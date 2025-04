¿Qué pasará ahora con las terrazas de Madrid?

Las más de 6.300 terrazas que hay en la capital, según el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, tendrán que operar con un ojo puesto en la ordenanza de 2013, que será la que esté en vigor hasta que se apruebe una nueva norma, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento contra la anulación de la norma de 2022 que dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el año pasado.

Así, a partir de ahora, para aquellos establecimientos de hostelería que quieran pedir autorizaciones, será de conformidad con la ordenanza de 2013, más laxa respecto a los horarios de verano, pero menos permisiva en cuanto a configuraciones de terrazas. Esta nueva ordenanza «va a ser muy similar» a la aprobada en 2022, «salvo ligeros retoques», ha avanzado esta mañana el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el nuevo centro multiservicios de la céntrica calle Fúcar, quien además señaló que «antes de finales de este año tendremos una nueva».

Será «muy similar» dado que esa norma de 2022 «fue avalada en el fondo del asunto por parte de los tribunales y los tribunales lo que han determinado es que hay un defecto formal al faltar una memoria justificativa que debería haberse aportado. Se valoró únicamente el aspecto formal porque en el fondo del asunto se entiende que es adecuada», insistió el regidor. «Le pido a los hosteleros tranquilidad, con independencia de que la izquierda quiera que cunda el pánico en esta ciudad, porque ya tenemos listo el plan de contingencia. Los vecinos van a seguir disfrutando del bienestar y del descanso, y los hosteleros van a poder seguir renovando sus terrazas, de acuerdo a lo que ya estaba previsto».

Por su parte, el concejal socialista Antonio Giraldo tachó de «chapuza administrativa» la gestión del ayuntamiento y aseguró que en su partido están «satisfechos» porque «la ordenanza tenía unas deficiencias imperdonables». «Ahora, al haber inadmitido el Tribunal Supremo este recurso de casación, puede que haya terrazas, autorizaciones o licencias concedidas al amparo de la ordenanza de 2022, que entra en un limbo administrativo y en una inseguridad jurídica tremenda por la chapuza inicial de esta ordenanza que estaba mal hecha y, sobre todo, por no haber dado solución a este problema, que se veía venir desde hace tiempo», expresó este miércoles en declaraciones difundidas por el PSOE.

«Es la marca Almeida en la gestión. Son ganas de hacer mal las cosas, ya se lo advertimos: hacerlo mal con los vecinos, con los hosteleros y con la seguridad jurídica. Me pregunto qué van a hacer ahora. Una buena tarea del ayuntamiento, y lo más sensato, sería ir una por una, revisando las condiciones particulares, puesto que algunas puede que casen con la ordenanza de 2013 y otras no. Han entrado en terreno desconocido, que es lo que querían evitar. Me pregunto qué va a pasar en estos meses. Todo tiene que estar conforme a la legalidad», concluyó el concejal.

«Tranquilidad y prudencia»

El portavoz de los hosteleros madrileños ha querido también lanzar un mensaje de «tranquilidad y prudencia» a sus socios: «Las terrazas autorizadas pueden seguir operando como hasta ahora. Habrá peticiones o modificaciones que quedarán en espera hasta que se apruebe el nuevo texto, pero no hay inseguridad jurídica, porque habrá una nueva ordenanza», destacó Aparicio, que insistió en que estarán vigilantes para que la futura regulación no las limite.

Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha celebrado este miércoles esta decisión del Tribunal Supremo: «Esto no es más que la constatación del fracaso de una ordenanza que se hizo sin el espíritu de consenso que debería haber imperado en su elaboración». «Es importante que el Ayuntamiento de Madrid, tal y como nos anunció en una reunión hace meses la propia vicealcaldesa, retome el desarrollo de una nueva ordenanza, pero es clave que lo haga con un verdadero espíritu de diálogo, buscando el consenso de los vecinos y vecinas con el sector hostelero», concluyó.