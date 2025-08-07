Suscribete a
ABC Premium

Pepín Fernández, creador del colmado gigante Galerías Preciados

GATOS QUE FUERON TIGRES

Fue el fundador de Galerías Preciados, el primer gran centro comercial de Madrid

Enrique Urquijo, entre la ternura y el desencanto

Fachada de Galerías Preciados
Fachada de Galerías Preciados ABC
Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La historia de Pepín Fernández es el claro ejemplo de un madrileño que nace en Asturias para, después de pasear por México y Cuba, hacer en Madrid leyenda y fortuna. Pero también es la historia de España, la de una que pasó del blanco ... y negro al color mientras todo el país soñaba con dejar atrás el dolor, en un seiscientos que aceleraba camino a la playa de Fuengirola con toda la familia a cuestas y las maletas en el techo. También la del éxito y la expansión, la del fracaso y la derrota, la del inversor caradura en los ochenta y la crónica de una muerte anunciada que no pudo soportar el peso del elefante en la telaraña de su macroempresa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app