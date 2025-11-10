Suscribete a
Una plataforma podrá monitorizar a pacientes hospitalizados desde casa

Hará posible el control de aquellas personas que, por decisión facultativa, puedan continuar su proceso de recuperación en su domicilio

La hospitalización domiciliaria reduce 130.000 estancias convencionales en 2023 en los centros sanitarios

Unidad de hospitalización a domicilio del hospital Niño Jesús de Madrid
Unidad de hospitalización a domicilio del hospital Niño Jesús de Madrid GUILLERMO NAVARRO
C. Hidalgo

La Comunidad de Madrid comenzará a implantar antes del próximo verano el proyecto piloto de Salud Digital llamado Personaliz@. Es una iniciativa tecnológica e inalámbrica dirigida a los pacientes que se encuentran en hospitalización domiciliaria. Consiste en una plataforma basada en sensores y ... dispositivos inteligentes conectados en remoto, entre los hogares de los pacientes y los centros sanitarios públicos. Hará posible la telemonitorización de aquellas personas que, por decisión facultativa, puedan continuar su proceso de recuperación en su domicilio y lo hagan con las máximas garantías.

