El PP de Ayuso acusa a la izquierda madrileña «hiperventilada» de buscar solo el enfrentamiento: «Quiere un Madrid invivible»

En el Debate sobre el estado de la región, y después de escuchar los ataques personales y políticos de la izquierda contra Isabel Díaz Ayuso, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha cargado contra una ... oposición «hiperventilada» y ha recordado que Mar Espinar es la quinta portavoz socialista: «La van a quitar igual, dese el gusto de ponerse al límite y diga que trabaja por Madrid, no por Sánchez».

«Póngase de una vez del lado de los madrileños», ha instado a la portavoz del Grupo Socialista, quien minutos antes había pedido la dimisión de Ayuso. «Lo ha pedido a ver si cuela, por obediencia», ha comentado el portavoz del PP, quien ha recordado que el Grupo Socialista está a las órdenes de Óscar López, ausente en todo el debate sobre el estado de la región, a pesar de que en teoría aspira a ser el presidente de todos los madrileños.

«La oposición de Madrid no saben dónde van. Están perdidos. Para ser alternativa hacen todo lo que se les ocurre. La última, aliarse con los proetarras de Bildu para coordinar estrategias, que es lo que acaba de hacer Más Madrid. Y aún no saben por qué los madrileños siguen eligiendo a Isabel Díaz Ayuso», ha señalado Pache.

Pero en el debate han tenido un protagonismo especial Israel y Gaza. Como Más Madrid había mostrado fotos de víctimas en Gaza, el portavoz del PP les ha enseñado otra imagen, la de ese partido reunido con Bildu. Y ha recordado los crímenes de Hamás: «Han olvidado que la guerra de Israel y Hamás la empezó Hamás. Fue el atentado contra los judíos más grave desde el Holocausto. ¿Recuerdan el Holocausto?» «Lo que hacen es puro antisemitismo», ha atacado, y les ha reprochado que ni siquiera sean capaces de participar en el homenaje que todos los años la Asamblea dedica a los judíos en memoria del Holocausto.

«Israel lleva décadas siendo un muro de contención», ha sostenido Pache, quien no ha podido reprimirse y ha llamado «sinvergüenzas» a los diputados de Más Madrid.

Más allá de la bronca por Gaza, el portavoz del PP ha lamentado que la izquierda hable «de una región en ruinas, pobre, al borde del colapso». «La oposición ve un Madrid triste. Ha venido hiperventilada, porque necesitan el enfrentamiento, como Sánchez necesita incendiar las calles. Necesitan que España y Madrid sea invivible». "¿A ustedes les importa algo Madrid?", les ha preguntado.

En el debate no han faltado las alusiones a las víctimas en las residencias durante la pandemia. Pache ha reprochado a Más Madrid y PSOE que traten "de retorcer el dolor de las víctimas de la pandemia. Es miserable e inútil. Madrid lo hizo bien, y el peor gestor de la pandemia fue Salvador Illa, un desastre en la pandemia y ahora cómplice del golpe silencioso en Cataluña".

Está convencido de que esta oposición madrileña sigue a rajatabla «la máxima sanchista de levantar un muro en la sociedad». Y se ha referido así a Sánchez: «Para jeta el jeta de la Mareta, que tiene cuatro pisos comprados con el dinero de la prostitución».

En el terreno de la inmigración, ha acusado a la portavoz de Vox de utilizar la Asamblea como plató de televisión para hablar a su público.