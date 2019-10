La explosión de la música urbana llega a M.U.F.F. con Bejo, Kaydy Cain y Mygal X La cita, este fin de semana en el Museo del Ferrocarril y de entrada libre hasta completar aforo, apuesta por la cultura urbana en su propuesta musical y gastronómica

PLAN B Madrid Actualizado: 04/10/2019 18:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El potencial de la música urbana en español, en plena edad de oro, llega al Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias, 61), desde hoy hasta este domingo, en Mahou Urban Food Festival (M.U.F.F.). Al frente, algunas de las voces referentes de géneros como el trap y una escena de sonidos latinos en pleno crecimiento.

Sabor y música urbana son los ingredientes principales de este festival en el que, un año más, la cervecera agrupa los diferentes estilos musicales, variedades gastronómicas y propuestas artísticas que marcan tendencia en las calles de la capital. Un plan que irrumpe en la agenda de ocio madrileña para no pasar desapercibido y que promete hacer vibrar al público.

Kaydy Cain y su trap made in Carabanchel serán el viernes el pistoletazo de salida de toda la programación musical del fin de semana. Con él empieza el viaje entre una diversidad de géneros de ritmos latinos, como salsa y reggaetón, muy presentes en los 11 temas de su ultimo álbum, ‘Lo mejor de lo peor’. La premisa es clara: el que no baila es porque no quiere.

El sábado será el turno del canario Bejo, todo un experto en letras en las que reina el humor y los juegos de palabras. Sobre el escenario, sus imprescindibles: carisma, sonidos pegadizos y una divertida performance que promete bailes non stop. El también integrante de Locoplaya, presentará ‘Parafernalio’, su segundo trabajo en solitario con temas en los que aúna música, sarcasmo y mucho sentido del humor.

La tercera jornada de M.U.F.F. la liderará Mygal X. El músico, productor y DJ, que ha firmado la producción musical de temas con artistas del panorama urbano como Love Y-i Valvanne, King Jedet, o Costa, es una de las propuestas más efervescentes de la noche madrileña al estar a los mandos de algunas de las sesiones de CHACHÁ The Club.

Por si todavía queda algo por bailar, el line-up de Mahou Urban Festival contará durante todo el fin de semana con una amplia selección de Djs de música urbana. En el cartel, nombres como el productor Kiddo, que ha trabajado con artistas nacionales como Juanito Makandé y el Canijo de Jerez, e internacionales como el británico Danny Seth. También estarán presentes a los platos sonidos de trap y dembow de la mano de LATIGO Familia SoundSystem, y las mezclas de urbano e indie de la mano de Say Yes Dj. Una propuesta musical para todos los gustos que harán vibrar a los asistentes hasta bien entrada la noche.

La propuesta musical estará acompañada de la explosión de sabores de una oferta gastronómica maridada con una amplia selección de cervezas. En cuanto a la oferta gastronómica, se podrán degustar un total de ocho propuestas con las que los asistentes podrán reponer fuerzas.

El broche final lo pone la variada oferta de talleres y experiencias impartidos por profesionales de diferentes disciplinas. Entre ellos, el MUFF Hair Tatoo de la mano de @corta_cabeza; el MUFF Tatto&Piercing Studio en el que @cuztomizarte se encargará de hacer piercings y crear diseños de lo más cañeros para tatuarse; o una emocionante experiencia sensorial cervecera a través de una cata con gafas de realidad virtual. Además, Wahou! by Mahou, la línea de productos lifestyle de la marca, estará presente en el festival con su colección de ropa, complementos y decoración para el hogar inspirados en la icónica marca.