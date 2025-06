El PP de Madrid evita por ahora plantear una moción de censura en Alcorcón y pone el foco en la alcaldesa socialista

El PP de Madrid no quiere hablar de moción de censura en Alcorcón en este momento, tras quedar en minoría el tripartito de izquierdas por la destitución de una concejal de Ganar Alcorcón. «El foco tiene que estar en la alcaldesa, Candelaria Testa», repiten ... fuentes populares ante la crisis en la que está inmerso el ayuntamiento por la ruptura del gobierno municipal, que ha quedado en minoría tras la expulsión de una edil de Ganar Alcorcón.

«La alcaldesa tiene que hacer frente a esta crisis y ver si puede garantizar la estabilidad en el municipio», advierten esas fuentes, que llegan a comparar la débil situación del gobierno local de Testa con la inestabilidad del Ejecutivo de Sánchez. En Alcorcón, al menos, el tripartito de izquierdas aprobó los presupuestos locales en enero, algo que no ha podido hacer Sánchez con las cuentas públicas estatales.

Ahora mismo, el PSOE, Más Madrid y Ganar Alcorcón suman 13 de los 27 concejales del consistorio, por lo que PP, Vox y la concejal Raquel Rodríguez, que ha pasado al grupo de no adscritos, sumarían mayoría absoluta. La exconcejal de Ganar Alcorcón, vivo ejemplo de la crisis de Podemos, logró el martes la Presidencia de la Empresa de Servicios Municipales (Esmasa) en sustitución del fallecido Jesús Santos, gracias a los votos del PP y de Vox.

Tras su destitución como concejal de Cultura, Raquel Rodríguez envió ayer una carta a los vecinos en la que destaca que internamente ha vivido «un proceso de cierre, de exclusión y de imposición de decisiones alejadas del espíritu colectivo con el que nació Ganar Alcorcón».

«En este contexto, se inició una campaña de descrédito hacia mi persona basada en falsedades, entre ellas la acusación de haber roto supuestamente la unidad de gobierno», lamenta. No obstante, asegura que como concejal no adscrita seguirá «trabajando desde el compromiso con Alcorcón y con el gobierno progresista». «Mi voluntad es dar estabilidad, no generar conflicto», subraya.

«Mi cese se produce en un momento en el que se intentó comprar mi silencio mediante una propuesta completamente inaceptable: una concejalía sin contenido y sin competencias reales, acompañada de una retribución económica impropia de la responsabilidad institucional que debe regir la gestión pública», explica la concejal Raquel Rodríguez en su carta a los vecinos.

«Rechacé de inmediato esa opción. Porque no estoy aquí por dinero ni por ambiciones personales. Estoy aquí para trabajar. Para servir y mejorar la vida de la gente. Y porque nuestra ciudadanía merece rigor, respeto y transparencia en el uso de los recursos públicos».

«No he dejado de hacer política desde la honestidad. Nunca me he apartado del mandato popular ni del programa con el que nos presentamos. Por eso mismo, no comprendo que se me aparte de la gestión sin explicación clara, sin atender a mi trabajo y sin valorar la trayectoria de estos años», explica la exconcejal de Ganar Alcorcón, ahora edil no adscrita.

«No asumo esta situación como un paso a la oposición política clásica. Muy al contrario. Como concejala no adscrita seguiré trabajando desde el compromiso con Alcorcón».

Raquel Rodríguez convoca a todas las asociaciones culturales, vecinales y ciudadanas de Alcorcón «a una gran asamblea abierta el próximo 22 de junio a las 11:00 horas en el Centro Cultural Margarita Burón». «Porque el futuro no se puede decidir en despachos ni con vetos. Se construye con la gente, con voz, con diálogo, con comunidad».