Procesiones de Domingo de Ramos en Alcalá de Henares: pasos, recorridos y horarios de la Semana Santa

Recorrido: Catedral Magistral, C/ Tercia, C/ Santa Catalina, C/ Empecinado, C/ Escritorios, C/ Santa Úrsula (saludo a la Cofradía de la Agonía), C/ Colegios (saludo a la R.E. Jesús de Medinaceli), C/ San Pedro y San Pablo, plaza de San Diego, C/ Bedel, C/Libreros, C/ Tinte, C/ Santiago (saludo a las RRMM Clarisas de S. Juan de la Penitencia), C/ Cervantes, C/ Ramón y Cajal, C/ Cerrajeros, Plaza de Cervantes, C/ Escuelas, C/ Carmen Calzado, C/ Mayor, C/ Imagen (saludo a la Hdad. de la Columna), C/ Santiago, plaza de las Bernardas, plaza de Palacio, plaza del Padre Lecanda, C/ San Felipe Neri, plaza de los Santos Niños, C/ Tercia y Catedral Magistral.