El primer partido de fútbol femenino en Madrid, que se jugó en Villaverde y acabó en el cuartelillo

El fútbol femenino está de moda. Pero aunque a veces haya quien piensa que ha inventado algo, hay pocas cosas realmente nuevas sobre la faz de la tierra, y el balonpié, aunque sea en versión fémina, tampoco es una de ellas. El primer partido ... entre mujeres en Madrid se celebró hace más de 50 años: el 8 de diciembre de 1970. Fue en el estadio Boetticher, en Villaverde, y enfrentó a las jugadoras del Mercacredit -luego Olímpico Villaverde- contra las del Sizam Paloma Madrid. Estas últimas ganaron por 5-1.

Con más de 8.000 personas en las gradas, fue un partido importante para la historia de este deporte en femenino. Lo organizó Rafael Muga, ex entrenador de fútbol, que ha pasado a la historia como el primer director de la 'selección clandestina' de fútbol femenino. Aquel 8 de diciembre, Muga terminó en el cuartelillo de la Guardia Civil de Villaverde, escoltado por la pareja de agentes que acudió al partido. «El comandante del puesto me preguntó que cómo se me ocurría organizar un partido con mujeres», explicaba Murga.

Pero el buen sabor de boca que le dejó el encuentro le hizo olvidar el susto. Eso, y el recuerdo de esos cinco tantos marcados por una misma jugadora, una chavala de 13 años llamada Conchi Amaro, a la que llamaban 'la Amancio', que jugaba en las calles y a la que su padre le compró la tarde antes sus primeras botas de fútbol; le hicieron tanta ilusión que durmió con ellas puestas.

Aquel grupo de mujeres se adelantó a su tiempo: la sociedad no lo entendía y, sobre todo, las autoridades no lo veían con buenos ojos. Con la mentalidad de hoy no es fácil entender que hace apenas 60 años, seguía en vigor aquel rancio refrán de la mujer, en casa y con la pata quebrada. El presidente de la Federación de Fútbol, José Luis Pérez Payá, declaraba en prensa: «No estoy en conra del fútbol femenino, pero tampoco me agrada. La mujer en camiseta y pantalón no está muy favorecida». El ABC publicaba una entrevista con Alicia Lage, regidora central de Educación Física de la Sección Femenina, para quien «hay otros muchos deportes más aconsejables para ellas», porque «por su constitución, en la que hay que buscar también la estética, (el fútbol) no va con nuestra condición física».

Para abundar más en esta idea, y frivolizar con la entrada de las mujeres en el fútbol, hasta se organizó por aquellas fechas un partido entre 'folklóricas' y 'finolis', en el que participaron diferentes cantantes, como Rocío Jurado, Marujita Díaz o Lola Flores, con campos repletos; pero no fueron más que una parodia del auténtico deporte del balón.

Las pioneras Arriba, jugadoras de fútbol se saludan en presencia del árbitro al inicio del encuentro. Abajo, dos momentos de la confrontación entre las jugadoras del Sizam y el Mercacredit, en 1970 ARCHIVO ABC

Pero no había bromas en el compromiso de las chicas del fútbol, y así lo demostraron. Conchi Amaro fichó, con 15 años, por un equipo italiano. Muga y las chicas organizaron la primera selección española de fútbol femenino, que como antes se dijo, era conocida como 'la clandestina' porque la Federación no la reconocía, y su primer partido, en Murcia, se tuvo que jugar sin escudo y sin himno. Y sin que le permitieran al árbitro salir al campo vestido como tal. Aquello era nadar contracorriente.

El 21 de octubre de 1980, ABC titulaba: «El fútbol femenino, admitido en la Federación Española». Y a renglón seguido, puntualizaba: «Aún cuando en el subcomité creado y que regirá sus destinos, no hay una sola mujer». El Real Madrid tuvo equipo de fútbol femenino desde el 1 de julio de 2020, aunque tiene un antecedente, el club deportivo Tacón, fundado en 2014. La selección de fútbol femenino del Atlético de Madrid tuvo su origen en 1980, aunque acabó desapareciendo por pérdida del apoyo económico. Muchas de sus jugadoras se fueron entonces al Oroquieta Villaverde en los 90. El Rayo Vallecano tiene sección femenina desde el año 2000.