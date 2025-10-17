La portavoz del PP en la Comisión Begoña renuncia a su escaño para dar la batalla política como viceconsejera de Universidades

Mercedes Zarzalejo, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión Begoña de la Asamblea de Madrid, ha puesto fin este viernes a su etapa como diputada autonómica, tras ser nombrada el miércoles pasado viceconsejera de Universidades. Zarzalejo, con un fuerte perfil político, fue ... el látigo del PSOE durante la comisión de investigación sobre los supuestos tratos de favor de la Universidad Complutense a la esposa del presidente del Gobierno.

Zarzalejo, doctora en Derecho, profesora universitaria y exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, recibió el año pasado el encargo de Isabel Díaz Ayuso de poner contra las cuerdas a Begoña Gómez, quien fue citada a la comisión de investigación el 13 de noviembre de 2024. La esposa de Sánchez se negó a responder las preguntas de los diputados, pero sí tomó la palabra para denunciar el «objetivo político» de la comisión de investigación.

La portavoz del PP tachó entonces de «indignante» que Begoña Gómez no diera «ni una respuesta ni una explicación» sobre su cátedra extraordinaria «a los profesionales universitarios que dedican años a prepararse, a investigar, que se esfuerzan muchos años para dirigir un máster». «Todos esos profesionales merecían una explicación. Y hoy lo único que les ha dado con su silencio es su desprecio».

Noticia Relacionada La Asamblea sentencia que la cátedra de Begoña Gómez se creó de forma «anómala, acelerada y dirigida desde La Moncloa» Mariano Calleja El Pleno aprueba el dictamen de la comisión de investigación, donde se constata «un uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales y un desvío de fondos públicos»

El miércoles pasado, el Consejo de Gobierno presidido por Ayuso la nombró viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, con una retribución anual de 99.719,16 euros. El nombramiento se publicó el jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y la renuncia del acta de diputada se ha hecho efectiva este viernes, según figura en la página web de la Asamblea de Madrid.

Fuentes parlamentarias subrayan que no exista ninguna incompatibilidad entre ser diputada y viceconsejera. De hecho existe algún caso, como el de José Antonio Sánchez, viceconsejero de Presidencia y Administración Local, que también es diputado. Pero Zarzalejo ha querido centrarse exclusivamente en su nueva tarea, sobre todo ante la próxima tramitación parlamentaria de la ley de Universidades, una de las más importantes de toda la legislatura y en la que la izquierda está dispuesta a dar una de las grandes batallas políticas.