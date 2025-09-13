Un policía, herido al ir a detener a un pederasta que se masturbaba junto a un colegio

Un policía municipal de la Comisaría del Distrito Integral de Villa de Vallecas resultó ayer herido cuando se disponía a arrestar a un pederasta que se exhibía en público ante un centro escolar en el Ensanche. El funcionario se rompió el tobillo cuando corría para atraparle con su compañero.

Según ha podido saber este periódico, el suceso tuvo lugar por la tarde, sobre las cinco. Recibieron el aviso de que había un varón de mediana edad masturbándose junto al Colegio Gredos Las Suertes, en la calle de Rafael de León, 10. Cuando fueron a apearse del coche patrulla, uno de los componentes del binomio se torció el pie y es cuando se produjo una fractura, abierta y con bastante mal aspecto. Tuvo que ser atendido por el Samur-Protección Civil y trasladado al hospital para curarle.

El pederasta echó a correr y consiguió escapar. Al cierre de esta edición, se le estaba buscando por el distrito, que es muy amplio y está lleno de zonas residenciales. Una de las hipótesis es que haya huido hacia alguna zona marginal, como la Cañada Real, especificaron a ABC las fuentes consultadas.

Noticia Relacionada El Toba, el pederasta en serie de Valdeavero, condenado a 19 años de cárcel en su primer juicio Carlos Hidalgo El que fuera frutero del pueblo, que se enfrenta a otra petición de 98 años por otros 14 delitos similares, acaba de ser sentenciado por tres casos

Por otra parte, la Policía Nacional ha arrestado a un marroquí de 21 años con numerosos antecedentes por perpetrar al menos tres atracos a ancianos por el método del mataleón. Los sorprendía por detrás y los asfixiaba con el brazo, hasta hacerles perder el conocimiento. Actuó a finales del mes de agosto en las calles del Puerto de Somiedo, avenida de Pablo Neruda con Albufera y plaza de Cuelgamuros.