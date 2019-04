Musicales en procesión: seis espectáculos para disfrutar en Semana Santa

Tras once años de éxitos en Londres y cuatro en Broadway, «Billy Elliot» se consolida en Madrid como el musical mejor valorado por la crítica (fue reconocido como Mejor Musical en la 11ª edición de los Premios del Teatro Musical en España) gracias a una puesta en escena deslumbrante, la música de Elton John y un elenco de lujo. Nuevo Teatro Alcalá, de martes a domingo a las 17 h, 18 h, 20 h y 21 h.

«Anastasia»

ÓSCAR DEL POZO

Madrid es la primera ciudad europea que estrena este aclamado musical (prueba de su relevancia en la escena del viejo continente), que actualmente está triunfando en Broadway y que ha recibido grandes críticas por parte de medios como el The Wall Street Journal, el The New York Times o la revista Variety. Teatro Coliseum, de martes a domingo a las 18 h, 20.30 h y 22 h.