EE.UU. muestra su «preocupación» por las medidas de Sánchez contra Israel y señala que «alientan a los terroristas» de Hamás

El PP exige la suspensión inmediata del viaje de jóvenes a Palestina organizado por el Ayuntamiento de Rivas

«Mandar a estos adolescentes a Palestina en plena escalada bélica es una temeridad absoluta que debe frenarse de inmediato», advierte la portavoz popular

Ayuso pide al Gobierno la misma seguridad para la Vuelta ciclista a España que la que pone a Begoña Gómez en los juzgados

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, con la ministra Sira Rego
Mariano Calleja

Madrid

El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid ha exigido al ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida y el PSOE, que cancele de manera inmediata el viaje previsto de jóvenes a Palestina, incluido en un convenio municipal firmado con la organización 'Payasos en rebeldía'. Los populares advierten ... del grave riesgo que corren los jóvenes ante el conflicto bélico en la zona.

