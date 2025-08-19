Persecución policial a un conductor borracho a 170 kilómetros por hora: acaba estampado en la A-3

Un joven de 29 años y borracho como una cuba ha sido arrestado después de protagonizar una persecución en la que huía de la Policía Municipal de Madrid desde el barrio de Moratalaz y acabar empotrado en una vía de servicio de la A-3 (autovía de Valencia).

El 10 de agosto, noche de Lágrimas de San Lorenzo, históricamente la más calurosa del año y efeméride de grandes periodistas y actores españoles, sobre las 2.15 horas, una patrulla del Cuerpo local observó a un coche circulando muy rápido a la altura de la avenida de Moratalaz, 79.

Se trataba de un BMW 320 oscuro, un modelo bastante caro y potente, aunque tenía bastantes años de antigüedad. Los agentes intentaron dar el alto, pero el conductor hizo caso omiso y aceleró.

Avanzó a 170 kilómetros por hora por la avenida de Moratalaz, para luego tomar la A-3. Fuentes del caso indican a ABC que los patrulleros circularon tras el fugitivo a una distancia de seguridad, de 30 metros, para tutelar tanto la seguridad del delincuente como la suya propia y del resto de conductores.

Sin embargo, por su propia conducción temeraria, el joven se salió de la vía de servicio a la altura del kilómetro 4, en sentido Madrid, y acabó estampándose en el arcén.

Aunque aún consciente, quedó dentro del BMW y fue arrestado. El Samur-Protección Civil lo trasladó al hospital Gregorio Marañón. Se dio aviso a la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal, que se ha hecho cargo del atestado. Por lo pronto, el detenido arrojó una tasa de alcohol de 0,63 miligramos por litro expirado; a partir de 0,60 se pasa de una sanción administrativa a un delito penal contra la seguridad del tráfico. Es un español de 29 años.