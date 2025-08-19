Suscribete a
ABC Premium

Los dinosaurios de 'Parque Jurásico' se quedan hasta el final del verano

La exhibición 'Jurassic World: The Experience' se ha prorrogado en el Espacio Ibercaja Delicias, con descuentos en Oferplan

'Jurassic World: el renacer': Scarlett Johansson persigue a los dinosaurios por tierra, mar y aire

El temible T. Rex es uno de los protagonistas de la exposición
El temible T. Rex es uno de los protagonistas de la exposición abc

Nacho Serrano

La experiencia inmersiva basada en la exitosa franquicia cinematográfica de 'Parque Jurásico, 'Jurassic World Experience', que tenía previsto marcharse del Espacio Ibercaja Delicias (Paseo de las Delicias, 61) antes del verano, se ha prorrogado por demanda popular hasta el 28 de septiembre, donde visitantes ... de todas las edades podrán sumergirse en escenas inspiradas en la icónica saga con dinosaurios de tamaño real, efectos asombrosos y una aventura ambientada en la Isla Nublar. Se trata de un las exposiciones con más entradas vendidas de la historia, sumando más de ocho millones en 24 ciudades de todo el mundo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app