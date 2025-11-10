Una plataforma podrá monitorizar a pacientes hospitalizados desde casa

La Comunidad de Madrid comenzará a implantar antes del próximo verano el proyecto piloto de Salud Digital llamado Personaliz@. Es una iniciativa tecnológica e inalámbrica dirigida a los pacientes que se encuentran en hospitalización domiciliaria. Consiste en una plataforma basada en sensores y ... dispositivos inteligentes conectados en remoto, entre los hogares de los pacientes y los centros sanitarios públicos. Hará posible la telemonitorización de aquellas personas que, por decisión facultativa, puedan continuar su proceso de recuperación en su domicilio y lo hagan con las máximas garantías.

«Es un plan con el que se busca avanzar en una atención más cercana al ciudadano, minimizar el impacto familiar que supone un ingreso, evitar desplazamientos innecesarios y favorecer la recuperación en ambientes más confortables», asegura el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.

Este nuevo recurso tendrá como punto central un 'software' a través del que se comunicarán los profesionales y los pacientes con videollamadas, mensajería instantánea, correo electrónico o cuestionarios. Estará enlazado a dispositivos inteligentes de IoT (Internet de las Cosas), que serán los encargados de transmitir la información de seguimiento clínico, como por ejemplo las constantes vitales o los índices de glucosa en sangre.

La iniciativa, que cuenta con una asignación de 4,1 millones de euros, es uno de los principales hitos dentro del Plan de Atención Digital Personalizada, enmarcado a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Además de contribuir a agilizar y ampliar la capacidad de la asistencia especializada mediante la telemonitorización, su objetivo es avanzar hacia un modelo hospitalario más cercano al ciudadano.

Para que todo el circuito de comunicación pueda funcionar, la plataforma constará además de un espacio web accesible desde diferentes dispositivos para que los sanitarios puedan recibir y gestionar la información de cada individuo y una aplicación del paciente en la que puedan controlar sus signos vitales y síntomas en el hogar y transmitir la información al hospital.

La plataforma se integrará en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), para unificar todos los servicios de gestión de salud en un único canal digital.

El sistema permitirá la digitalización de los procesos asistenciales y la televigilancia con flexibilidad para adaptarse a cada situación clínica, y deberá poder integrarse en los sistemas hospitalarios existentes, en especial con la Historia Clínica Electrónica, con medidas avanzadas de ciberseguridad que garantice la protección de la información sanitaria y los datos personales.

Así funciona la plataforma

En función del plan de cuidados individualizado definido por el equipo médico, Personaliz@ permitirá dos tipos de monitorización: intensiva o no intensiva, en función del protocolo diseñado en el hospital. En el primer caso se integrará a personas que necesiten un control diario y exhaustivo de sus registros vitales a través de sensores automáticos. Para ello, la Consejería de Digitalizacion distribuirá 150 kits, cada uno de los cuales contará con una tablet con sistema Android, y sensores como por ejemplo pulsioxímetro, termómetro, tensiómetro, glucómetro o báscula.

Por el contrario, en el segundo supuesto entrarán quienes necesiten otro tipo de atención y que no requieran de esos dispositivos inteligentes de recogida de información. Contarán con una aplicación con la que podrán interactuar accediendo a informes, a sesiones de formación e introduciendo manualmente aquellos datos que sus facultativos o enfermeros le soliciten a través, por ejemplo, de cuestionarios.

El dispositivo en el que esté instalada la app del paciente deberá tener conectividad (bluetooth o vía wifi) con los dispositivos el pulsioxímetro, el tensiómetro, el termómetro, el glucómetro y la báscula.

Formación y apoyo

Además, existirá un Centro de Soporte que se encargará de monitorizar todos esos itinerarios asistenciales en la plataforma tecnológica y de asociar un protocolo de actuación definido y validado para cada uno de esos planes. También se encargará de realizar el material audiovisual de formación y apoyo para que los usuarios puedan consultar en sus tabletas cuestiones sobre su patología o sobre el funcionamiento de la plataforma.

En su casa, los pacientes tendrán su plan de cuidado y recibirá una notificación cada vez que se requiera recoger sus constantes vitales o realizar un cuestionario de evolución. Esto se realizará, según cada caso, a través de los sensores inalámbricos conectados o introduciéndolos manualmente en la tableta o a través de una app del paciente.

En el hospital, los responsables clínicos recibirán la información que se volcará automáticamente en la plataforma tecnológica apareciendo un aviso en función de los criterios que se hayan programado. De esta forma podrán realizar una estratificación de pacientes en función de su riesgo para poder revisar la información, priorizar a quienes necesitan atención preferente y tomar las acciones oportunas en caso necesario.

Personaliz@ incorporará también elementos de gamificación para ayudar a los pacientes a realizar cambios positivos en ciertos comportamientos de salud a través de niveles más alto de motivación con la introducción de desafíos que incluyan recompensas.