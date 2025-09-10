El PP exige la suspensión inmediata del viaje de jóvenes a Palestina organizado por el Ayuntamiento de Rivas

El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid ha exigido al ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida y el PSOE, que cancele de manera inmediata el viaje previsto de jóvenes a Palestina, incluido en un convenio municipal firmado con la organización 'Payasos en rebeldía'. Los populares advierten ... del grave riesgo que corren los jóvenes ante el conflicto bélico en la zona.

«Mandar a estos adolescentes a Palestina en plena escalada bélica es una temeridad absoluta que debe frenarse de inmediato», ha avisado la portavoz del PP en este municipio, Janette Novo, quien ha pedido también que el ayuntamiento ponga fin a los convenios con organizaciones que operan en aquella región y que están financiados con fondos municipales.

En mayo de este año, el Ayuntamiento de Rivas firmó un convenio con la Asociación Cultural y de Cooperación 'Payasos en rebeldía' para el desarrollo del proyecto de cooperación juvenil en Palestina en 2025. En el convenio se prevé un «campo de trabajo en Palestina», que supone la estancia de jóvenes en proyectos de cooperación con Palestina diseñados por los propios jóvenes. Ahí se incluyen alojamiento, manutención, viajes, seguros, costes de transferencias bancarias, gastos de personal y material corriente no inventariable, entre otros. Se trata de la renovación de un convenio que ya se había firmado otros años. De hecho, el viaje de un grupo de jóvenes a la zona se realizó en ocasiones anteriores.

El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid solicita desde 2024 la suspensión de todos los convenios de colaboración con asociaciones que operan en Palestina, así como con todas las entidades que desarrollan proyectos de cooperación internacional financiados con fondos del ayuntamiento «en países donde se vulneran los Derechos Humanos», según afirma este partido en un comunicado.

El PP exige ahora de nuevo la cancelación del convenio, sobre todo en lo que se refiere el Campo de Trabajo en Palestina, «un proyecto en el que jóvenes de nuestro municipio emprenderán un viaje a Cisjordania para colaborar en la escuela de circo organizada por Payasos en Rebeldía, entidad cuyo representante formó parte de la lista electoral de Izquierda Unida en las elecciones municipales de 2023 y que recibe al año miles de euros de los vecinos de Rivas en subvenciones».

Los populares manifiestan su total oposición a este programa promovido por el Ayuntamiento, que prevé el envío de jóvenes ripenses a Cisjordania para participar en un campo de trabajo con actividades como la organización de una escuela de circo y que supone un gasto de 25.000 euros de las arcas municipales. El Partido Popular tacha de irresponsabilidad, negligencia y falta de sensatez esa iniciativa municipal.

«Este proyecto, financiado con fondos públicos, se desarrolla en una región actualmente inmersa en un grave conflicto bélico, lo que supone un riesgo inaceptable para la integridad física y la vida de nuestros jóvenes enviarlos a un lugar donde no se puede garantizar su seguridad ya que por la excepcional volatilidad de la situación, ninguna zona está exenta de riesgos o problemas, tal y como el propio Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce», avisan los populares. «Desde el Partido Popular consideramos una irresponsabilidad por parte del Gobierno municipal seguir adelante con este viaje en el contexto actual».

La portavoz del PP local, Janette Novo, ha registrado un escrito solicitando a la alcaldesa la cancelación del programa, según las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores que desaconseja encarecidamente cualquier viaje a la Franja de Gaza, Jerusalén y Cisjordania debido a la inestabilidad, los continuos ataques y la escalada bélica de esta zona de Oriente Próximo.

«Supone una temeridad y una enorme irresponsabilidad que una administración ponga por delante el sectarismo de quienes la gobiernan y envíe a jóvenes y adolescentes ripenses a Cisjordania, un lugar que vive un conflicto bélico y entraña un peligro para nuestros jóvenes«, denuncia la portavoz del PP.-

«Ningún otro municipio tiene un gobierno tan irresponsable y temerario como para enviar a sus vecinos a una zona a la que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja viajar. La alcaldesa Aída Castillejo y la ministra Sira Rego son negligentes a partes iguales. ¿En manos de quién está el ministerio de Juventud e Infancia? ¿De una imprudente que es cómplice de la insensatez y el delirio de la alcaldesa de Rivas?», se ha preguntado Janette Novo.