El Festival In-Edit trae a Madrid el mejor cine documental sobre música

El Festival In Edit, el gran Festival de Cine Documental Musical que lleva celebrándose 17 años en Barcelona y siete consecutivos en Madrid, vuelve una vez más a la capital para hacer esta semana las delicias de los melómanos más interesados en las biografías de sus artistas favoritos.

Se celebra del 30 de octubre al 3 de noviembre en Cinesa Proyecciones (calle de Fuencarral, 136) y en la sección internacional se presentarán títulos como « David Bowie: Finding Feme». que resume el comienzo de la carrera de Bowie hasta «Stardust»; «Boy Howdy! The Story of Creem Magazine», que narra la historia de la revista Creem, nacida en Detroit y pionera en la crítica rock con periodistas míticos como Lester Bangs; o «Miles Davis. Birth Of Cool», centrado en el genio del jazz.

En «David Crosby: Remember My Name», esta leyenda del rock californiano rinde cuentas de su turbulento pasado. También se podrá ver «Murder in the Front Row», crónica de la escena trash de San Francisco en los 80, «Suede: The Insatiable Ones Director Mike Christie», presentada como la historia definitiva de uno de los buques insignia del pop británico de los 90; o «Suzi Q», que relata la carrera de Suzi Quatro, bajista, cantante, actriz y poeta que ayudó a redefinir el rol de la mujer en el rock.

Otros documentales llegados del extranjero son «PJ Harvey. A Dog Called Money», «ZZ Top: That Little 01 Band From Texas»; «Marianne & Leonard: Word of Love», o «Mistify Michael Hutchence», sobre el malogrado cantante de INXS.

En la selección nacional se podrá disfrutar de películas como «VVV (Trippin’You)», que explora las interioridades del trío madrileño de electrónica oscura VVV, «Niños somos todos», con Niño de Elche como protagonista, o «Si me borrara el viento lo que yo canto», de David Trueba.