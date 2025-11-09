Procesión de la Virgen de la Almudena en Madrid: horario, recorrido y cortes de tráfico hoy

Con la llegada de noviembre, Madrid adopta un tono distinto. Las temperaturas se suavizan, las primeras bufandas aparecen en las calles y la ciudad recupera una tradición que forma parte de su memoria colectiva, las Fiestas de la Almudena, que vuelven a situarse ... como una de las citas más destacadas del calendario cultural y religioso de la capital. No es solo una fecha señalada para los devotos, sino una manifestación que une historia, identidad y participación ciudadana alrededor de la figura de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad desde finales del siglo XVII.

La jornada central de estas festividades llega cada 9 de noviembre, aunque los actos se extienden durante varios días previos en forma de vigilias, ofrendas florales y encuentros comunitarios. Uno de los momentos más esperado, sin embargo, es la procesión solemne, en la que la imagen de la Virgen sale al exterior de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y recorre las calles colindantes acompañada por autoridades eclesiásticas, representantes institucionales y ciudadanos que, año tras año, mantienen viva la tradición.

Este año, la procesión tendrá lugar, como es habitual, con la participación de la Archidiócesis de Madrid, la Banda Sinfónica Municipal y diversas hermandades vinculadas a la ciudad. Se prevé una alta afluencia de asistentes, especialmente si la meteorología acompaña, lo que supone también un reajuste del tráfico en las zonas cercanas al recorrido. A continuación, se detallan los elementos esenciales para quienes deseen acudir al evento.

Horario de la celebración

La programación de la jornada comienza con los actos litúrgicos en la Catedral de la Almudena. La misa principal, presidida por el arzobispo de Madrid, se celebrará a las 11.00 horas en la plaza de la Catedral, frente a la fachada principal. Este encuentro suele reunir a miles de personas, por lo que se recomienda llegar con antelación suficiente para acceder con facilidad a la zona.

Tras la eucaristía, dará comienzo la procesión, aproximadamente a las 12.00 horas, aunque el inicio puede ajustarse ligeramente en función del tiempo requerido para la organización del cortejo. La duración estimada es de una hora y media, aunque dependerá del ritmo y la concentración de público.

Recorrido de la procesión

El recorrido será circular y tendrá su inicio y final en la Catedral de la Almudena. La imagen saldrá por la puerta principal y avanzará por la calle Bailén, una de las arterias centrales que conecta la Almudena con el entorno de la Plaza de Oriente. A continuación, continuará por la calle Mayor, vía histórica que atraviesa el casco antiguo y que tradicionalmente congrega a un gran número de fieles.

Desde allí, la procesión girará hacia la calle Santiago, para posteriormente desplazarse por la calle Requena, una vía más estrecha que permite un tránsito pausado y silencioso del cortejo. Finalmente, retomará la calle Bailén para regresar de nuevo a la Catedral de la Almudena, donde se dará por concluido el recorrido con el himno a la Virgen y la bendición final. Asimismo, durante el desplazamiento, la Banda Municipal interpretará piezas litúrgicas y marchas procesionales, acompañando los cantos de los asistentes.

Cortes de tráfico

La celebración implica cortes temporales de tráfico en la zona centro, especialmente en las calles que forman parte del recorrido y sus vías adyacentes. Así, se prevé la restricción de circulación en calle Bailén, entorno de la Plaza de Oriente, Mayor, Gran Vía de San Francisco y viales aledaños, desde las 12.30 y hasta que finalicen los actos. Asimismo, sufrirán modificaciones en sus itinerarios las líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT): 3, 148 y M3.

Por esta razón, el Ayuntamiento recomienda evitar el uso del vehículo privado en el área afectada y optar por el transporte público, que reforzará su servicio en varias líneas de autobús y estaciones de metro cercanas como Ópera, Sol y La Latina.