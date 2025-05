El PP de Ayuso despliega su mayoría absoluta ante Mónica García y le exige tareas urgentes como ministra de Sanidad

El Partido Popular de Ayuso ha exhibido su mayoría absoluta ante la ministra de Sanidad, Mónica García, exjefa de la oposición en la Asamblea de Madrid, después de postularse como posible candidata ante las elecciones autonómicas de 2027. El Grupo Popular ha llevado este ... miércoles al Pleno de la Asamblea una iniciativa para poner deberes urgentes a la ministra para reforzar la atención primaria en todo el país. La proposición no de ley se ha aprobado con los votos del PP y de Vox, una mayoría aplastante que es todo un mensaje a la líder de Más Madrid ante su posible regreso a la política madrileña para enfrentarse a Ayuso. Han sido 79 votos a favor (PP y Vox) y 54 en contra (Más Madrid y PSOE).

En la proposición no de ley que ha defendido el Grupo Popular se recuerda que los Consejeros de Salud del Partido Popular remitieron al Ministerio de Sanidad por escrito y con arreglo al reglamento vigente del mismo Consejo Interterritorial el pasado mes de marzo un escrito solicitando un pleno monográfico sobre Atención Primaria. En concreto se pedía sobre el aumento de plazas mediante la mencionada adecuación y flexibilización de los criterios de las unidades. «No obstante, desde el Ministerio de Sanidad se hizo caso omiso a la petición y se rechazó tratar el tema en el último Pleno celebrado el pasado 4 de abril de 2025 en Toledo».

El PP ha comentado que su iniciativa en el Parlamento autonómico iba a llegar directamente a la ministra, para que atienda la voz de los madrileños, a través de la mayoría absoluta de los populares. «Mónica García se lanza a una campaña en 2027 sin solucionar los problemas que tiene en el Ministerio», ha denunciado la portavoz del PP, Marta Marbán.

En la iniciativa aprobada se insta al Gobierno de la Nación, es decir, al Ministerio de Sanidad, a trabajar desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación plena con los representantes de los profesionales sanitarios y de los pacientes para modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria y Comunitaria en el Sistema Nacional de Salud.

«Como Mónica García no escucha a los consejeros de Sanidad, a ver si escucha a los madrileños. Como parece que quiere presentarse en 2027, a ver si hace caso a esta mayoría», ha comentado el PP. «Mónica García tiene muchos deberes que hacer en el Ministerio como para querer aterrizar aquí dos años antes. No puede estar en misa y repicando». «Pedimos que solucione el déficit humano en atención primaria. Los madrileños no perdonamos un engaño, ya lo estamos avisando: quien no trabaja a favor de los madrileños lo paga en las urnas», ha avisado, en alusión también al hundimiento que tuvo Pablo Iglesias.

Desde Más Madrid, Marta Carmona calificó de «chapuza» la iniciativa del PP. Según ha afirmado, las tareas que se exigen a Sanidad son «competencia» de las comunidades autónomas y ha acusado a los populares de contar «trolas». «No conocen las características de la atención primaria y han llenado su proposición no de ley de mentiras. Es una patochada».

En Vox, Ana Cuartero ha recordado «lo que tiene que hacer» la ministra de Sanidad, si quiere volver a esta Cámara o «vuelve a los toriles con el rabo ante las piernas». «Si quiere volver a Madrid, le quedan dos años: deje de incumplir sus responsabilidad y póngase a trabajar», ha advertido. «Haga todo lo posible para que tengamos médicos de familia en la pública». En ese sentido, ha apoyado la propuesta de crear mil plazas cada año. «Si quiere volver a aparecer por esta Asamblea, más le vale que se ponga las pilas pronto».

Por el PSOE, Carlos Moreno se ha burlado ante la «repentina preocupación» del PP por la atención primaria. «Con esta proposición ustedes se arrepienten de ser la comunidad que menos invierte en primaria: 150 euros por persona y año». «La sanidad es una competencia exclusiva del Gobierno de España. Dejen de instar al Gobierno de España. No busquen responsables fuera. Dejen de engañar y tomar el pelo a los ciudadanos», ha comentado en el debate del Pleno.

Lo que pide la iniciativa del PP

En concreto, en la proposición no de ley que ha defendido el PP y que se ha aprobado por mayoría se reclaman cinco medidas:

1. Convocar una sesión Plenaria monográfica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la falta de especialistas de Medicina de Familia y Comunitaria.

2. Facilitar la creación de 1.000 plazas formativas adicionales de la Especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria cada año para corregir la situación de déficit que afecta actualmente al Sistema Nacional de Salud (4.500 según el Ministerio de Sanidad) y a la que está abocado el propio Sistema Nacional de Salud en los próximos años por las previsiones de jubilación.

3. Dotar al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025 – 2027 de cuantos recursos económicos sean necesarios para que pueda ser plenamente implementado de forma efectiva, con independencia de que se aprueben o no Presupuestos Generales del Estado en 2025.

4. Desarrollar las acciones que sean pertinentes para evitar plazas desiertas en la elección de Médico Interino Residente anual de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria.

5. Revisar los criterios de acreditación de las unidades docentes con el objetivo de avanzar en adecuación y flexibilidad, manteniendo la calidad de la formación para la capacitación y adquisición de competencias por los especialistas.