras, congénitas o adquiridas, y se están desarrollando nuevas terapias avanzadas, todo lo cual precisa de espacios específicos.

El Hospital del Niño Jesús se encuentra en un edificio neomudéjar inaugurado en 1881. Tras él se levantará un nuevo edificio sobre el que ejecutar la ampliación del centro sanitario, y que contará con una planta baja dedicada en exclusiva a niños y adolescentes con cáncer; tendrá dependencias para hospitalización, trasplantes, terapias avanzadas, colegio, un área para la capacitación familiar y otra de reuniones.

En la primera planta habrá once quirófanos de altas prestaciones, uno de los cuales será híbrido, y otro robótico. Y contará con una sala inteligente para operaciones dotada de avances de vangaurdia, banco de muestras biológicas, unidad de cuidados intensivos postquirúrgicos y un espacio de despertar.

En la segunda planta habrá una planta técnica, y en la -1 habrá espacios para el diagnóstico por imagen, salas blancas para la fabricación de nuevas terapias y un laboratorio de impresión 3D para la creación de productos ortopédicos y de tecnología médica.

«Estamos poniendo la salud en el centro de todas nuestras preocupaciones; queremos mejorar cada día los tratamientos y la asistencia», dijo la presidenta, que añadió que la ampliación incluirá también la construcción de una nueva Unidad de Investigación Clínica para Enfermedades de niños y adolescentes en el edificio histórico. Además, el Niño Jesús se completará con un Instituto de Neurociencias y Salud Mental para niños y adolescentes, que integrará los Servicios de Neurocirugía, Neurología, Neurofisiología y Salud Mental con el objetivo de cuidar la salud del cerebro en la infancia y en la adolescencia.

Pabellones conectados

Estará coordinado y trabajará en red con el futuro Centro de Investigación de Excelencia en Salud Infanto-Juvenil de la Ciudad de la Salud, en el actual Hospital Universitario de La Paz. Se readecuarán los espacios y se conectarán los pabellones del edificio histórico con este nuevo Instituto. Y en la azotea habrá zonas ajardinadas para facilitar el descanso y el ocio de los pequeños pacientes y sus familiares.

El proyecto de modificar y ampliar el Niño Jesús lleva tiempo sobre la mesa; de hecho, en octubre de 2021 se llevó a consejo de Gobierno el contrato de obra para ese nuevo edificio, pero diversos obstáculos no han permitido su desarrollo. La principal polémica, que despertó la acerada crítica de la oposición, fue la construcción de un aparcamiento que inicialmente se estimaba para 800 vehículos. Desde la Unesco se lanzó en 2023 un informe que recomendaba reducir drásticamente la cantidad de estacionamiento subterráneo del nuevo edificio.

Según explicaron a ABC fuentes oficiales, ahora está pendiente un nuevo encuentro –técnico, aseguran– con los responsables de la Unesco, que se producirá en breve, y que permitirá retomar el proyecto. Aseguran que la documentación del proyecto de ampliación del hospital ha ido avanzando siempre de la mano de este organismo. No hay todavía ninguna fecha de inicio de la ampliación precisamente en espera de ese nuevo encuentro con la Unesco en el que se de la definitiva luz verde a la operación.

En todo caso, en Sanidad afirman que el proyecto se ha trabajo acorde a las especificaciones que fue necesario introducir por ser la zona de Retiro parte del Paisaje de la Luz.

Cambios

El nuevo proyecto que ayer adelantó la presidenta Díaz Ayuso introduce sobrados cambios sobre el primitivo, más allá del tema del aparcamiento, que se abordará «directamente con ellos» pero que, recuerdan, debe existir para cumplir con la normativa actual sobre nuevas construcciones. En este caso, además, las actuaciones bajo rasante incluirán también espacios asistencial, como los señalados para el diagnóstico por imagen y el laboratorio de impresión 3D.

En un principio, se planteaba que en la nueva edificación funcionaran las consultas de Reumatología, Nefrología, Neurología, Neumología, Estomatología, Cardiología, Aparato Digestivo, Enfermería, Otorrinolaringología, Anestesia y reanimación, Cirugía Ortopédica y traumatología, Cirugía Plástica, Cirugía pediátrica, Gabinete General Quirúrgico, Urología, Neurocirugía y Dermatología.

En la planta baja se ubicarían los espacios para la Docencia, Atención al Paciente, Trabajo Social y Pediatría Social, el Banco de Sangre, la Unidad de Paliativos, el área de Psiquiatría y las de Genética, Neurofisiología, Hematología y Psicología, además de Oncología.

Un planteamiento radicalmente distinto al que ahora se hace, con la planta baja dedicada en exclusiva a la Oncología pediátrica, la primera para quirófanos y la segunda una planta técnica.