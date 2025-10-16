Suscribete a
ABC Premium
Directo
Koldo se niega a declarar y la Fiscalía no pide prisión

El PP de Ayuso alerta de la «revolución sanchevique» y acusa al Gobierno de «mentir, mentir y mentir»

«Han metido con cada escándalo y han puesto a todos los delincuentes a redactar sus propias leyes. Han vulnerado la Constitución a muerte», subraya la presidenta Ayuso

Vox plantea a Ayuso en Madrid la «remigración» de los inmigrantes ilegales y la denegación de ayudas

Sigue en directo la declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo tras el paso de ayer de José Luis Ábalos

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en el Pleno de la Asamblea
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en el Pleno de la Asamblea EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Partido Popular de Ayuso ha advertido en la sesión de control de la Asamblea de Madrid de lo que ha llamado «revolución sanchevique», que tiene su mejor ejemplo, según ha explicado su portavoz, Carlos Díaz-Pache, en la felicitación de Hamás al ... Gobierno de Sánchez y en la negativa del presidente del Gobierno a felicitar a la última Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app