El primer derribo nocturno de un avión de guerra, en la Sierra de Madrid

Una noche tórrida como la de hoy del verano de 1937 el cielo de Madrid fue testigo del primer derribo de un bombardero alemán por un 'chato', un avión ruso tres veces más pequeño. La pericia del piloto del Polikarpov I-15 le permitió ... despegar con la única luz de unos bidones de gasolina, y orientarse en la total oscuridad en un tiempo en que no había radar, hasta localizar por el sonido al Junker germano y disparar sobre él hasta derribarlo.

La noche del 25 al 26 de julio de 1937, sobre los cielos de Robledondo (Madrid) un caza Polikarpov I-15 soviético abatía a un bombardero alemán Junkers Ju-52. Se producía el primer derribo nocturno documentado de la aviación. Esta es su historia. CAPÍTULO I UN ESCENARIO SANGRIENTO LA BATALLA DE BRUNETE Del 6 al 25 de julio de 1937 Se había cumplido un año del comienzo de la Guerra Civil. En un intento de aflojar la presión de las tropas nacionales sobre el Frente del Norte, la República inició una ofensiva en el frente Centro, en la zona de Brunete (Madrid) en lo que dio paso a una de las batallas más sangrientas de la contienda con 42.000 muertos. Zonas controladas por cada bando en marzo de 1937 Republicanos Nacionales Santander Burgos Barcelona Madrid Valencia Málaga La estrategia republicana intentaba aliviar la presión sobre la capital con un movimiento de pinza desde la zona de Aranjuez en el Sur, Valdemorillo en el Norte y Madrid en el Este. La operación fracasó aunque se logró tomar Brunete que, más tarde, sería tomado de nuevo por las tropas sublevadas. Madrid Zona ampliada Frente antes de la batalla, 6 de julio Máximo avance republicano, 11 de julio Frente después de la batalla, 26 de julio Aeródromo republicano de Manzanares El Real Zona del derribo ZONA REPUBLICANA Colmenar Viejo El Escorial Torrelodones Valdemorillo Las Rozas Villanueva de la Cañada Madrid Brunete Navalagamella N ZONA NACIONAL 20 km La noche del 25 al 26 de julio de 1937, sobre los cielos de Robledondo (Madrid) un caza Polikarpov I-15 soviético abatía a un bombardero alemán Junkers Ju-52. Se producía el primer derribo nocturno documentado de la aviación. Esta es su historia. CAPÍTULO I UN ESCENARIO SANGRIENTO LA BATALLA DE BRUNETE Del 6 al 25 de julio de 1937 Se había cumplido un año del comienzo de la Guerra Civil. En un intento de aflojar la presión de las tropas nacionales sobre el Frente del Norte, la República inicia una ofensiva en el frente Centro, en la zona de Brunete (Madrid) en lo que dio paso a una de las batallas más sangrientas de la contienda con 42.000 muertos. Santander Burgos Zonas controladas por cada bando en marzo de 1937 Barcelona Madrid Valencia Nacionales Republicanos Málaga La estrategia republicana se basaba en hacer un movimiento de pinza desde la zona de Aranjuez en el Sur, Valdemorillo en el Norte y Madrid en el Este y así aliviar la presión sobre la capital. La operación fracasó aunque se logró tomar Brunete que, más tarde, sería tomado de nuevo por los nacionales. Madrid Zona ampliada Frente antes de la batalla (6 de julio) Máximo avance republicano (11 de julio) Frente después de la batalla (26 de julio) Zona del derribo Aeródromo republicano de Manzanares El Real Colmenar Viejo El Escorial Torrelodones ZONA REPUBLICANA Valdemorillo Las Rozas Navalagamella Villanueva de la Cañada Madrid Brunete Avance frustrado Villaviciosa de Odón Navalcarnero ZONA NACIONAL Avance frustrado N 20 km Aranjuez

Fue, a decir de los expertos, una proeza de la historia de la aviación, el primer derribo nocturno a nivel mundial desde el final de la Gran Guerra. Y llegó durante la muy cruenta batalla de Brunete, que se desarrollaba muy cerca, y tras varios días de bombardeos continuos sobre el pueblo de Colmenar Viejo: el 22, el 23, el 24 de julio… Las bombas no dejaban de caer, así que el jefe de las Fuerzas Aéreas de la República, Ignacio Hidalgo de Cisneros, puso en marcha un sistema de protección nocturno, una patrulla de cazas que se apuntó su primera victoria nocturna en la noche del 25 al 26 de julio.

Un Junker alemán volaba a diario sobre las cabezas de los soldados republicanos asentados en Robledondo, en la sierra madrileña. Cada noche, a la misma hora, en la misma ruta. Lo contaba así Esteban Rubio Zori, comisario del 136 batallón de la 34 brigada mixta: «Durante los días 22, 23 y 24 de julio, el enemigo había efectuado bombardeos sobre el pueblo de Colmenar. En uno de ellos habían muerto los padres y hermano de unos de los cabos de mi batallón. Un refugio hundido causó más de 80 muertos. El comandante, Francisco Sebastián, y yo, bajamos a Robledondo , donde planteamos la necesidad de terminar con el Junker, que cada noche pasaba por nuestra vertical a las 22.30».

CAPÍTULO II LA PUNTUALIDAD BRITÁNICA DE LOS ALEMANES SIERRA DE MADRID Desde sus trincheras los soldados republicanos habían observado que todas las noches, a la misma hora, los aviones de la Legión Cóndor pasaban sobre el pueblo de Robledondo en su ronda de incesantes bombardeos. Sabiendo de antemano cuando y dónde aparecerían los bombarderos alemanes, las autoridades militares republicanas decidieron poner en marcha un sistema de detección y alarma para poner fin a estos ataques. Ruta habitual de los bombarderos alemanes Robledondo 1.321 m Cerro de San Benito 1.626 m Cerro de la Cancha 1.501 m Alto de la Mora 1.332 m Navalespino 1.425 m Zona donde cayeron los restos del avión alemán CAPÍTULO II LA PUNTUALIDAD BRITÁNICA DE LOS ALEMANES SIERRA DE MADRID Desde sus trincheras los soldados republicanos habían observado que todas las noches, a la misma hora, los aviones de la Legión Cóndor pasaban sobre el pueblo de Robledondo en su ronda de incesantes bombardeos. Sabiendo de antemano cuando y dónde aparecerían los bombarderos alemanes, las autoridades militares republicanas decidieron poner en marcha un sistema de detección y alarma para poner fin a estos ataques. Ruta habitual de los bombarderos alemanes Robledondo 1.321 m Cerro de San Benito 1.626 m Navalespino 1.425 m Alto de la Mora 1.332 m Cerro de la Cancha 1.501 m Zona donde cayeron los restos del avión alemán

Los hechos han sido estudiados por los arqueólogos Jorge Morín de Pablos y Luis Antonio Ruiz Casero, de Audema, que han trabajado en la zona en que tuvo lugar el derribo nocturno, considerado como uno de los acontecimientos clave en la historia de la aviación. Tras una intensa investigación, pudieron reconstruir lo ocurrido apoyados en una amplia documentación inédita, entre la que se encuentran los partes de la 34º Brigada Mixta con las coordenadas exactas del lugar del impacto, y la descripción de los hechos por un testigo ocular, el comisario Rubio Zori, a través de su correspondencia.

Por el sonido

Ocurrió en la noche del 25 de julio, a las 22,32 horas. Desde el observatorio del Cerro de San Benito, tropas republicanas localizaron el sonido del bombardero enemigo y dieron aviso. En cuestión de segundos, una escuadrilla despegaba en la noche. Trataban de distinguir el destello de los motores para localizar, en la absoluta oscuridad, el avión a abatir.

CAPÍTULO III DAVID CONTRA GOLIAT EL i-15 CONTRA EL JU 52 Tamaño comparativo del I-15 en rojo y el JU 52, en azul. EL JUNKERS JU 52 Llamado la ‘mula’ de Franco debido a su capacidad tanto de bombardeo como de transporte. Los aparatos que volaron esa noche habían despegado de Salamanca, en la zona sublevada. 29,3 m longitud de ala 18,9 m de largo Podían cargar desde 6 bombas de 250 kg hasta 144 bombas de 1 kg cada una. EL POLIKARPOV I-15 El caza polivalente soviético (podía llevar hasta 4 bombas de 5 y 12 kg) era uno de los más rápidos y maniobrables en aquel momento. La URSS entregó al gobierno republicano 140 de estos aparatos. A partir de 1937 se fabricaban en España. Casi todos los pilotos y el personal de tierra eran rusos aunque, paulatinamente, fueron incorporándose pilotos españoles. 9,2 m longitud de ala 6,3 m de largo Los I-15 españoles no tenían baterías para el arranque y se ponían en marcha con la ayuda de un camión. COMPARATIVA BÁSICA Alcance máximo El Ju 52 reducía a 1.000 km cuando llevaba carga de bombas I-15 Ju 52 530 km 1.000 km 1.300 km Techo de vuelo Velocidad máxima 370 km/h 9.500 m 275 km/h 5.900 m I-15 Ju 52 I-15 Ju 52 CAPÍTULO III DAVID CONTRA GOLIAT EL I -15 CONTRA EL JU 52 Tamaño comparativo del I-15 en rojo y el JU 52, en azul. EL JUNKERS JU 52 Llamado la ‘mula’ de Franco debido a su capacidad tanto de bombardeo como de transporte. Los aparatos que volaron esa noche habían despegado de Salamanca, en la zona sublevada. 18,9 m de largo 29,3 m longitud de ala Podían cargar desde 6 bombas de 250 kg hasta 144 bombas de 1 kg cada una. EL POLIKARPOV I-15 El caza polivalente soviético (podía llevar hasta 4 bombas de 5 y 12 kg) era uno de los más rápidos y maniobrables en aquel momento. La URSS entregó al gobierno republicano 140 de estos aparatos. A partir de 1937 se fabricaban en España. Casi todos los pilotos y el personal de tierra eran rusos aunque, paulatinamente, fueron incorporándose pilotos españoles. 9,2 m longitud de ala Los I-15 españoles no tenían baterías para el arranque y se ponían en marcha con la ayuda de un camión. 6,3 m de largo Algunos datos sobre ellos Alcance máximo Techo de vuelo Velocidad máxima El Ju 52 reducía a 1.000 km cuando llevaba carga de bombas 9.500 m 370 km/h I-15 Ju 52 5.900 m 275 km/h 530 km 1.000 km I-15 Ju 52 I-15 Ju 52 1.300 km

En el Polikarpov I-15, un 'chato' de 6,3 metros de largo, pilotaba el soviético Mihail Yakushin. Él mismo contaba así su hazaña: «Cuando me hallaba volando al este de El Escorial, a unos 3.000 metros, divisé un Junker a unos 40 metros más alto. Inmediatamente ascendí y me coloqué en su cola, estoy completamente seguro de que no me vio». Lo siguiente fueron unas ráfagas de disparos y una terrible explosión que iluminó el cielo. Y permitio ver al Junker, de la Legión Cóndor, partido en pedazos, y a varios paracaídas cayendo a tierra. A uno de ellos se le incendió la tela, y murió durante la caída.

El aparato se estrelló en las faldas del cerro de la Cancha de Robledondo, y su carga de bombas estalló también, matando al resto de los tripulantes. Salvo uno, que consiguió sobrevivir y se escapó: fue localizado el 29 de julio, hambriento y perdido, y creyendo que estaba en la zona franquista. «Hubo que contener a muchos, entre ellos a los que habían perdido a su familia en Colmenar», relatan los testigos.

CAPÍTULO IV Y A LA SEGUNDA FUE LA VENCIDA ANOCHECIENDO 20.30h del día 25 de julio. Las tropas apostadas en el Cerro Benito escucharon el ruido de los Junkers y dieron aviso al aeródromo de Manzanares El Real (construido para la Batalla de Brunete en un solar de un particular). En el aeródromo una patrulla se mantenía en alerta y, tras el aviso los dos ‘Chatos’ (Polikarpov I-15) pilotados por los rusos Mijail Yakusín y Anatoli Sierov despegaron. I-16 ‘Mosca’ I-15 ‘Chato’ El aeródromo servía de base a los I-15 ‘Chato’ y a los I-16 ‘Mosca’. Recreación del aeródromo según la maqueta de Manzanares El Real. La luna llena iluminaba una noche. Los dos cazas que habían despegado de Manzanares se situaron a diferente altura para escudriñar la mayor cantidad de espacio posible (en ese momento los aviones no disponían de ningún tipo de radar y la localización se hacía de manera visual). Sierov se mantuvo a 2.000 m (1) y Yakusín ascendió hasta los 3.000 m (2) de altura desde donde no tardó en localizar al Ju 52 gracias a la luz de la luna y al incendio de un pueblo bombardeado. 2 3 1 Yakusín descendió y giró para situarse a la cola del bombardero nazi (3). Unos días antes se había enfrentado con un Junkers y sabía que la zona más sensible del aparato alemán era la de la unión del ala con el fuselaje (zona del depósito de combustible y sin blindaje). Disparó varias ráfagas alcanzándolo bajo el ala derecha. El Ju-52 intentó repeler al ataque pero ya era tarde y estaba envuelto en llamas. Comenzó a caer en picado y se estrelló en las faldas del Cerro de la Cancha (Robledondo). La suerte no estuvo del lado de la tripulación del Junker: uno de los tripulantes que consiguió saltar tuvo la mala fortuna de no poder evitar que su paracaídas se incendiara, muriendo en la caída. Los que quedaban en el avión murieron al estrellarse y con la explosión posterior de la carga de bombas que aún llevaba. El único superviviente fue capturado desorientado tres días después cuando intentaba regresar a las líneas franquistas. Al encontrarse con una patrulla republicana (que confundió con nacionales) pidió ser llevado a Salamanca. Fuentes Asociación El Real de Manzanares, Equipo A de Arqueología, Patrimonio Histórico, AUDEMA y elaboración propia Para el aeródromo Modelado realizado según la maqueta de Antonio de la Orden CAPÍTULO IV Y A LA SEGUNDA FUE LA VENCIDA ANOCHECIENDO 22.30h del día 25 de julio Las tropas apostadas en el Cerro Benito escucharon el ruido de los Junkers y dieron aviso al aeródromo de Manzanares El Real (construido para la Batalla de Brunete en un solar de un particular). En el aeródromo una patrulla se mantenía en alerta y, tras el aviso los dos ‘Chatos’ (Polikarpov I-15) pilotados por los rusos Mijail Yakusín y Anatoli Sierov despegaron. I-16 ‘Mosca’ I-15 ‘Chato’ El aeródromo servía de base a los I-15 ‘Chato’ y a los I-16 ‘Mosca’. Recreación del aeródromo según la maqueta de Manzanares El Real. Una gran luna llena iluminaba una noche veraniega sin ninguna nube. Los dos cazas que habían despegado de Manzanares se situaron a diferente altura para escudriñar la mayor cantidad de espacio posible (en ese momento los aviones no disponían de ningún tipo de radar y la localización se hacia de manera visual). Sierov se mantuvo a 2.000 m (1) y Yakusín ascendió hasta los 3.000 m (2) altura desde donde no tardó en localizar al Ju 52 gracias a la luz de la luna y al incendio de un pueblo bombardeado. 2 3 1 Yakusín descendió y giró para situarse a la cola del bombardero nazi (3). Unos días antes se había enfrentado con un Junkers y sabía que la zona más sensible del aparato alemán era la de la unión del ala con el fuselaje (zona del depósito de combustible y sin blindaje). Disparó varias ráfagas que alcanzándolo bajo el ala derecha. El Ju-52 intentó repeler al ataque pero ya era tarde y estaba envuelto en llamas. Comenzó a caer en picado y se estrelló en las faldas del Cerro de la Cancha (Robledondo). La mala suerte se alió con la tripulación del Junker: uno de los tripulantes que consiguió saltar tuvo la mala fortuna de no poder evitar que su paracaídas se incendiara, muriendo en la caída. Los que quedaban en el avión murieron al estrellarse y con la explosión posterior de la carga de bombas que aún llevaba. En el lugar del derribo se erigió una lápida con los nombres de los fallecidos. El único superviviente fue capturado desorientado tres días después cuando intentaba regresar a las líneas franquistas. Al encontrarse con una patrulla republicana (que confundió con nacionales) pidió ser llevado a Salamanca. Fuentes Asociación El Real de Manzanares, Equipo A de Arqueología, Patrimonio Histórico, AUDEMA y elaboración propia Para el aeródromo Modelado realizado según la maqueta de Antonio de la Orden

Datos aportados por el historiador de la aviación Carlos Sainz Cidoncha señalan que una vez que aterrizaron los aviadores rusos, fueron aclamados por sus compañeros y recibieron la llamada telefónica del jefe de las Fuerzas Aéreas, que les felicitó. No en vano, Yakushin se convirtió en el primer piloto de la aviación mundial que hacía un derribo nocturno de otro avión. Él y su compañero Sierov, que fue quien propuso la idea, fueron recibidos al día siguiente por el jefe del Gobierno, Juan Negrín, que les regaló a cada uno un reloj de oro y un automóvil, y les ascendió al rango de capitán.

Los arqueólogos Jorge Morín de Pablos y Luis Antonio Ruiz Casero, de Audema, una vez documentada la historia, encargaron al ilustrador Albert Álvarez Marsal que plasmara los hechos en una imagen, que representa el hecho más destacado a nivel mundial de los acaecidos en el frente de Santa María de la Alameda durante la Guerra Civil.

Cada noche, el bombardero pasaba sobre las cabezas de los soldados y descargaba en Colmenar Viejo

En el paisaje no están aún las fortificaciones de mampostería y cemento que luego se realizaron en la zona, como se ha documentado por parte del equipo de arqueólogos, pero sí se ve a los soldados republicanos de la 34ª Brigada Mixta siguiendo desde las peñas la caída del Junker alemán. Entre ellos, según se manifestó en documentos de la época, había familiares de algunos de los fallecidos días antes por los bombardeos sobre Colmenar Viejo.

Ilustración encargada a Marsal por los arqueólogos Jorge Morín de Pablos y Luis Antonio Ruiz Casero, de Audema, que han trabajado intensamente en esta zona ALBERT MARSAL

En los años 40, España erigió una estela en memoria de los aviadores abatidos, e incluso hay una fotografía del piloto y de su mecánico, Alares, junto al monolito que se levantó en el lugar erigido en memoria de los aviadores alemanes derribados. El lugar de siniestro fue el cerro de la Cancha, en Robledondo, junto al puerto de la Cruz Verde. El Junker medía 19 metros de largo; el 'chato' ruso, tres veces menos.

El piloto ruso Yakushin, entrevistado por la prensa tras su hazaña, recordaba con humor que «las cartas de navegación habían quedado agujereadas por varias balas, y el coronel me dijo: 'Pero bueno, ¿no puede tirar mejor, que mire cómo ha dejado las cartas?'. Yo le contesté: 'No se preocupe, la próxima vez lo derribaré de una sola bala'».