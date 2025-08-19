Los dinosaurios de 'Parque Jurásico' se quedan hasta el final del verano

La experiencia inmersiva basada en la exitosa franquicia cinematográfica de 'Parque Jurásico, 'Jurassic World Experience', que tenía previsto marcharse del Espacio Ibercaja Delicias (Paseo de las Delicias, 61) antes del verano, se ha prorrogado por demanda popular hasta el 28 de septiembre, donde visitantes ... de todas las edades podrán sumergirse en escenas inspiradas en la icónica saga con dinosaurios de tamaño real, efectos asombrosos y una aventura ambientada en la Isla Nublar. Se trata de un las exposiciones con más entradas vendidas de la historia, sumando más de ocho millones en 24 ciudades de todo el mundo.

La visita a la exposición, que tiene una duración aproximada de 45 a 60 minutos y tiene descuentos en Oferplan, arranca a bordo de un ferry que llevará a los visitantes hasta la Isla Nublar, donde atravesarán las puertas del recinto del Mundo Jurásico. En este mundo se podrán encontrar especímenes de hasta 7 metros de altura, como un Parasaurolophus, cuyo cuerno servía para emitir sonidos (parecidos a los de un trombón) con la finalidad de comunicarse con dinosaurios de su misma especie; un grupo en una familia de Brachiosaurios, saurópodos gigantes que incluye algunas de las criaturas más grandes que jamás hayan caminado sobre la tierra, o feroces Velocirraptores incluyendo a la icónica Blue, la favorita de los fans.

El público también descubrirá dinosaurios tan raros y sorprendentes como el Stygimoloch, cuyo nombre científico significa Demonio del río Styx (o Infierno), y que fueron pequeños herbívoros bípedos con grandes cabezas óseas abovedadas y una prominente corona de cuernos a su alrededor; o el Carnotaurus, un feroz depredador bípedo que tenía unos distintivos cuernos sobre los ojos que le daban un aspecto diabólico y podía correr incluso más rápido que un Tiranosaurio rex.

Luego podrá podrá adentrarse en el Valle de las Girosferas, donde se puede ver uno de estos vehículos de tamaño real, tomarte una selfie con bebés dinosaurio incluyendo a Baby Bumpy, descubrir lo que se puedas encontrar en una excavación simulada, hacerse un selfie con un bebé dinosaurio o sobrevivir a un encuentro único y cercano con el dinosaurio más temible de todos, el Tiranosaurio Rex, uno de los más grandes dinosaurios carnívoros que jamás ha existido.

Algunos dinosaurios incluso se pueden tocar, cuando el equipo de la exposición así lo indica. Además, en el recorrido se podrá conocer a fondo el Laboratorio de Creación, en el que los genetistas de Jurassic World descubren los secretos del pasado para devolver la vida a los dinosaurios, utilizando técnicas como la extracción de ADN de dinosaurio de mosquitos atrapados en ámbar.

Los fanáticos de la saga 'Parque Jurásico', que están de enhorabuena porque este mismo verano está en las carteleras de los cines el nuevo episodio protagonizado por Scarlett Johanson, 'Jurassic World: El Renace', podrán ver recreaciones del filme, escenarios y diferentes especies, junto con numerosos contenidos educativos e interactivos inspirados en los estudios reales de ADN de dinosaurio. Y por supuesto, al final del recorrido tendrán a su disposición una tienda oficial con productos exclusivos de Jurassic World.

Los horarios de apertura de la exposición pueden variar, de manera que es mejor consultar el sitio web oficial de venta de entradas y se recomienda llegar 30 minutos antes de la sesión reservada. El último acceso es una hora antes del cierre de puertas, y hay entrada general (+3 años) a 22 euros, entrada premium a 28 euros, entrada reducida a 19 euros y pack familiar a 19 euros (para grupos de 15 o más personas, contactar en grupos@letsgocompany.com o eventos@letsgocompany.com). Los niños de hasta 2 años (incluido) no pagan entrada, y el recinto es accesible para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas.