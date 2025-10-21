Suscribete a
La pesadilla sin fin de Jacqueline: «Mi inquiokupa me fríe a denuncias y amenazas, y yo duermo en el sofá de una amiga»

Una mujer alquiló su piso a una amiga y ahora le debe 20.000 euros: «Me ha destrozado la vida»

A las puertas del albergue y del comedor social por culpa de su amiga okupa: «He perdido 6 kilos y no duermo»

Jacqueline, en la puerta del piso que su amiga ha okupado
Jacqueline, en la puerta del piso que su amiga ha okupado ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

La desgracia de Jacqueline Guillén cuesta ya 20.000 euros, muchas cajas de antidepresivos y un año de pesadillas en el sofá de casa de una amiga. De una de las de verdad, no como Petronila, la paraguaya a la que sentía como casi ... a alguien de su familia y que lleva un año ahora viviendo a costa de su dinero y su salud Por hacerle un favor, como relató a ABC el pasado febrero, le alquiló un bajo reconvertido en vivienda en el distrito de Hortaleza; desde entonces, la deuda ha ido creciendo, «Me tiene frita a denuncias, me amenaza, me injuria, y llevo un año durmiendo en el sofá de una amiga, de prestado», asegura la víctima de este embrollo, que recibe insultos, amenazas y hasta han mandado su familia mensajes injuriosos: «Señora, su hija trabaja de prostituta en Londres y en España. Y anda persiguiendo a mi amiga Petronila. No hable de hijos ajenos, primero eduque a los suyos; no son perfectos».

