La portavoz del PP en la Comisión Begoña renuncia a su escaño para dar la batalla política como viceconsejera de Universidades

Mercedes Zarzalejo ha prescindido hoy de su acta de diputada autonómica en la Asamblea de Madrid

Mercedes Zarzalejo (PP): «El circo con Begoña Gómez lo ha montado el PSOE, ha sido bochornoso»

Mercedes Zarzalejo, hasta este viernes diputada del Grupo Popular en al Asamblea
Mercedes Zarzalejo, hasta este viernes diputada del Grupo Popular en al Asamblea guillermo navarro
Mariano Calleja

Madrid

Mercedes Zarzalejo, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión Begoña de la Asamblea de Madrid, ha puesto fin este viernes a su etapa como diputada autonómica, tras ser nombrada el miércoles pasado viceconsejera de Universidades. Zarzalejo, con un fuerte perfil político, fue ... el látigo del PSOE durante la comisión de investigación sobre los supuestos tratos de favor de la Universidad Complutense a la esposa del presidente del Gobierno.

