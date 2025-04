La promotora de Mad Cool invierte 10 millones en mejorar los accesos y soterrar el tendido eléctrico

Coincidiendo con la fiebre festivalera y los problemas del estadio Santiago Bernabéu para acoger macroconciertos, la empresa que gestiona Mad Cool ha anunciado que el polémico recinto de Marconi (Villaverde) acogerá no solo la cita de julio, que dura tres días, y otro concierto ... múltiple el 27 de junio; sino que se está reformando ya para otros eventos, tanto musicales como de otra índole cultural y familiar. La noticia llega también en pleno furor de las promotoras por las actuaciones en formato estadio, que parece que están desbancando a las que acogen las sedes tipo 'arena' (el Palacio de los Deportes, por ejemplo). Manuel Carrasco, Taylor Swift, Karol G, Aitana o Lola Índigo ya han pasado por el templo merengue, con multa incluida, o lo han intentado, pero han decidido mudarse al estadio del Atlético de Madrid, precisamente, por los problemas de insonorización. Por eso el Espacio Iberdrola, el del Mad Cool, ha visto el negocio para todo el año.

Desde el Ayuntamiento de Madrid ponen énfasis en el empujón turístico y económico que supondrá tener un 'rockódromo' de estas dimensiones, con capacidad para unas 60.000 personas al día. Pero el temor de los vecinos más cercanos, tanto en el extremo de la capital (Villaverde) como en la conurbación que conforma con Getafe Norte es el ruido y el caos circulatorio que atrae esta música.

Ayer, Delegación del Gobierno, ambos ayuntamientos y una representante de la Comunidad mantuvieron un encuentro en la sede gubernamental de la calle de Miguel Ángel. Lo único que acordaron fue celebrar diversas mesas técnicas a partir de la próxima semana para adecuar planes de movilidad, acústico y seguridad de cara a los dos festivales en ciernes, el Mad Cool y el SMusic 2025.

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, tras algo más de una hora de reunión y a preguntas de ABC, se adelantó a la promotora, Lassenda Xperience Madrid, y dijo que la intención de la empresa es «consolidar» el lugar para celebrar otros eventos durante el año, más allá de conciertos. De hecho, tras concederle la pertinente licencia, ya han comenzado las obras de reforma del enorme espacio, con una inversión privada de 10 millones de euros. Sobre todo, consisten en reurbanizar la zona, meramente industrial, para soterrar los tendidos eléctricos y conseguir una eficiencia energética y más verde en el uso; pero lo más importante es la mejora de los accesos, sobre todo en las salidas, para ganar espacios y tornos, como detalló Carabante.

En las dos ediciones previas (antes, Mad Cool se celebró en la Caja Mágica e Ifema, con un resultado desastroso de organización) en Marconi, se produjeron problemas acústicos y de movilidad. Las infraestructuras son insuficientes para albergar a tantísima gente y, al término de los conciertos, la muchedumbre cortaba a pie la M-45, provocando un colapso nunca visto y problemas de seguridad.

Nuevo enlace con el metro

El concejal delegado lo dijo ayer muy claro: «No se valora mover el emplazamiento». Argumenta que se están llevando a cabo precisamente las mejoras para paliar cualquier conflicto y que ya en julio de 2024 se notó una mejoría considerable tanto en la movilidad como en el ruido: «Apenas hubo boletines de denuncias de la Policía Municipal y fueron pocas quejas», explicó. Además, recordó que la Consejería de Transportes está a punto de estrenar la conexión de Metro entre las líneas 3 y 12 en El Casar (Getafe), lo que vendría a aliviar la escasez de transporte público para estos eventos inminentes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en otro acto por la mañana, también se mostró a favor del Mad Cool y sus derivados: «Creo que cada año se está avanzando más y mejor en esa dirección desde la colaboración con los organizadores, que han hecho un esfuerzo importante, con el Ayuntamiento de Getafe, que va a estar presente, con la Comunidad de Madrid, con la Delegación del Gobierno y con el Ayuntamiento de la capital».

La alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, también estuvo en la reunión pero salió con un diagnóstico mucho menos positivo. Lo primero que hizo fue recordar que «esta reunión debía haberse celebrado en septiembre, hace siete meses»: y reclamó, entre otras medidas, pantallas contra el ruido y una pasarela entre las dos ciudades, que solo están separadas por la M-45. «Getafe ha venido con ánimo propositivo –explicó– pero ya no va a ser solo un festival un fin de semana al año, en julio, sino de manera constante. Por lo tanto, queremos medidas a corto y a medio plazo que eviten ese tránsito de personas a lo largo de la M-45».

Es decir, que quieren «soluciones duraderas», por lo que propuso «una pasarela o un cajón peatonal y ciclista» entre los dos municipios, que se refuerce el transporte público, «que se apantalle la carretera...»: «Compromisos claros por parte de la Consejería de Transportes y el Ayuntamiento de Madrid».

El precedente de Arganda

Trasladó su «tremenda preocupación» porque su ciudad «sufra las consecuencias de que la Comunidad de Madrid no tenga un recinto adecuado para conciertos, como ha ocurrido con Ifema, en el Santiago Bernabéu...»: «No puede ser que por esa falta de planificación, los vecinos suframos cortes de tráfico y ruidos. Estamos en Getafe Norte para vivir, no para sufrir», remachó la regidora, en referencia a los 20.000 vecinos de ese barrio.

La plataforma Stop Mad Cool, en conversación con ABC, propone que estos recintos estén en lugares no urbanizados, como lo estuvo en su día la Ciudad del Rock, en Arganda del Rey, o el Rockódromo de la Casa de Campo (sustituido después por el controvertido Madrid Arena). «Por ahora, lo único que ha hecho Mad Cool ha sido cambiar el césped artificarl –se queja la portavoz, Gemma Sánchez, una de las tres mil personas que viven en la colonia Marconi): »Todo son promesas, pero la realidad es que no han hecho nada, ni siquiera las pantallas de control acústico en la M-45«. Se queja de la falta de opciones para el transporte y recuerda que tienen denunciada por lo penal a la promotora, un caso que apoya la Fiscalía de Medioambiente y que se encuentra sub judice.

«Esfuerzo policial extraordinario»

El tercero en comparecer ayer a mediodía fue el anfitrión, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que exigió que se cuente con planes de movilidad y seguridad definitivos, si realmente aquello va a acoger más festivales, conciertos y eventos lúdicos-culturales: «A nosotros lo que nos corresponde es velar por la seguridad de los ciudadanos». Afeó que se hayan enterado por la prensa de la celebración de otro festival, el 27 de junio, en el mismo recinto: «Hemos tenido que pedir esta mañana [por ayer] que nos lo confirmaran y ya se están vendiendo entradas. No puede ser que tengamos que confirmar nosotros en esta reunión cuándo se va a celebrar este evento».

Dijo también que el «esfuerzo extraordinario» de la Policía en cada Mad Cool no puede convertirse ahora en algo «ordinario», por su asiduidad. Confía en que, «aunque sea tarde, nos pongamos manos a la obra entre las administraciones, que se tenga en cuenta al consistorio getafense y se busque más allá por parte de la Comunidad de Madrid para que no haya que cortar la rotonda de la M-45. Que se arremanguen».