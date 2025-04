'Prospe', un Madrid para no perderse

La verdadera prosperidad es que no cambie nada. Y eso es lo que ocurre en este barrio de Madrid, uno que sigue siendo lo que ha sido siempre. Porque la 'Prospe', como se conoce, es un Madrid dentro de otro que permanece inalterable ... con el paso de estas décadas que erosionan al resto de la ciudad.

Al noreste de Madrid se enclava este barrio que pertenece a Chamartín, entre la avenida de América, la calle de López de Hoyos y con frontera en Ramón y Cajal. Se levantó cuando la ciudad se empeñó en crecer, mezclando esa zona residencial de ayer con pisos y casas de quienes levantaban las calles a golpe de sueño y esfuerzo. No es turística ni elitista, mantiene su carácter propio pues no muda de piel tan fácilmente, habitada por los hijos de los hijos de quienes llegaron aquí para trabajar y encontrar un futuro que en esos años veinte y treinta prometían pasar del blanco y negro al color. Aquellas huertas dieron paso a casas bajas que después fueron edificios de tres o cuatro pisos, sin pretensiones de ser los más altos de Madrid, pero con la garantía de que nunca cambiarían al paso de modas, modos y demás ralea.

Porque la 'Prospe' se mantiene fiel a vecinos de dos generaciones y comercios de barrio que se heredan de padres a hijos, tiendas que siguen firmes y fieles a lo que fueron en su primer día. Fruterías, mercerías, ferreterías o bares de torreznos, se mezclan con señoras que bajan al mercado con su carrito de la compra y señores con la chaqueta gastada que tienen su rutina en el bar más cercano con su café, su porra y el ABC para enterarse de lo que pasa fuera de ese microcosmos. La 'Prospe' es una isla desierta. Algunas de sus naves industriales se han convertido en hogares de techo alto y ladrillo visto y las fábricas que un día se escondían tras el Auditorio Nacional, ahora son empresas y negocios de internet con alma de hípster y barba moldeada al gusto de barberías y salones de belleza que admiten a cualquiera.

Muchas veces volvemos al origen cuando lo abandonamos. Puede que sea la mejor forma de mirar con perspectiva. Entonces pasa como con los recuerdos, se adornan, se embellecen, se pulen para que no nos hagan tanto daño o incluso para volver a ser tan felices como pensamos que fuimos. Es una ventaja que tenemos las personas. Si algo no nos gusta lo tapamos, lo borramos, lo eliminamos de nuestra memoria. De eso trata sobrevivir. Y aquí en Prosperidad, los recuerdos se mantienen inalterables, intactos, como si nada hubiera cambiado cuando, en realidad, fuera es todo distinto.

En los límites de 'Prospe' hay bares que llevan gastando vidas desde que abrieron, como el mítico Garaje Hermético, allí junto a los cines Morasol. El bueno de Alfonso ha mantenido ese lagar convertido en hangar de hamposos y tuercebotas, que siguen jugándose la noche al billar y a los dardos. Y bajando por la calle Pradillo, donde el registro civil, siguen haciendo cola padres primerizos para poner nombre a los neonatos que acaban de aterrizar a esta ciudad tan igual pero tan distinta. En esas manzanas se suceden restaurantes chinos con restaurantes modestos, casas de parné con pisos de cincuenta metros con terraza, locales de ensayo con garitos que hacen magia y algún templo del arroz, como es Casa Benigna, que se mantiene igual de exquisito que el primer día.

Alguna residencia de postín acaricia los bajos del brutalismo de Torres Blancas, esa joya de la arquitectura que te recibe al llegar desde el aeropuerto. Allí se levantó un templo de la movida madrileña, el Rockola, que cerró sus puertas cuando mataron a uno en esos años locos, para después ser un garaje de coches y después un supermercado de franquicia y filete envasado.

No dejen de pasear por estas calles si no las conocen, porque verán un Madrid que tiene otro dentro de sí mismo. Ese que recordamos cuando nos alejamos un poco de la ciudad y se vuelve en forma de recuerdos, de momentos vividos de cuando la vida apenas dolía. Porque, como ocurre con las cosas que nos marcan, la Prospe no se deja amedrentar por pelotazos urbanísticos ni por edificios de esos que se esconden en manzanas hacia dentro, con piscina, pádel y gimnasio. Tiene de jardín el parque de Berlín y de cielo, como no podía ser de otra manera, cada uno de los recuerdos de quienes han hecho de este barrio un lugar que no es cualquiera.