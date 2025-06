Pepe Habichuela: «Que los jóvenes me quieran tanto me hace muy feliz»

Ya no quedan tantas leyendas de la guitarra flamenca entre nosotros, y por eso, a los que aún lo están hay que rendirles homenaje en vida, cuando pueden disfrutarlo. Esa premisa, y el infinito amor que siente hacia su padre, es lo que ha llevado ... a Josemi Carmona a organizar un homenaje especial al gran Pepe Habichuela, hoy en el festival Noches del Botánico (21.30h, entradas desde 35 euros).

«Hemos hecho otros homenajes a mi padre, pero el de este jueves va a ser lo nunca visto», asegura Josemi. «Este es el último año que va a estar en activo con un ritmo normal. A partir del que viene sólo hará cositas sueltas cuando le apetezca. Así que hay que celebrar su legado, tanto el musical como el personal. Él ha sido un personaje muy querido por el flamenco, que ha unido generaciones, que apostó por Ketama cuando nadie creía en nosotros, y que siempre ha colaborado con cantaores y tocaores jóvenes. Esa apertura, esas ganas de aprender, son un legado esencial para el futuro del género».

La alineación de este concierto de homenaje es estratosférica: Sandra Carrasco, Ángeles Toledano, Leila Soto y Montse Cortés a la voz; Josemi Carmona, Pepe Habichuela y David de Arahal a las guitarras; Javier Colina al contrabajo, Antonio Serrano a la armónica y Bandolero, Tino di Geraldo y Juan Carmona a la percusión (Israel Suárez 'El Piraña' finalmente no puede acudir por la triste y repentina muerte de su padre, Ramón El Portugués), además de la colaboración especial de Ketama y de Farru al baile.

«Voy a intentar que no sea una simple jam-session, y que sea un espectáculo con su lógica y sus visuales», cuenta Josemi, cuyo padre tocará «un par de piezas» y en el último tramo se reunirá con todos para un fin de fiesta que promete ser la juerga flamenca del año. «Los flamencos y los gitanos tenemos una cosa muy bonita, y es el respeto total por los mayores», dice Josemi. «En la sociedad de hoy en día, a la gente mayor se la aparca. Pero para nosotros siempre son un pozo de sabiduría, nunca una carga».

«Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es de lo mucho que me quieren los jóvenes. Eso me hace muy feliz, y en este concierto vamos a celebrarlo», corrobora el propio Pepe, que a pesar de bajar el ritmo a partir de ahora, no va a dejar de tener proyectos interesantísimos por delante, al menos por el momento. «Hemos sacado un libro sobre mi vida que se llama 'Now or never', lo ha escrito José Manuel Gamboa y es precioso. En septiembre se va a empezar a grabar un documental, y además, tengo ya repertorio suficiente para un disco nuevo».

Cuando se le pregunta a Pepe qué cree que es lo que más fascina de él a los que tanto le admiran, responde con una humildad maravillosa. «Creo que es el sonido de mi guitarra. La gente joven sabe quién la está tocando cuando la oyen. Eso, y lo mucho que he apoyado siempre a las nuevas generaciones. Como el día que cogí a Mario Pacheco (el fundador de Nuevos Medios, el sello que revolucionó el género en los ochenta y noventa) y le dije: «¡Oye, que los chavales están tocando muy bien! (refiriéndose a Josemi y a sus sobrinos Antonio y José Carmona) ¡Tienes que darles una oportunidad!». ¡Y me hizo caso! Lo que no me imaginaba era lo muchísimo que iban a triunfar».

Aquel día Pepe Habichuela volvió a ser clave en la evolución del flamenco, pero las nuevas promesas nunca dejarán de sumergirse en sus discos para descifrar los códigos que lo mantendrán vivo para siempre. «Es lo que yo les digo, que el flamenco depende de ellos. Así que a divertirse, pero con la conciencia de que tienen una responsabilidad en sus manos», concluye el maestro.