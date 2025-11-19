A prisión dos de los autores de la brutal paliza a dos policías fuera de servicio en Alcalá

Diez días después de la brutal paliza sufrida por dos agentes fuera de servicio en Alcalá de Henares, la Policía Nacional ya ha detenido y puesto ante el juez a todos los atacantes, cuatro varones con diversos antecedentes, de los cuales dos han ingresado en ... prisión y los otros dos están a la espera de hacer lo propio. Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de noviembre, cuando a las cinco de la madrugada, los agresores reconocieron a sus víctimas y se lanzaron a por ellos por la espalda y sin posibilidad de defensa.

Los dos policías nacionales fuera de servicio habían salido a festejar la despedida de otro compañero, llegándose a juntar hasta trece integrantes de la comisaría de Alcalá, que después acudieron a tomar una copa a una discoteca del centro. En un momento dado, los dos golpeados salieron a buscar algo de comer a Mola Hot Dog, un establecimiento de perritos calientes, situado en el número 56 de la calle Mayor. Pero no les dio tiempo a llegar.

Se cruzaron con un grupo de seis individuos (los cuatro varones detenidos y dos mujeres con las que supuestamente habían quedado para mantener una cita sexual), que los reconocieron pese a ir sin uniformes. ¡«Ahora no estáis de servicio, putas ratas!», les gritaron, antes de atacarlos cuando se habían dado la vuelta. El grado de implicación de ellas está siendo investigado, por lo que, tras declarar como testigos, quedaron en libertad.

Como resultado, uno de los agentes ha sufrido la pérdida de varias piezas dentales y la visión de un ojo, mientras que el otro acabó con la clavícula rota. Ante la gravedad de estos hechos, la Policía Nacional ha llevado a cabo un dispositivo específico de investigación que ha logrado la identificación, localización y detención de estos cuatro sujetos en Alcalá de Henares y el distrito madrileño de Latina los días 9, 14 y 18 de noviembre.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de un delito de lesiones y atentado contra agente de la autoridad.