Policías contra los delitos de odio en plena escalada del antisemitismo: Madrid registra 272 casos al año

El 4 de marzo, un estudiante de Filosofía de 22 años vino expresamente desde Murcia a meterle fuego a una pizzería de la calle de Viriato, en Chamberí. El establecimiento estaba abierto, con sus comensales y trabajadores, cuando se acercó y prendió unas pastillas ... y aceites cosméticos especiales; huyó deshaciéndose de sus teléfonos móviles y de la ropa que llevaba y escapó a una pequeña población de Italia.

El 8 de abril, un mes después, fue arrestado cuando ya había vuelto a su domicilio murciano. El juez lo envió a prisión por delito de odio, tentativa de homicidio e incendio. No fue un suceso más: la razón por la que el sujeto actuó así contra el restaurante Rimmon Kosher es que es de carácter judío. El universitario apresado atentó contra él después de descartar una mezquita y como represalia a la ocupación de Gaza por el Gobierno de Israel.

El antisemitismo es una de las modalidades de delitos de odio sobre los que se forman en cada uno de los turnos 25 policías nacionales que una mañana de jueves de finales de septiembre acuden a las dependencias de la calle de la Luna. Aunque el pequeño edificio es esencialmente una oficina del DNI, en sus pisos de arriba, los agentes de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid imparten unos cursos a sus compañeros que vienen repitiéndose desde 2019. Es ell cuatrienio 2025/2028 del III plan especial del Ministerio del Interior.

La Comunidad de Madrid registró, oficialmente, un total de 272 hechos conocidos de esta índole en 2024 (187 los esclarecieron los Cuerpos de Seguridad), superándola solo Cataluña, con 291. En el cómputo nacional, la tendencia es el descenso, con un 13,8% menos que en el ejercicio anterior; pero crecen sin parar el antisemitismo (66,67%), en un claro contexto de polarización por la guerra contra los palestinos; la aporofobia (20%), y la discriminación a la comunidad LGTBI (4,46%).

En cuanto a la Comunidad de Madrid, el racismo y la xenofobia (116 casos); la discriminación por orientación sexual o de género (60); y la ejercida por sexo/género (30) son los tres capítulos más voluminosos. En lo referente a religiones, son los judíos (9); los musulmanes (8) y los practicantes de otras creencias (3) los más damnificados.

La estadística regional de delitos de odio la completan los hechos de carácter ideológico (9); la disfobia u odio hacia los discapacitados (5); la aporofobia, sobre los mendigos y gente pobre (4); la discriminación generacional (3); la practicada sobre un enfermo (3); y el antigitanismo (1). Hay otros 25 asuntos que quedan englobados en el epígrafe general de «infracciones administrativas y resto de incidentes».

Ante semejante preámbulo de datos, el contexto hace muy necesaria la mayor especialización de los policías nacionales, no solo en los grupos de investigación puros y duros, sino, sobre todo, en aquellos de respuesta temprana, como explica la inspectora Ester Pulido, responsable de Participación Ciudadana. Es decir, los radiopatrullas, los agentes de las oficinas de denuncias, los de la sala del 091, la Brigada Móvil del Transporte... Los primeros en llegar y a los que acuden las víctimas en cuanto el hecho sucede.

«Esta es una formación que auspiciada por la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, aunque el desarrollo se encarga a cada Estado miembro», narra la delegada de Participación Ciudadana, «en aras de garantizar la paz, la democracia, la estabilidad». Aunque ya la Convención de Derechos Humanos (1948) y nuestra propia Constitución (1978) recogen artículos sobre la igualdad de las personas, hasta 2003, no se aportó una definición de los delitos de odio, que es cuando «se detectaron a nivel europeo situaciones de discriminación y de desigualdad».

Ester Pulido (izquierda) y Begoña Gallego ISABEL PERMUY

Nuestros policías cuentan con una guía al respecto: «Son cualquier delito contra las personas o las propiedades donde la víctima o el objeto de infracción se elige por su real o percibida conexión a un grupo vulnerable». Es decir, que lo importante para los agentes «es demostrar que existe una motivación discriminatoria, no porque la víctima pertenezca a ese colectivo, sino porque el autor considere o crea que esa víctima pertenece a ese colectivo y por eso actúa manera discriminatoria». Aquí es donde entran en juego los prejuicios, en el sentido etimológico de una predisposición y un estereotipo: «Lo que hacemos es sensibilizar a los compañeros, como ciudadanos también, para decirles que en la sociedad existen estereotipos, existen prejuicios, y los prejuicios no son ni buenos ni malos. Pero existen y los hay que llevan a conductas discriminatorias».

Agentes contra la LGBTIfobia

La policía Begoña Gallego, gaditana de raza, es bien conocedora de un buen abanico de esta casuística. Ha pasado por la Ufam Central, la unidad de atención a mujeres y menores víctimas de violencia sexual, y preside la asociación LGTBIpol, por la inclusión de este colectivo en la Policía Nacional, Guardia Civil y demás Cuerpos de Seguridad en España; ahora, también aporta su bagaje en la lucha contra la homofobia y la transfobia desde Participación Ciudadana.

Recordamos el caso de Samuel Luiz, donde los condenados demostraron su motivación de odio en el asesinato por gritarle «maricón» mientras lo perseguían y pateaban junto a la playa de Riazor, en La Coruña. Aquel fue uno de los indicadores de polarización, que son los que buscan los agentes que actúan en cualquier posible delito de odio nada más tener conocimiento de él.

Esos indicadores son el conjunto de características «que deben ser recopilados e incorporados al atestado policiales, con el objetivo de proporcionar a jueces y fiscales indicios de criminalidad». Van desde la percepción de la víctima a su pertenencia a uno de los grupos vulnerables; expresiones racistas, xenófobas, homófobas y demás; la estética, tatuajes o vestimenta del autor; propaganda, pancartas, banderas; antecedentes policiales y su pertenencia a grupos ultras; que el incidente haya ocurrido cerca de un lugar de culto, cementerio o establecimiento de un colectivo vulnerable; el uso de violencia gratuita; una fecha que conmemore un acontecimiento o símbolo; y toda la información que se pueda recabar de fuentes abiertas, como foros y redes sociales.

Todo ello es fundamental para establecer una circunstancia agravante, contemplada en el artículo 22.4 del Código Penal, sobre el delito base; es decir, un caso de lesiones, homicidio o asesinato (entre otros), tipificado de por sí como una agresión a una persona, puede verse agraviada si se dan esas agravantes. Aquí es donde volvemos al ejemplo del crimen de Samuel Luiz, que todo el mundo conoce y es el que mejor puede ilustrar un ejemplo.

Agravantes tipificadas

También está el artículo 510, que no necesita de esas circunstancias añadidas, pues ya recoge en su esencia el delito de odio: «Fomentar o incitar al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia hacia grupos o personas por motivos como raza, etnia, religión,