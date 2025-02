El PP cita a Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, entre sospechas conspirativas de Vox

Begoña Gómez será la primera citada para comparecer en la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid sobre los supuestos tratos de favor que le concedió la Universidad Complutense. Junto a la esposa del presidente del Gobierno, deberán acudir a esa ... sesión inaugural de la comisión, el 13 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, otras dos personas: Joaquín Goyache, rector de la Complutense, y María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina, como interventora de esta Universidad.

El PP de Ayuso ya había anunciado que Begoña Gómez y Goyache estrenarían la comisión de investigación, y ayer lo confirmaron la Mesa y los portavoces, donde los populares tienen mayoría absoluta. No había ninguna duda de que mantendrían sus planes, pero faltaba por conocer el tercer compareciente de esa primera sesión. Fue otra propuesta del PP, que eligió un perfil más técnico para ese día, en el que la esposa de Sánchez copará todo el interés informativo y político, si finalmente acude a la Asamblea.

El tercer nombre fue el de la interventora de la Complutense, para que explique lo que pueda aportar sobre las presuntas irregularidades y posible trato de favor en el funcionamiento de los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense, así como en otros centros adscritos.

El resto de los grupos parlamentarios poco pudieron hacer ante la decisión que había tomado el PP con su mayoría. El portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, se había pronunciado antes contra la comparecencia de Gómez, al entender que nada tiene que ver con la política madrileña, y para no subir la tensión política en un momento nacional muy delicado por las consecuencias de la catástrofe de la DANA en Valencia. El PP rechazó la suspensión de la citación y sostuvo que la Asamblea debe mantener su actividad parlamentaria y el funcionamiento de sus 20 comisiones.

El PSOE se quejó de la «inflexibilidad» del PP al imponer sus tres nombres para esa primera jornada de la comisión. Con el plan de trabajo aprobado en la mano, los populares también elegirán a los tres comparecientes de la segunda sesión y a dos más en la tercera. No será hasta esa ocasión cuando el primer partido de la oposición, Más Madrid, pueda proponer un compareciente. El PSOE, por su parte, no entrará en juego hasta la cuarta jornada de la comisión. A Vox, en teoría, le corresponderá solo una citación de las 18 que se producirán, y solo podrá hacerlo en la última sesión, en el mes de febrero, a no ser que el PP renuncie antes a utilizar su cupo de comparecientes.

Sospechas de Vox

Y es ahí donde Vox empieza a ver elementos cuanto menos extraños en el plan de trabajo, que permitiría, a su juicio, a Begoña Gómez 'escaparse' y no acudir a la comisión de investigación, sin ninguna consecuencia jurídica. El plan de trabajo aprobado, también con el apoyo de la mayoría del PP, establece que habrá seis bloques en el transcurso de la comisión, uno por cada jornada. A Begoña Gómez o a Pedro Sánchez solo se les podría llamar en el primero o en el último, ya que el resto está reservado para perfiles más técnicos, empresariales o de funcionarios. Según sostienen en Vox, para que haya «desobediencia» los citados deben faltar tres veces a los llamamientos de la comisión.

Si Begoña Gómez no acude el día 13, con el plan de trabajo en la mano solo se le podría volver a citar en la última sesión. Si decidiera no acudir ese día tampoco, ya no habría margen de maniobra para llamarla por tercera vez, y por tanto su ausencia no tendría ninguna consecuencia. Para Vox, la 'conspiración' pactada en la sombra entre PP y PSOE estaría clara.