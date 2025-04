El PP de Ayuso pisa el acelerador en el ecuador de la legislatura: «La continuidad en Madrid es el cambio en España»

El PP sigue calentando motores cuando se acerca el ecuador de la legislatura y ha lanzado un mensaje interno para pisar el acelerador ante el horizonte electoral, en el marco de unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Madrid sobre la fuerza de los distritos ... y los vocales vecinos. «La continuidad en Madrid es el cambio en España», ha subrayado el alcalde de la capital. «Si hay un modelo que detesta el sanchismo es el de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid». La presidenta Ayuso, por su parte, ha subrayado la unidad que existe en el partido, sin corrientes ni luchar internas por el poder.

La presidenta regional se ha referido a las encuestas con un mensaje de optimismo para el Partido Popular: «Comienza a ser un partido al que le votan los ciudadanos de todas las procedencias- Este proyecto no deja de ensancharse y de crecer». «Hay que gobernar para todos los vecinos y ciudadanos y después tenemos estos resultados que nos llenan de orgullo». En ese sentido, ha advertido a Sánchez y a la izquierda: «No les tenemos miedo y vamos a dar todas las batallas. No somos iguales, nosotros creemos en la libertad».

Frente a la «alegría» del PP, contraponen la «tristeza» de la izquierda, en un nuevo mantra interno de los populares: «Les gustaría calles tristes, silenciosas y no el bullicio de Madrid», ha advertido José Luis Martínez-Almeida. «Tenemos que hacerlo por Madrid, pero también por España. El camino de los puentes es el que nos ha traído hasta aquí, y no el de los muros». «Al final del sanchismo hay esperanza y luz», ha asegurado el alcalde. «Son unos tristes», ha sentenciado Ayuso, quien ha recordado todas las veces que la izquierda se ha opuesto a los grandes proyectos de Madrid, como cuando rechazaron el soterramiento de la M-30 o ahora con la Fórmula 1.

En su intervención, Ayuso ha lamentado que Madrid no puede contar con el apoyo del Gobierno en nada, y a pesar de eso Madrid está «alegre, rebosa de vida y libertad». «La izquierda no tiene nada que hacer», ha asegurado. Y esta situación, la Comunidad y el Ayuntamiento «estamos trabajando especialmente bien», ha reconocido. De paso, ha subrayado esa unidad en el partido y ha señalado que «no hay corrientes en este partido» ni luchas de poder interno.

La presidenta regional ha entrado en el debate de política nacional con un ataque frontal a Sánchez por «romper las reglas del juego». «Desde Zapatero hasta aquí todo se ha hundido y desmoronado, no hay reglas y caminamos por una pendiente muy peligrosa». Ayuso cree que Sánchez está intentando «con el dinero de todos cómo volverse eterno en las instituciones» y eliminar la posible alternancia mediante «la compra de voluntades». En todas sus operaciones, ha dicho, «está Zapatero detrás». «Pero os estamos viendo».

Ayuso ha querido pararse en el caso de Nacho Cano: «Se le ha perseguido por apoyar el trabajo que se hizo durante la pandemia, porque dijo 'gracias por dejarnos trabajar'». «Desde ese momento se emprendió una campaña sin cuartel contra uno de los mejores compositores y artistas de España. El Gobierno ha utilizado los poderes del estado contra él. Se le persigue también por no depender de la subvención, se le ha puesto todo complicado». «Muy fuerte», ha subrayado. «Pero no va solo de Nacho Cano, es un ejemplo». «Se le ha perseguido también para meter miedo a la gente, para decir a todos los demás que forman parte de la cultura, periodismo o universidad que como se atrevan a no depender del Gobierno serán perseguidos en España. Es persecución».

Alegría frente a tristeza

En el ecuador de la legislatura, el alcalde de Madrid ha presumido de que la ciudad está «impresionante» frente a los agoreros. «Tenemos el mejor Madrid que nunca ha habido, es el Madrid que sabe que tiene que mirar con alegría al futuro y no a la izquierda». A su juicio el único muro que ha construido la izquierda «es el de la tristeza y la amargura».

Sobre la huelga de basuras, ha lanzado un mensaje claro: «Respetamos el derecho de huelga, pero exigimos dos cosas: la negociación y el cumplimiento de los servicios mínimos». «Exigimos que se sienten de inmediato y que no se levanten hasta que haya un acuerdo. Y si no hay acuerdo, el ayuntamiento recogerá por sus propios medios el lunes los residuos en Madrid». «A partir del lunes vamos a recoger los residuos en las calles de Madrid y los madrileños no van a pagar estos».

Ayuso, por cierto, se ha referido también a la huelga de basuras y ha enviado este mensaje de solidaridad con el alcalde: «Hay que tener poco corazón y poco compromiso con la ciudad de Madrid, para que se permita en estos picos de turismo este daño gratuito, con una libertad de huelga que respeto, pero en la que ponen poco compromiso y corazón con Madrid. Cuentas con todo mi apoyo, porque lamento que esto se vea y sea ahora».

En su intervención, Almeida ha saltado a la política nacional para criticar el Gobierno de Sánchez. «Vienen a por Madrid, a por la prosperidad de Madrid, Sánchez, cuanto más arrinconado es más peligroso, cuando más cercado más difícil se va a volver». El alcalde ha dejado claro también que mientras Reyes Maroto no pida perdón por llamar asesinos a los populares no irán con ella «ni a la vuelta de la esquina».