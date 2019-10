Zahara, Miss Caffeina o Antonio Carmona llegan a la capital en una nueva edición de Cómplices El ciclo, organizado por la plataforma Vibra Mahou, cuenta con seis conciertos donde doce artistas de diferentes estilos musicales unirán sus voces en colaboraciones únicas

La complicidad entre artistas, la cercanía con el público y el sabor de la música en directo son, un año más, los grandes protagonistas de Cómplices de Vibra Mahou. La nueva edición de este ciclo contará, durante los meses de octubre y noviembre, con doce artistas de distintos estilos musicales que se unirán en las principales salas de Madrid para ofrecer colaboraciones únicas a dúo.

El cartel de Cómplices, que se presentó la semana pasada por todo lo alto en Callao City Lights de la mano de Xoel López y Jenny and the Mexicats, contará a lo largo de esta nueva edición con artistas y grupos de la talla de Zahara, Javiera Mena, Miss Caffeina, Antonio Carmona o Second, junto a sonidos rompedores como los de Costa, Kitai, Soge Culebra, Sule B o Delaporte.

El ciclo ofrece, una vez más, experiencias inolvidables de la mano de Vibra Mahou. Esta plataforma musical respalda a artistas de distintas corrientes musicales, generando experiencias memorables en vivo y acercando momentos de conexión únicos entre artistas y público.

La segunda cita fusionará el indie español con el pop más vanguardista del otro lado del oceáno subiendo al escenario a Second y Javiera Mena. La banda murciana, que se ha convertido por derecho propio en uno de los grupos de referencia del panorama independiente nacional, volverá a atrapar a sus fieles seguidores con la espiral de emoción de sus directos. El grupo compartirá escenario con el sonido revolucionario de Javiera Mena, que ha formado parte de la última colonización latina del festival Coachella junto a J.Balvin y la mismísima Rosalía. Las creaciones transgresoras de la cantante, compositora y productora le han llevado incluso a estar nominada a los Grammy Latinos.

La siguiente fecha será la que reunirá a dos provocadores natos, Costa y Kitai, para romper moldes en cuerpo y letra en una colaboración especial que tendrá lugar en la madrileña sala Medias Puri el día 30 de este mismo mes.

El próximo encuentro cómplice fusionará las raíces flamencas de Antonio Carmona y la lírica callejera de Sule B. Ambos artistas se subirán al escenario de Florida Retiro el 5 de noviembre con un nexo común: la pasión por la música y las ganas de arriesgar en directo.

Le seguirán la inspiración jamaicana de Soge Culebra y la elegancia pop de Delaporte, quienes prometen hacer vibrar la Sala Shoko el 13 de noviembre. En definitiva, un encuentro con flow, estilo y mucho talento sobre el escenario.

Para clausurar esta edición, dos bombas sobre el escenario, Miss Caffeina y Zahara. Ambos se unirán el 26 de noviembre en el Teatro Kapital compartiendo ritmos, baile y buena vibra.