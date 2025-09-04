El PP de Ayuso ve a Óscar López «campeón del hostiómetro» entre los paracaidistas de Sánchez en las comunidades

En el Partido Popular de Madrid se están haciendo quinielas sobre quién será lo que han llamado «campeón del hostiómetro», entre los «paracaidistas» que Pedro Sánchez ha enviado a distintas comunidades autónomas y ya tienen un favorito: el secretario general del PSOE en Madrid y ministro, Óscar López. Así lo ha comentado este jueves, con cierta ironía, el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, en una jornada del Grupo Popular de la Asamblea, organizada en Arganda del Rey con motivo de la apertura del curso político.

«A los madrileños les ha fallado el Gobierno de España. Nos ha fallado una oposición que nunca está para defender los intereses de Madrid. Están en ver quien es más radical para ver quien es segundo, y no ven que alguno está más cerca de quedar cuarto», ha señalado el número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid.

«Algunos compañeros estamos haciendo una quiniela para ver cuál de estos paracaidistas que Pedro Sánchez está colocando en las comunidades autónomas cuál va a quedar peor y estamos convencidos de que el campeón del hostiómetro va a ser Óscar López», ha asegurado Alfonso Serrano.

«Madrid no se vende, Madrid no se rinde y Madrid no acepta chantajes. Mientras Pedro Sánchez paga su supervivencia política con privilegios al separatismo, los madrileños siguen sosteniendo con su esfuerzo el motor económico y social de España», ha avisado el secretario general de los populares madrileños.

Serrano ha denunciado que el Gobierno de Sánchez está planteando «una estrategia deliberada de castigar a Madrid porque aquí gobierna el Partido Popular, porque aquí hay un modelo de éxito que deja en evidencia el fracaso del sanchismo».

El secretario general del PP madrileño se refirió así a la izquierda madrileña, una semana antes del Debate sobre el estado de la región: «De Más Madrid no esperamos nada. De lo que queda del PSM tampoco. Un socialismo madrileño entregado a Oscar Paradores y maniatado por el sanchismo».

«La quita es un ejemplo. Tiran de argumentario para convencernos que es mejor deberle 12.000 millones a Sánchez que 8.000 a los bancos», ha advertido.