A prisión dos de los autores de la brutal paliza a dos policías fuera de servicio en Alcalá

Los otros dos detenidos están a la espera de ingresar también en centros penitenciarios

Uno de los agentes ha sufrido la pérdida de varias piezas dentales y la visión de un ojo, mientras que el otro acabó con la clavícula rota

Policías nacionales desplegados en Alcala de Henares, en una imagen de archivo EP
A. S. Moya

Diez días después de la brutal paliza sufrida por dos agentes fuera de servicio en Alcalá de Henares, la Policía Nacional ya ha detenido y puesto ante el juez a todos los atacantes, cuatro varones con diversos antecedentes, de los cuales dos han ingresado en ... prisión y los otros dos están a la espera de hacer lo propio. Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de noviembre, cuando a las cinco de la madrugada, los agresores reconocieron a sus víctimas y se lanzaron a por ellos por la espalda y sin posibilidad de defensa.

