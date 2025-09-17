El Plan de choque va a sumar 15.000 viviendas más a la oferta en Madrid

La nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid, que estará lista a principios del año 2027, pondrá en marcha medidas que flexibilizarán el urbanismo, darán seguridad jurídica a las empresas y pondrán el máximo posible de suelo residencial a disposición de la construcción de pisos, para aumentar la oferta. Lo harán con armas concretas como el incremento de edificabilidad y densidad en viviendas protegidas y el permiso para cambios de uso en parcelas privadas esperan poder conseguir hasta 15.000 viviendas más en los próximos años.

La medida del 10 por ciento de incremento de edificabilidad en viviendas protegidas supone que pueda construirse un 10 por ciento más por metro cuadrado en estos ámbitos. Y el incremento del 20 por ciento en la densidad se refiere al número de viviendas a construir; supone en la práctica que pueda haber un 20 por ciento más de viviendas. Esto supondría, apuntaba ayer el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, que «se puedan conseguir por esta vía 15.000 viviendas más en Madrid sin modificar planeamientos y sin coste para la administración».

Conscientes de que el de la vivienda es probablemente el principal problema que afrontan los madrileños, sobre todo los jóvenes, el Gobierno regional pone en marcha su segundo plan de choque para conseguir más suelo de manera que la oferta aumente y bajen los precios. Por eso, va a continuar con las licitaciones de terrenos públicos para cooperativas, con cesiones a 75 años. Y se facilitará el cambio de uso de parcelas dotacionales privadas a residencial.

Y hay otras medidas, como la extensión del programa Mi Primera Vivienda, que va a facilitar el acceso a hipoteca a quienes desean adquirir su primer hogar. Si hasta ahora se utilizaba únicamente para pisos de segunda mano, ahora también podrá utilizarse este sistema de financiación para acceder a vivienda de obra nueva. Y si con este método se avalaban las hipotecas al cien por cien a personas de hasta 40 años, ahora se va a incorporar también a las personas que tienen hasta 50 años, aunque con una cobertura algo menor.

La entrada

Este programa viene a salvar una situación que supone un obstáculo para muchos ciudadanos: no contar con los ahorros suficientes para hacer frente a la entrada que se pide en los pisos nuevos. Con los cambios que se van a introducir a partir de ahora, los ciudadanos podrán optar a hipotecas de hasta el cien por cien del valor del inmueble si tienen menos de 40 años, del 95 por ciento si están entre los 40 y los 45, y del 90 por ciento si tienen entre 45 y 50.

Estos son algunos de los incentivos que recoge el nuevo plan de choque de vivienda 2026/27, el segundo que se pone en marcha en la región, y que incluye 15 medidas entre las que no es menor la nueva Ley de Suelo. Se cuenta también, por ejemplo, el aumento de las promociones del Plan Vive, con hasta 14.000 pisos, y 1.000 específicas del Plan Vive Solución Joven –para menores de 35 años–; o 2.100 construcciones de la Agencia de Vivienda Social en esta legislatura para las familias social y económicamente más vulnerables.

Tramitar más rápido

Hay más herramientas que se ponen en marcha para promocionar la construcción de vivienda asequible. Por ejemplo, está la puesta en marcha de planes estratégicos municipales que sustituyan a los planes generales de ordenación urbana, que se tardan entre 10 y 12 años en tramitar. Los estratégicos estarían listos en unos 4 a 6 años, y permitirían además que los desarrollos sean más rápidos cuando se puedan hacer mediante ordenanza municipal. Para las pequeñas poblaciones, que cuentan con menos medios técnicos, habrá incluso un refuerzo en la asistencia, ayuda y cooperación para todos estos trámites que conduzcan a poner suelo disponible para construir viviendas.

Hay además algunos planes de interés: un Plan Comparte intergeneracional, para que personas mayores compartan vivienda con jóvenes, y se pueda facilitar el alojamiento a los que más dificultades están encontrando en el mercado actual. Y se incrementarán los incentivos del Plan Alquila, de manera que los dueños de viviendas vacías que decidan sacarlas al mercado del alquiler se vean favorecidos. Incluso va a ponerse en marcha un Sello de Calidad que tendrán quienes se acojan a estas medidas.

Habrá un nuevo reglamento de vivienda vivienda protegida, que incluya nuevas realidades del sector como el 'cosenior'

Por último, está previsto redactar y poner en marcha un nuevo reglamento de vivienda protegida, que va a servir para poner al día y actualizar el sector, ya que incluirá figuras nuevas como el 'coliving' o el 'cosenior'. Además, también se plantea recuperar la figura del alquiler con opción a compra en las viviendas protegidas. Esta modalidad, que desapareció por ley autonómica en 2017, podría ahora repescarse, ya que así se recoge en el reglamento de vivienda protegida que ahora está siendo expuesto a consulta pública para recibir las pertinentes sugerencias.

El alquiler con opción a compra es una modalidad que se utilizó mucho años atrás, y permitía a familias iniciar su vida en un edificio en el que pagaban una renta mensual, y al cabo de algunos años podían plantearse, si su situación económica lo permitía, adquirir la vivienda, descontando las cantidades ya abonadas como alquiler.

Coliving

De nuevo aquí, el objetivo final es agilizar los trámites y facilitar la construcción de vivienda. En el mismo se quieren potenciar las residencias de estudiantes.

Respecto a los nuevos tipos de vivienda protegida, como la vivienda compartida para jóvenes o para mayores, más conocidas como 'coliving' en el primer caso, y 'cosenior' en el segundo, también figurará en este nuevo reglamento. Se trata, en ambos casos, de compartir determinados espacios como comedor o cocina, y contar luego con zonas independientes.