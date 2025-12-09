El presidente de Ribera niega cualquier tipo de instrucción a los profesionales del Hospital de Torrejón

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, se ha reunido durante dos horas con el presidente de Ribera Salud, Emmanuel de Geuser, máximo responsable de la gestión del Hospital de Torrejón, tras la polémica de los últimos días por el audio del CEO, Pablo Gallart, en el que defendía hacer ajustes en la asistencia a los pacientes ... para mejorar los beneficios. De Geuser ha negado de manera categórica que desde el Grupo Ribera se haya dado ningún tipo de instrucción a los profesionales del hospital y ha lamentado que la crispación política en España se haya trasladado al terreno sanitario.

En la reunión, que se ha celebrado en la Consejería de Sanidad, la consejera y el presidente de Ribera han analizado la situación que se ha producido en la última semana en Torrejón. De Geuser ha lamentado la filtración del audio de forma «descontextualizada» y ha asegurado que no se ha cambiado proceso de triaje alguno, reutilizado material sanitario alguno, ni manipulado el criterio de asistencia. Los resultados de la auditoría interna efectuada por Ribera avalan «la buena gestión asistencial del hospital».

El presidente del Grupo Ribera se ha reunido por la mañana con los profesionales del centro hospitalario, donde ha compartido las primeras conclusiones de esta auditoría interna y donde los trabajadores «han defendido con firmeza la integridad y la libertad en el ejercicio de su profesión en todo momento». La Consejería señala que se trata de «una actuación rigurosa, sujeta a los más altos estándares de calidad asistencial y al código deontológico por el que se guían, orientada únicamente al bienestar de los pacientes, tal y como ya manifestaron en un escrito firmado el pasado 4 de diciembre por los máximos responsables asistenciales (jefes de servicio y supervisoras de Enfermería)».

De Geuser ha mostrado ante la consejera su «absoluto compromiso con la máxima calidad asistencial» para los pacientes del Hospital de Torrejón de Ardoz. Además, le ha trasladado que ante las «gravísimas y falsas acusaciones vertidas en distintos medios de comunicación», se reserva el derecho a emprender acciones legales.

El presidente de Ribera ha lamentado que el clima de crispación política que vive España en estos momentos se traslade al terreno sanitario y «sea moneda de cambio y perjudique notablemente un modelo como el de la Comunidad de Madrid, que es ejemplo de éxito, calidad y liderazgo asistencial a nivel internacional y que Ribera quiere exportar al resto de Europa».

El presidente del grupo que gestiona el hospital medita posibles acciones legales ante las «gravísimas y falsas acusaciones»

Por la mañana, la Consejería había hecho público otro comunicado para informar de que la inspección en las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Torrejón concluye que han cumplido todos los objetivos marcados por el Sistema Madrileño de Salud. Este documento se suma al primero, realizado a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, que recogió que no existía evidencia alguna en la reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el hospital.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a este segundo informe: «Es un informe de los técnicos de la Consejería, que son funcionarios, por tanto, son personal independiente que hace su trabajo con rigor». Ayuso ha lamentado que el Hospital Universitario de Torrejón se utilice como «una causa política» y ha criticado que este caso se pretenda elevar a «escándalo europeo» y no se ponga el foco en la sanidad de otras comunidades autónomas, con peores datos que la madrileña.

El PSOE denuncia ante la Fiscalía de Madrid al CEO de Ribera Salud como «presunto autor de irregularidades»

Este mismo martes, el PSOE de Madrid ha anunciado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, como presunto autor de irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, así como la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.