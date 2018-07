Microfestivales veraniegos en Madrid: de concierto y sin prismáticos No todo son multitudes en la escena festivalera de verano. Varias citas regionales apelan a la cercanía y la comodidad

En los grandes festivales que están por llegar, como Río Babel, Mad Cool o Dcode, nunca falta gente que se queja de no poder ver a sus héroes de la música en otro sitio que no sea las pantallas gigantes. Y es que hay que saber dónde se va antes de comprar un abono para una de las muchísimas citas festivaleras del verano en la Comunidad de Madrid. En estas siete, los asistentes podrán escuchar, casi oler y tocar a los artistas del cartel. Y sobre todo podrán verlos sin prismáticos.

Galapajazz, hasta el domingo

Nacido en 1999, este veterano ha celebrado trece ediciones de éxito en los últimos años que lo han convertido en todo un referente europeo. En otras ocasiones ha contado en su cartel con nombres del calibre de George Clinton, Branford Marsalis, John Scofield, Diana Krall, Bebo Valdés, Michel Camilo, Paco de Lucía, James Brown o Joe Cocker, y este año contará con otros tres grandes artistas en el escenario principal. Dorantes protagonizó ayer la jornada inaugural, y esta noche será el turno de Bill Laurance (21 horas, 10 euros). Ganador de un premio Grammy y miembro original del grupo Snarky Puppy, lanzó su álbum debut en el año 2014 y se convirtió rápidamente en número uno en las listas de jazz de iTunes, recibiendo elogios de la crítica internacional. Mañana le tocará subir a las tablas a The Bad Plus (21 horas, 10 euros), afamado combo de free jazz que presentará su último disco, «Never Stop II».

Todo ellos se subirán a las tablas del Teatro Jacinto Benavente, un auditorio de gran calidad acústica con capacidad para 450 personas. Además, una vez finalizados los conciertos. la música continuará con actuaciones gratuitas en el exterior, con Erin Corine y Yoel Molina Trío hoy viernes y la Big Band Galapagar mañana.

Veladas del Palacio, hasta el 14 de julio

Los jardines del Palacio del Infante D. Luis acogen hasta el 14 de julio la segunda edición de las Veladas del Palacio, que este año cuentan con la presencia de importantes artistas del pop rock, el flamenco y la música clásica. Por allí ya han pasado Mikel Erentxun, José Mercé, Anni B Sweet o Jaime Urrutia, y hoy será el turno de Antonio Carmona. Le seguirán Antonio Délica Chamber Orchestra mañana, Pitingo el jueves 12 de julio, Revólver al día siguiente y la Orquesta Lírica Europea el sábado 14. El aforo total será de unas 2.000 personas, si bien habrá una zona de butacas acotada frente al escenario con capacidad para 700. Los empadronados tendrán preferencia para conseguir estas localidades –se entregarán máximo dos por persona– y si al comienzo de la actuación quedaran sillas libres podrán ser ocupadas por personas que no tengan entrada. Además, este año como novedad se han estrenado aseos dentro del edificio a los que se accede desde los jardines, lo que hace más cómoda la estancia en el festival.

Los Veranos de Pozuelo, hasta el 5 de agosto

El parque Fuente de la Salud, la plaza de la Coronación y el Auditorio El Torreón son los escenarios que albergan esta propuesta cultural para los viernes y fines de semana hasta el 5 de agosto. Hoy, el primero de ellos acogerá un concierto de Chumi Chuma, proyecto musical para toda la familia formado por Alberto Rodrigo (músico de Tulsa y Russian Red) y «un monstruo de otra dimensión». Mañana, el mismo escenario recibirá a Revólver, que celebrará el veinticinco aniversario del disco «Básico». En La Plaza de la Coronación actuarán Javier de Los Pecos (21 de julio, celebrando el cuarenta aniversario del dúo), Paco de Lucía Project (28 de julio, con varios de los músicos que acompañaban al genio en sus giras) y José Manuel Soto (4 de agosto).

Festival de Verano de El Escorial, hasta el 5 de agosto

Hasta el 5 de agosto, el Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial ofrecerá en el Teatro Auditorio de la localidad una selección de espectáculos para toda la familia que apuesta por la música, la lírica, el teatro y la danza para animar las noches de la sierra. Hoy se podrá disfrutar del Concierto para Zapata y Orquesta, un show festivo, divertido y gamberro donde se parodian algunos de los clichés de la música clásica, y que se poya en los elegantes códigos de humor de Paco Mir. Mañana será el turno de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, y el día 21 llegará Enrique Pérez Guzmán para interpretar obras de compositores como Wagner-Liszt, Verdi-Liszt, Chopin, Scriabin o Debussy. El 27 de julio actuará la soprano Irina Levian con Javier Carmena al piano, y el 3 de agosto, otro pianista célebre como es James Rhodes clausurará el programa.

Clásicos en Verano, hasta el 29 de agosto

Durante nueve semanas, el festival Clásicos en Verano celebrará su vigésimo octava edición con un total de 113 conciertos. Artistas como Emilio Moreno, Ariel Abramovic, Jesús Rodolfo, Marta Espinós, Iris Azquinezer o Ester Domingo pasarán por 51 municipios de la Comunidad de Madrid para poner en valor la música de cámara en un entorno íntimo y desenfadado.

Get Mad!, 14-15 septiembre

Ya en septiembre, la capital vibrará con el festival Get Mad!, que se celebrará los días 14 y 15 para convertir la ciudad en un auténtico hervidero de punk, rock, hard rock y psicodelia. Por sus cinco escenarios (Sala El Sol, Wurlitzer Ballroom, Changó, But y Boite Live) pasarán nombres como Luna, No Age, Shannon and The Clams, La Luz, No Bunny, Jeff Rosenstock, Melange, The Fresh and Onlys, Los Estanques, The Picturebooks, Bleeding Knees Club, Buried Feather, Matt Hollywood and The Bad Feelings o Hickeys.

El Jardín de las Delicias, 22 de septiembre

Para cerrar el verano, justo en la noche del solsticio, Sidecars, Beret y Despistaos protagonizarán la primera edición de un nuevo festival madrileño llamado Jardín de las Delicias, que abrirá sus puertas en la Ciudad Universitaria con espectáculos visuales, diversos actores, performances, happenings y una cuidada selección gastronómica.