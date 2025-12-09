Suscribete a
El presidente de Ribera niega cualquier tipo de instrucción a los profesionales del Hospital de Torrejón

En la reunión con la consejera, lamenta que la crispación política en España se traslade al terreno sanitario y perjudique el «modelo de éxito» de Madrid

«Tenemos una cosa bastante fea»: el aviso de Ribera Salud al Gobierno regional sobre la crisis en el Hospital de Torrejón

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute
Mariano Calleja

Madrid

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, se ha reunido durante dos horas con el presidente de Ribera Salud, Emmanuel de Geuser, máximo responsable de la gestión del Hospital de Torrejón, tras la polémica de los últimos días por el audio del CEO, Pablo Gallart, en el que defendía hacer ajustes en la asistencia a los pacientes ... para mejorar los beneficios. De Geuser ha negado de manera categórica que desde el Grupo Ribera se haya dado ningún tipo de instrucción a los profesionales del hospital y ha lamentado que la crispación política en España se haya trasladado al terreno sanitario.

