Cantante y actriz Manuela Vellés: «Estamos en alerta contra el machismo en el cine y la música» Esta noche presenta en la sala Galileo su primer disco, que saldrá este otoño

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Madrid Actualizado: 04/09/2018 01:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya la habíamos visto cantar en alguno de los múltiples papeles que ha interpretado en el cine y la televisión, pero la pasión de Manuel Vellés por el mundo de la canción ahora sí que va en serio. Ya tiene grabado y listo para publicar su primer disco, «Subo, bajo» («saldrá entre octubre y noviembre», nos cuenta), pero antes, presentará todas sus canciones en directo en la sala Galileo Galilei (hoy a las 21 h., 12€), con el reto añadido de que será su primer concierto con banda. La actriz y cantante interrumpió ayer sus ensayos para contárnoslo todo sobre esta nueva aventura y de paso adelantarnos las últimas novedades de su trayectoria cinematográfica, dos mundos que se van a entrelazar muy pronto.

-¿Ganas de subir al escenario de Galileo?

-Muchísimas. Vamos a hacer un concierto a tres, yo con guitarra española, acompañada de guitarra eléctrica y percusión. Va a ser movidito y también íntimo, como el propio disco. Ya he lanzado un primer tema que se llama «Amanezco cantando» y antes de que salga el disco publicaré más adelantos.

-¿Hay planes de gira?

-Voy a ir poco a poco. El disco lo he producido yo, el proyecto es muy personal. He cuidado las letras, las ilustraciones y yo me marco los tiempos. Iré cerrando conciertos sobre la marcha, compaginándolo con mi carrera de actriz. Mejor no pensar en ello y dejar que las cosas sucedan mientras las disfrutas.

-¿Dónde se ha curtido como cantautora?

-He tocado varias veces en el Búho Real, en El Intruso, en el Hotel Santo Mauro, yendo poco a poco pero de menos a más.

-«Subo, bajo» tiene muchas interpretaciones posibles.

-Es la idea: subo y bajo en la vida, subo y bajo en mis emociones durante el año, durante el día...

-En la fama...

-Sí, en eso también (risas).

-¿Qué artistas han influido en su estilo?

-Empecé a componer muy joven, inspirada por Los Rodríguez, Ella Baila Sola, Bebe... Ahora me gustan mucho Natalia Lafourcade, Carla Morrison...

-Los videoclips podrá cuidarlos mucho, claro.

-Al tener vínculo con directores, irán saliendo cosas. Espero que participen actores amigos... Ojalá las canciones conquisten a muchos compañeros.

-¿Dónde hay más machismo, en el cine o en la música?

-Lo bueno es que ahora estamos todo el rato en alerta, y lo que antes veíamos como cosas normales, ahora no nos hacen ninguna gracia. El machismo está en todas partes, y en las canciones también. Para mí, hay un tipo de música más claramente machista, que a mí no me interesa.

-Maluma dice que no es machista...

-¡Uf! Al final cada uno se vende por lo que quiere. Hay que ser consecuente con lo que se canta, y explicar por qué se canta. Yo por mi parte lo intento.