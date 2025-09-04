Suscribete a
El PP de Ayuso evita el choque con Vox tras su concentración contra el centro de menas en Hortaleza

El portavoz de los populares denuncia la «hipocresía» de la izquierda y la política «fracasada» de Sánchez

La izquierda calienta motores contra Ayuso con la inmigración como principal arma arrojadiza

Varias personas con carteles protestaron contra el centro de Primera Acogida de Hortaleza el martes
Mariano Calleja

Madrid

