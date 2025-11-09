Suscribete a
ABC Premium

Procesión de la Virgen de la Almudena en Madrid: horario, recorrido y cortes de tráfico hoy

La imagen de la Virgen saldrá al exterior de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y recorrerá las calles colindantes

¿Por qué la Virgen de la Almudena es la patrona de Madrid?

Procesión de la Virgen de la Almudena en Madrid: horario, recorrido y cortes de tráfico hoy
Procesión de la Virgen de la Almudena en Madrid: horario, recorrido y cortes de tráfico hoy Tania Sieira

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con la llegada de noviembre, Madrid adopta un tono distinto. Las temperaturas se suavizan, las primeras bufandas aparecen en las calles y la ciudad recupera una tradición que forma parte de su memoria colectiva, las Fiestas de la Almudena, que vuelven a situarse ... como una de las citas más destacadas del calendario cultural y religioso de la capital. No es solo una fecha señalada para los devotos, sino una manifestación que une historia, identidad y participación ciudadana alrededor de la figura de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad desde finales del siglo XVII.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app