La Policía dispara a un joven tras abalanzarse contra los agentes armado con un cuchillo en Vallecas

Ha sido el hermano del herido quien ha dado la voz de alarma ante el estado de agresividad que presentaba dentro del domicilio familiar

Los funcionarios han tratado sin éxito de reducirlo con las táser, por lo que finalmente ha tenido que intervenir la UIP

Aitor Santos Moya

La Policía Nacional se ha visto obligada esta tarde a disparar contra un joven de 18 años tras abalanzarse sobre varios agentes armado con un cuchillo. Los hechos, que han tenido lugar en el número 69 de la calle Peña de Atalaya (en el distrito ... de Puente de Vallecas), se han desatado tras la llamada de alerta del propio hermano del herido. A eso de las 16.45 horas, los servicios de emergencia eran requeridos ante la presencia de este sujeto en el interior del domicilio familiar, con un arma blanca entre las manos y con las facultades mentales totalmente alteradas fruto de la posible ingesta de drogas.

