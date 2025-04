PP y Vox tumban la iniciativa de 10 municipios socialistas para declararse zonas tensionadas de alquiler

Una decena de alcaldes socialistas han llevado este jueves al Pleno de la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa para permitir a los ayuntamientos declararse a sí mismos zonas tensionadas de alquiler y poder topar así los precios. El PP y Vox han tumbado ... la toma en consideración de esta iniciativa, que decae en cuanto ha entrado en el Parlamento madrileño.

Esta iniciativa la firmaron en enero los alcaldes de Getafe, Alcorcón, Ciempozuelos, Coslada, Fuenlabrada, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Pinilla del Valle y Velilla de San Antonio, tras aprobar mociones en ese sentido en cada uno de los ayuntamientos.

En la propuesta de los alcaldes socialistas se plantea dotar a los municipios de la capacidad de autodeterminarse zona tensionada si cumple los criterios de la Ley de Vivienda nacional. También propone que los que se adhieran reserven parcelas para la promoción de vivienda protegida.

Así, en el texto se establece que el procedimiento para la declaración de zona de mercado residencial tensionado «se iniciará a instancia del Ayuntamiento interesado, que podrá presentar solicitud para declarar un ámbito territorial concreto de su municipio como zona de mercado residencial tensionado».

Se advierte, además, de que «es necesario que las Comunidades Autónomas, y en concreto la Comunidad de Madrid, en base a sus competencias en materia de vivienda, desarrollen la normativa reguladora del procedimiento para declarar zonas de mercado residencial tensionado, asi como las medidas a adoptar una vez declarada un área como tal».

La iniciativa, en realidad, solo ha servido para llevar el debate al Pleno de la Asamblea, ya que el Partido Popular, con mayoría absoluta, se ha mostrado totalmente en contra de la declaración de zonas tensionadas. Los populares sostienen que «hacen falta más viviendas, no menos», y con la declaración de zonas tensionadas habría «menos pisos disponibles y se incrementaría el precio».

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, presente en el debate, ha criticado el rechazo del PP: «Hemos visto a un Gobierno regional prepotente, que no solo ha rechazado esta propuesta, sino que se ha reído de ella. Y no se han reído de los alcaldes y alcaldesas que la hemos defendido. Se han reído de la ciudadanía: de quienes lo están pasando mal, de las familias que no pueden pagar el alquiler, de los jóvenes que no pueden emanciparse y de las personas mayores que viven con miedo a ser expulsadas de sus casas.»

«Se ha votado no a limitar el precio del alquiler, incluso cuando en muchos casos supera o incluso duplica los índices de referencia marcados por el Ministerio. También se ha votado no a establecer bonificaciones fiscales a aquellos propietarios comprometidos que quieren formar parte de la solución», ha asegurado la alcaldesa de Getafe.