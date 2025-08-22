Poner a funcionar Madrid cuesta 20 millones de euros al día

Cuando suena el despertador, el madrileño se revuelve entre las sábanas y a duras penas abre un ojo para acallar el molesto ruido. Pero nada más poner el pie en el suelo y sin que en ocasiones sea consciente se inicia una rueda que pone ... a su disposición una serie de servicios. Madrid levanta la persiana cada mañana y todo (salvo imponderables) funciona: las farolas se encienden, el agua sale del grifo, las calles están asfaltadas y limpias, ha pasado el camión de la basura y en la parada se detiene el autobús de la EMT, que sigue luego ruta hacia su destino.

Las zonas verdes tienen su mantenimiento; hay que comprar vestuario a Policías y Bomberos; las ambulancias del Samur recorren de punta a punta la ciudad atendiendo a los requerimientos; los semáforos cambian del rojo al verde y al amarillo; hay cientos de miles de personas mayores en sus casas con teleasistencia funcionando y con ayuda a domicilio; abren sus puertas decenas de polideportivos; se celebran conciertos y todo tipo de talleres culturales; se limpian pintadas y se recogen excrementos caninos. Y un ejército de funcionarios municipales ocupan sus puestos ante un ordenador conectado a la red que permite a la vez realizar gestiones de forma telemática.

Todo esto no es gratis: poner Madrid en marcha cada mañana (y que siga funcionando cada noche) cuesta en torno a 20 millones de euros al día. Concretamente, 19.876.345 euros, según el cálculo que ha llevado a cabo el área de Economía, Innovación y Hacienda, que dirige Engracia Hidalgo. «Estas estadísticas ponen en valor el extraordinario esfuerzo presupuestario que el Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo para poner diariamente en funcionamiento sus servicios municipales», señala.

ABC se interesó por estos datos años atrás: en 2003 publicó un primer informe en el que se señalaba que poner en marcha la capital costaba 12 millones de euros al día. Dos décadas después, la cifra ha crecido casi un 60 por ciento. La vida sube, ya se sabe, pero además, los servicios han aumentado. Capítulos como el de la limpieza y recogida de basuras se han incrementado sensiblemente: de 1,32 millones al día antes a más de 2 ahora. Y el servicio de ayuda a domicilio ha pasado en estos 20 años de atender a 32.000 domicilios por un coste de 260.000 euros, a superar los 228.000 usuarios por más de 612.000 euros. Lo que más cuesta es el transporte público (2,1 millones de euros al día), la seguridad (1,4 millones por jornada) y la limpieza (casi un millón).

'Mover' la ciudad

Que en Madrid, con sus 3,5 millones de habitantes –más el millón de no residentes que acuden cada día por trabajo, estudios, ocio u otros motivos– funcione todo cada mañana cuesta 19.876.345 euros. Hay que 'mover' muchos elementos: miles de autobuses de la EMT, agentes de Policía Municipal, Bomberos, Samur-Protección Civil y un número enorme de operarios de limpieza, más los encargados de la recogida de la basura. Estos gastos están a la cabeza de la factura de lo que cada jornada supone que la capital eche a andar.

Por ejemplo, los autobuses de la EMT: son 2.132 repartidos en 229 líneas y que recorren cada día 268.493 kilómetros desplazando a 1,3 millones de viajeros. Eso tiene un precio: 2,1 millones de euros cada día.

Sólo un poco por debajo de este gasto está el de mantener la seguridad en la ciudad: hay 8.310 trabajadores dedicados a Seguridad y Emergencias en Madrid, que atienden diariamente 1.739 incidencias de la Policía Municipal y que se ocupan también del funcionamiento de las 367 cámaras de vigilancia de circuito cerrado de televisión instaladas en distintas calles. Todos estos esfuerzos suman 1,4 millones de euros de gasto por jornada.

¿Cuánto cuesta poner en marcha Madrid cada día? En euros al día TOTAL 19.876.345 € 7.687.946 Capital humano 3.093.508 Movilidad y urbanismo 2.310.601 Limpieza y tratamiento de residuos 2.309.835 Seguridad y emergencias 1.106.221 Educacion y serv. sociales 922.064 Cultura y deportes 614.844 Zonas verdes 487.207 Vivienda 341.088 Suministros energéticos 327.735 Madrid salud 147.660 Atención al ciudadano 78.961 Comercio y consumo 52.007 Emprendimiento e innovación Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC ¿Cuánto cuesta poner en marcha Madrid cada día? En euros al día TOTAL 19.876.345 € 7.687.946 Capital humano 3.093.508 Movilidad y urbanismo 2.310.601 Limpieza y tratamiento de residuos 2.309.835 Seguridad y emergencias 1.106.221 Educacion y servicios sociales 922.064 Cultura y deportes 614.844 Zonas verdes 487.207 Vivienda 341.088 Suministros energéticos 327.735 Madrid salud 147.660 Atención al ciudadano 78.961 Comercio y consumo 52.007 Emprendimiento e innovación Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC

Madrid cuenta en la actualidad con 605 kilómetros cuadrados de superficie y en ellos hay 9.426 calles, 200 parques y jardines, y 6.400 hectáreas de zonas verdes: 18 metros cuadrados por habitante. Muchos kilómetros que hay que mantener limpios y cuidados, y eso también supone una inversión considerable. De hecho, a limpieza destina cada día el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida casi un millón de euros por jornada: 998.211 euros, concretamente. Luego está la acción de los vándalos, que realizan pintadas y grafittis: eso y los servicios de limpieza urgente se llevan a diario 62.500 euros (una cantidad que es tres veces superior a la que se invertía en ello hace 20 años). Cada día se limpian en Madrid 1.347 metros cuadrados de grafitis y se reponen 320.000 bolsas caninas.

Luego está la otra gran partida municipal, la que se invierte en la recogida de basuras. A diferencia de otros lugares en España y en el mundo, en Madrid se retiran los cubos de residuos a diario. Eso y gestionar los puntos limpios cuesta 723.669 euros diarios. Y la explotación y mejora del tratamiento de residuos, otros 343.344 euros. A quien le parezca mucho dinero, que eche un vistazo al dato de la basura que llega cada día a Valdemingómez: 3.387 toneladas de mondas de mandarinas, huesos, restos de pescado y otros desperdicios, orgánicos o de papel, vidrio o plástico. Cada día se recuperan allí 225 toneladas de material y se generan 670 megavatios/hora de energía, que producen biogás y biometano.

Ayuda y medio ambiente

Echar una mano a quien lo necesita es el objetivo del servicio de ayuda a domicilio municipal, uno de los más valorados de la ciudad y que atiende cada jornada, junto a la teleasistencia, a 228.000 usuarios. Con un coste, claro: 612.000 euros se invierten para ello en la capital cada 24 horas en el primero y 74.400 en la teleasistencia.

A esto se suman las 1.273 personas atendidas cada jornada por las urgencias sociales. Son solo algunos de los servicios sociales que se prestan desde el Consistorio madrileño, que también destina 175.300 euros diarios a sostener los centros de día de mayores, residencias y servicios de lavandería y la comida a domicilio. El Samur Social supone cada día de funcionamiento una inversión de 22.400 euros. Y hay, además, partidas de 145.000 euros al día para las 76 escuelas infantiles municipales en funcionamiento.

Ahora que están de triste actualidad los incendios, no hay que olvidar que la capital española cuenta con un Cuerpo de Bomberos que acuden con prontitud cuando se les llama y que tiene un presupuesto diario de 584.400 euros. Cada 24 horas realizan, de media, 81 intervenciones.

Deporte y cultura

Los ciudadanos cada vez practican más deporte. Y, en muchas ocasiones, lo hacen en instalaciones municipales. Mantenerlas abiertas y en buen estado y dar servicio en ellas a diario también supone una importante inversión: casi 505.600 euros al día para los 81 polideportivos y las 504 instalaciones deportivas básicas municipales.

Y por aquello de 'mens sana in corpore sano', también hay una variada actividad cultural promovida por el Ayuntamiento: hay 390.000 euros que se van a diario a las actividades culturales y 30.000 para teatros, los 122 centros culturales municipales y las 51 bibliotecas locales de la capital.

Zonas verdes

Cuidar el arbolado madrileño –que ocupa el 26 por ciento del territorio del término municipal– se paga: hay 5,7 millones de árboles de 500 especies diferentes, y se invierten cerca de 353.000 euros diarios en conservarlos, además de otros 261.500 euros dirigidos a la conservación específica de parques y viveros.

Parquímetros y semáforos

Que nada es gratis ni ha brotado en medio de la calle por generación espontánea es algo de lo que no siempre se es consciente por parte de la ciudadanía, acostumbrada a tener los servicios nada más salir a la calle. Pero son los impuestos los que financian todas estas actuaciones: los 6.126 parquímetros, los 63 aparcamientos municipales, las 15.537 plazas de 'parking' para personas con movilidad reducida o la señalización vial supone dedicarle partidas de 334.100 euros cada día.

Además, hay que destinar 43.100 euros por jornada a que funcionen como deben los 57.422 semáforos que hay en la ciudad. Y otros 175.300 euros se van cada día a mantener Calle 30. Todo servicio prestado supone un coste: el de Bicimad y sus 7.735 bicicletas (que tienen 27.249 usos diarios) es de 70.00 euros al día, y que la grúa mantenga su actividad se traduce en un gasto por jornada de 86.500 euros.

Atención sanitaria

Madrid cuenta desde hace años con un extraordinario servicio sanitario de urgencias médicas, el Samur, que ha salvado miles de vidas. Cada día atiende a 340 personas, y eso cuesta 260.000 euros. Formar al personal de emergencias sale por 21.000 euros por jornada. Y Madrid Salud tiene asignados 327.800 euros al día para funcionar.

Vivienda

Cada lunes, cada martes, cada miércoles… Cada 24 horas, el Ayuntamiento gasta 239.000 euros diarios en nueva vivienda y en adquisiciones a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo; conservar y rehabilitar inmuebles supone otros 184.700 euros por jornada. Y los pisos que forman parte ya del parque de viviendas de la EMVS reciben diariamente una inversión de 63.500 euros en gestión y mantenimiento.

Vías y suministros

La ciudad tiene 35 millones de metros cuadrados de calzadas, 25 millones de metros cuadrados de aceras, 249.159 farolas y puntos de luz, 91.051 papeleras (de las que 1.300 son solares) y 2.248 fuentes para beber. Mantener todos estos elementos en perfecto estado de funcionamiento obliga a gastar 171.500 euros cada jornada en gas, agua, electricidad y combustible; 170.000 euros para el alumbrado de las calles; 154.700 para conservar las vías públicas; 55.000 para los túneles, y 33.000 en las fuentes, calles y papeleras.

Lo que no se ve

Hay inversiones que no se ven pero tienen mucha repercusión: en políticas de empleo se invierten cada jornada 156.700 euros; 79.000 van a los 45 mercados municipales y a las 27 inspecciones de consumo que se hacen por día. Y hay más de 79.100 euros cada 24 horas que se van a avanzar en la ciudad inteligente.

Capital humano

Entre policías, bomberos, profesionales del Samur, conductores de la EMT, ingenieros, arquitectos y otro personal municipal, en el Ayuntamiento trabajan 43.167 personas. Y en pagar sus sueldos se van 7,7 millones de euros por día.