Planes de ocio para este fin de semana en Madrid: de la celebración del Orgullo 2025 a una fiesta americana en Torrelodones

Julio ya se ha asentado en Madrid, momento que la ciudad que nunca descansa aprovecha para redefinirse mucho más. Lejos de dormirse por el calor que acecha sus calles, despierta más viva que nunca. En este mes, toda la Comunidad de Madrid se convierte en un gran escenario al aire libre, donde cada rincón guarda un plan inesperado. Los días son largos como promesas y las noches, cálidas y chispeantes, se prefieren disfrutar bajo las estrellas. Hay un Madrid de verano que no se parece a ningún otro. Es por ello que desde ABC, te ofrecemos una selección de los mejores planes para hacer del 3 al 6 de julio en toda la Comunidad de Madrid.

Viernes 4 de julio Podcasts en directo en Noches del Botánico

Además de una buena variedad de música, el festival Noches del Botánico incluye disfrutar de un podcasts en directo, gracias a la colaboración con la plataforma Podimo. Es una buena forma para conocer el proyecto, interactuar con los protagonistas y hacer más amena la espera hasta que salgan los cantantes. Este viernes, 4 de julio, se podrá escuchar del podcast 'Bendita terapia' con Patricia Espejo y Silvia Llop. Tras esto, será el turno de los conciertos de Quique González y Ángel Stanich.

El público, en uno de los conciertos de Noches del Botánico EN 2023 abc

Más información Dónde: En la Pradera del Real Jardín Botánico Alfonso XIII

Cuándo: El viernes 4 de julio

Precio: Entre 35 y 40 euros

Durante el fin de semana Madrid celebra las fiestas del Orgullo LGTBIQA+

Durante 10 días, las calles y plazas de Madrid se teñirán con los colores de todas las banderas del colectivo, todas las identidades y todas las sensibilidades para reivindicar y celebrar el Orgullo LGTBIQA+ que culminan en el acto central: la multitudinaria Manifestación estatal del sábado 5 de julio. Además, durante todos los días se disfrutará de actuaciones musicales, de baile, shows drag, espectáculos de teatro y monólogos, actividades infantiles, etc. en sus cuatro escenarios habituales de Plaza de Pedro Zerolo, Plaza del Rey, Puerta del Sol y Plaza de España. Este fin de semana algunas de las voces que dan el toque musical son Jorge González, Isabel Aaiún, Nia, Leticia Sabater, Yung Beef o Mel Ömana. Una variedad musical para la mayor fiesta del mundo.

EFE

Más información Dónde: Actuaciones en plaza de Pedro Zerolo, plaza del Rey, en la Puerta del Sol y en plaza de España.

Cuándo: Hasta el 6 de julio

Precio: Gratuito

Consulta aquí toda la programación del Orgullo 2025

Durante este fin de semana La unión de cultura y naturaleza en pleno corazón de Madrid

El parque del Tercer Depósito (parque de Santander) se convierte este verano en el epicentro del ocio para todos los públicos con una propuesta que aúna teatro, circo y títeres para familias, cine para todos los públicos, yoga al aire libre y la actuación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Las tardes de los sábados se reservan al circo y las artes escénicas con montajes de compañías.

Unas marionetas en 'Veranos en el parque' comunidad de madrid

Más información: Dónde: En el parque de Santander

Cuándo: Durante todo el verano, con actividades todos los días

Precio: Gratuito

Consulta aquí la programación de 'Veranos en el parque'

Del 4 al 6 de julio Torrelodones se convierte en una auténtica fiesta americana

Torrelodones tiene ganas de verano y de disfrutar. Así, del 4 al 6 de julio, organizan la llamada 'American Party' con una degustación de las hamburguesas de cuatro de los restaurantes locales —El Ranxo, La Suite, Barak y Parada 33— para dar el pistoletazo de salida al evento. Además, se podrá vibrar con «De Costa a Costa», 75 años de rock americano, a cargo del grupo «Se vende perro« o con el baile country de «Honky Tronk».

El Cartel de 'American Party' ayuntamiento de torrelodones

Más información: Dónde: En Torrelodones

Cuándo: Hasta el 6 de julio

Precio: Gratuito

Hasta el 27 de julio Viajar a Egipto sin salir de Fuenlabrada

Pirámides, esfinges, recreación del desierto y del tesoro de Tutankamón a tamaño real, reproducciones de máxima fidelidad de espacios emblemáticos como la capilla de Anubis y Osiris o las cámaras mortuorias de Tutankamón y Nefertari se podrán visitar en Fuenlabrada hasta finales de julio. En esta, se recrea el recorrido expositivo, las cartelas, paneles explicativos, vídeos, talleres, recreaciones, dioramas y más de 120 piezas y reproducciones arqueológicas de arte del antiguo Egipto.

ayuntamiento de fuenlabrada

Más información: Dónde: En el centro de Arte Tomás y Valiente - CEART de Fuenlabrada

Cuándo: Hasta el 27 de julio

Precio: Gratuita

Hasta el 27 de julio El significado de envejecer reflejado en una comedia en el teatro Bellas Artes

El Teatro Bellas Artes de Madrid acoge hasta el el 27 de julio 'Goteras', una comedia escrita por Marc G. de la Varga y dirigida por Borja Rodríguez, en la que se muestra un viaje en el tiempo para reflexionar sobre el significado de hacerse mayor, la lucha entre las expectativas y la realidad y el valor del éxito.

Una de las escenas de la obra 'Goteras' teatro bellas artes

Más información Dónde: En el teatro de Bellas Artes

Cuándo: De martes a domingo, a las 20.30 horas hasta el 27 de julio

Precio: Entre 17 y 28 euros

Durante el verano Nuevos espectáculos en el parque Warner

Llega «Justice League: Rise of the Penguin», el nuevo espectáculo en vivo del parque Warner de Madrid que te sumergirá en una experiencia única llena de acción, acrobacias y efectos especiales. Más de 300 drones iluminando el cielo, espectaculares coreografías acuáticas, impactantes efectos de pirotecnia, fuego, agua y luz se combinan en una historia original protagonizada por Batman, Wonder Woman y Aquaman.

El espectáculo «Justice League: Rise of the Penguin» warner

Más información: Dónde: En el parque Warner de Madrid

Cuándo: Durante el verano

Precio: Entre 37 y 51 euros

Durante el verano Día en plena naturaleza en las piscinas de Rascafría

El área de las Presillas es una zona de rio con tres pozas en las que está permitido el baño. Allí, además, de darte un baño para rebajar el calor, podrás hacer un picnic o jugar en las amplías zonas de césped que tiene. Por otro lado, el recinto está repleto de sendas con grandes arbolados. También, cuenta con un bar para que compres algo fresco o comas al aire libre.

Las Presillas, piscinas naturales de Rascafría EP

Más información Dónde: En Rascafría

Cuándo: De lunes a domingo de 10.00 a 21.00 horas

Precio: La entrada es gratuita, pero el parking cuesta dinero: 9 euros los turismos; 30, autobuses; 3, motocicletas

Este fin de semana Las charangas y las orquestas recorren la capital

Este fin de semana muchas localidades y distritos de la Comunidad de Madrid se visten de fiesta. En el centro, San Blas llena sus calles de conciertos, competiciones deportivas, un concurso gastronómico y fuegos artificiales. Por otro lado, en Usera, se realizaran actividades para celebrar las fiestas en honor a San Fermín. Charangas, actuaciones de vecinos, orquesta y una degustación de paella harán de este fin de semana una experiencia única para los vecinos de Usera.

Carnaval de San Blas 2017 Inma Flores

Más información: Consulta aquí la programación completa de las fiestas de San Blas

Consulta aquí la programación completa de las fiestas de Usera

Durante el verano Un verano en el Museo del Ferrocarril

El Museo del Ferrocarril se convierte este fin de semana en el punto de unión de muchos expositores, coleccionistas y aficionados. Así, se celebrará la última edición de la temporada de la Feria de Coleccionismo (sábado 5) y del Mercadillo de Modelismo Ferroviario (domingo 6).

Mercadillo de Modelismo museo del ferrocarril

Más información: Dónde: En el Museo del Ferrocarril

Cuándo: Los días 5,6 y 7 de julio

Precio: Entre 4 y 15 euros