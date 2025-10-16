El PP de Ayuso alerta de la «revolución sanchevique» y acusa al Gobierno de «mentir, mentir y mentir»

El Partido Popular de Ayuso ha advertido en la sesión de control de la Asamblea de Madrid de lo que ha llamado «revolución sanchevique», que tiene su mejor ejemplo, según ha explicado su portavoz, Carlos Díaz-Pache, en la felicitación de Hamás al ... Gobierno de Sánchez y en la negativa del presidente del Gobierno a felicitar a la última Nobel de la Paz, María Corina Machado.

En una sesión en que la oposición ha mostrado que tiene su batería bastante baja y necesita una recarga, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado para acusar al Ejecutivo de «mentir, mentir y mentir» y se ha recreado en recordar una larga lista de falsedades pronunciadas desde La Moncloa y aledaños.

El Gobierno, ha advertido Ayuso, «no hace otra cosa que mentir, mentir y mentir» y ha vulnerado la Constitución «a muerte». «Hablan de mentiras aquellos que han puesto en marcha una campaña de acoso y desprestigio contra todo mi entorno personal», ha denunciado la presidenta, que ha criticado la «operación» del Gobierno para salvar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ayuso ha respondido así a las críticas de la portavoz socialista, Mar Espinar, por las presuntas «mentiras» del jefe de gabinete de Ayuso, en el contexto de la investigación judicial sobre las filtraciones relacionadas con su pareja en la que está involucrado y procesado el fiscal general del Estado.

La presidenta ha recordado que es el fiscal general es el que «mintió al propio sistema judicial» y «borró» su teléfono móvil «obstruyendo el trabajo de la Guardia Civil. »Móvil que también borró el propio presidente del gobierno. Tienen a su número dos en la cárcel, el señor Cerdán. Ocultaron las juergas del Tito Berni utilizando la prostitución y chicas jóvenes. ¡Qué feminismo les ha quedado!«

Ayuso ha recordado que Pedro Sánchez ni siquiera ha podido «negar no haber cobrado en metálico del partido», mientras ahora algunos ministros están «bajando la cabeza porque no pueden contestar al respecto». «Han ocultado una trama de subvenciones que iban directas al hermano de Ximo Puig en Valencia, que ahora está en el banquillo. Han mentido cada vez que han favorecido al hermano del presidente del Gobierno», ha apostillado.

Las «mentiras» que rodean a Sánchez

En su intervención, Ayuso ha repasado la lista de «mentiras» que rodean a Sánchez. Estas son todas la que ha recordado en el Pleno:

- «Ocultaron y mintieron sobre la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid».

- «Ocultaron las juergas del tito Berni utilizando la prostitución y chicas jóvenes».

- «Han negado que había sobres cuando había por todas partes».

- «Mintieron con el papel de una fontanera que se dedicaba a extorsionar y buscar información contra jueces y agentes».

- «Su legislatura se sustenta en un pacto oculto y corrupto con Bildu, que está en medio de una trama de corrupción en Navarra que ustedes están callando».

- «Mintieron con Bildu, con el que juraron que no pactaría, tampoco pactaría con Podemos, con que traerían a Puigdemont ante la Justicia».

- «»Han ocultado una trama de subvenciones que iban directas al hermano de Ximo Puig en Valencia.

- «Han mentido cada vez que han favorecido al hermano del presidente del Gobierno».

- «El presidente del Gobierno ha mentido cuando ha sido incapaz de felicitar al Nobel de la Paz María Corina Machado. Seis veces lo hizo con otros premios Nobel».

- «Mintieron con la amnistía y con los indultos».

- «Mintieron con el caso Koldo, nadie le conocía y luego era colega de todos».

- «Mintieron a la OTAN y a la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa».

- «Mintieron sobre la energía nuclear negándosela a Madrid pero dándosela, eso sí, a Cataluña».

- «Mintieron con los precios de la luz cuando ya vamos por la quinta subida consecutiva que está acosando a los españoles en sus facturas».

- «Han mentido sobre bulos contra la Guardia Civil».

- «Han mentido sobre sus pretensiones de no presentar presupuestos».

- «Han mentido con los edificios de Muface utilizados por la familia del presidente del Gobierno para sus negocios».

- «Han mentido durante toda la pandemia con cierres ilegales».

- «Mienten con fotos del Metro de París para decir que es el Metro de Madrid».

- «Han metido con cada escándalo y han puesto a todos los delincuentes a redactar sus propias leyes. Han vulnerado la Constitución a muerte. En resumen, ustedes y sus jefes y el presidente del Gobierno solo mienten, mienten y mienten. No hacen otra cosa».