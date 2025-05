El PP celebra que el proyecto de Ayuso «conecta con la gente» y reprocha al PSOE que se «aísle detrás del muro de Sánchez»

La lluvia y la tormenta que ha caído sobre Madrid la pasada noche ha hecho una pausa justo cuando han empezado a llegar los primeros invitados y dirigentes políticos a la Puerta del Sol, para participar en los actos institucionales del Día de la Comunidad. El PSOE es el gran ausente, pese a que estaba invitada la portavoz en la Asamblea, entre otros dirigentes socialistas con cargos públicos en la región. Tampoco hay representantes del Gobierno de Sánchez, que no han sido invitados por Ayuso. El Ejecutivo ha prohibido este año el desfile militar en Sol, y Ayuso ha decidido sacar todo el acto a la calle, para celebrar el Dos de Mayo «con la gente».

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha señalado al llegar a Sol que «es un Dos de Mayo especial» y ha denunciado el «sectarismo patológico de Sánchez»: «Lo celebramos en la calle, en la Puerta del Sol, donde todo el pueblo de Madrid va a poder disfrutar de este acto. Es un Dos de Mayo que no va a tener un desfile militar, ni la Patrulla Águila, por el sectarismo patológico del presidente del Gobierno, que ha querido separar a las Fuerzas Armas del pueblo. El aspirante autócrata se cree que las Fuerzas Armadas son suyas».

«Es un acto festivo, para todos, a pesar de la ausencia del Partido Socialista, que ha decidido no estar aquí y aislarse detrás del muro de Pedro Sánchez, para separarse del pueblo del que ya se están separando», ha señalado.

Pache se ha referido al barómetro de GAD3 publicado hoy en ABC: «La mayoría absoluta de Ayuso se consolida, porque su proyecto del PP conecta muy bien con los madrileños y se amplía la distancia. Además, cae Más Madrid, se le han caído todas las banderas, del feminismo y ecologismo. En la izquierda de Madrid está encabezada por dos ministros de Pedro Sánchez y los madrileños no quieren saber nada de ese proyecto».

Noticia Relacionada La Comunidad hace frente al boicot de Sánchez al Dos de Mayo con una fiesta «con la gente» Mariano Calleja El PSOE dará plantón a la Comunidad en el acto institucional de Sol con una celebración alternativa en el Parque del Oeste

El portavoz del PP ha destacado que «la mitad de los madrileños quieren a Ayuso como presidenta y el siguiente aspirante está 33 puntos por debajo». «Esto certifica la cercanía de Ayuso con el pueblo de Madrid».

Respecto al secretario general de los socialistas madrileños, Pache ha señalado que entiende «que a Óscar López no le gusten las encuestas, porque todas van en la misma línea. Hay una consolidación del proyecto de Isabel Díaz Ayuso. Es un proyecto consolidado. Y Óscar 'Paradores' no tiene el apoyo del pueblo de Madrid».

El secretario general del PP de Ayuso, Alfonso Serrano, ha señalado al llegar a la Puerta del Sol que Madrid «vive el mejor momento de su historia». «Es un pueblo bravo y alegre como aquel que se levantó en 1808». «Lo celebramos en la calle pese a los intentos de boicot del Gobierno de Sánchez, que ha querido impedir que el Ejército participe. Es un acto para los madrileños, no para agasajar a nadie, ni a una presidenta ni a un Gobierno».

«Sobre la ausencia del PSOE, es una deriva entre preocupante e infantil. Preocupante porque estos intentos de deslegitimar las instituciones es propio de partidos extremistas, este desprecio no es a la presidenta, es un desprecio a los madrileños. Han preferido no estar aquí, para montarse un acto rodeado de socialistas. Es un esbirro de Pedro Sánchez. Y es infantil porque es bastante patética esta actitud de enfadarse el PSOE en aquellos sitios donde no le hacen casito. ¿Va a ausentarse también de la Asamblea?», se ha preguntado Serrano.

«Es la deriva que Sánchez les ha impuesto al PSOE, el ir abandonando la institucionalidad. Allá ellos», ha advertido. «Más pronto que tarde el PSOE acabará siendo marginal en la Comunidad de Madrid», ha advertido el número dos de Ayuso.

Sobre las encuestas, Serrano ha señalado que las encuestas son un acicate. «Vemos que vamos por el buen camino, que los ciudadanos están viendo cómo desde la lealtad a España estamos defendido los intereses de los madrileños, y lo que quedan son alternativas como un PSOE que después del revulsivo que supuso cargarse al anterior líder es incapaz de aglutinar lo que cae a su izquierda».

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha felicitado a la presidenta Ayuso por el «extraordinario trabajo» que, a su juicio, está realizando y que se ha reflejado en el barómetro de GAD3, con esa mayoría absoluta consolidada. «Parecía difícil que se pudiera mejorar la mayoría absoluta de 2023», ha comentado. Según ha comentado, es una «buena noticia para los ciudadanos, la ciudad y la Comunidad de Madrid».

Frente a esa mayoría afianzada de Ayuso, Almeida ha destacado que la izquierda «está desconectada totalmente de la realidad social». «Están todo el día amargados y tristes y no quieren reconocer que tenemos una gran ciudad y una gran región».

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, por su parte ha señalado que es imprescindible «unir a todos los españoles contra el peor Gobierno». «Por eso estamos aquí, para celebrar junto a los madrileños este día histórico, que nos tiene que servir de inspiración».

Pérez Moñino se ha referido a la encuesta de GAD3: «Quiero recordar que las últimas encuestas en relación con las generales se daba una amplia mayoría absoluta al PP y luego no fue así. Nosotros no confiamos en las encuestas, y sí en los españoles». «Tenemos que tener una oposición frontal y total contra este Gobierno, que es el peor de la historia reciente de España».

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha felicitado el Dos de Mayo a todos los madrileños, en nombre de una formación que representa a más de 600.000 madrileños en la región, según ha subrayado. «Han decidido convertir la fiesta de todos los madrileños en la fiesta del Partido Popular. Han hecho una confusión de lo que es de todos y de lo que es de una parte». «Estamos aquí para decir que hay mucho camino que recorrer». Maestre ha aprovechado para pedir la dimisión o el cese inmediato del jefe superior de Policía de Madrid, «envuelto en un accidente de tráfico en Madrid».

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha señalado que se celebra el espíritu de rebeldía y hambre de libertad el pueblo madrileño. Por eso ha mostrado su solidaridad« con los pueblos que están luchando contra los invasores», en referencia al «pueblo de Ucrania y Palestina». «No renunciamos a las instituciones madrileñas y no vamos a permitir que esto sea un monólogo de Ayuso, que ha organizado un sermón, un autobombo». «Esto va a ser una concentración de militantes del PP. Ni Maduro habría llegado tan lejos. Solo le falta a Ayuso imprimir su cara en los pasteles que va a repartir hoy», ha asegurado.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha felicitado el Dos de Mayo a los madrileños a través de las redes sociales. Más tarde estaría en la fiesta alternativa del PSOE en el Parque del Oeste, junto a Óscar López.

«Feliz 2 de mayo a todos los madrileños y madrileñas. Hoy conmemoramos la historia compartida de un pueblo que se alzó para defender su identidad. Desde la Delegación del Gobierno en Madrid queremos recordar a tantas mujeres que, muchas veces silenciadas, ayudaron a forjar el Madrid que somos. ¡Feliz Día de la Comunidad de Madrid!», ha escrito el delegado en las redes sociales.