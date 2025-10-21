Suscribete a
ABC Premium

El PP fuerza un debate en el Congreso sobre la escalada de inseguridad en Getafe

Los populares piden más presencia de la Fuerzas de Seguridad en las calles de la ciudad del sur de la Comunidad de Madrid

La portavoz del PP en la Comisión Begoña renuncia a su escaño para dar la batalla política como viceconsejera de Universidades

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, a la derecha, junto a Pedro Sánchez, Pilar Alegría y Óscar López
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, a la derecha, junto a Pedro Sánchez, Pilar Alegría y Óscar López EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El incremento de la inseguridad en Getafe entra de lleno en el Congreso de los Diputados. Los diputados nacionales debatirán sobre una escalada que ha encendido las luces de alarma y votarán una serie de medidas para tratar de hacerle frente de manera ... urgente. El Grupo Parlamentario Popular, de la mano de su portavoz de Interior, Ana Vázquez Blanco, ha registrado una proposición no de ley, en la que se subraya que Getafe «es uno de los municipios más inseguros no solo del sur de la Comunidad de Madrid, sino de toda la región». La diputada se reunió la semana pasada con el portavoz del PP en esta ciudad de más de 185.000 habitantes, Antonio José Mesa, para tratar este problema.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app