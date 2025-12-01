Qué pasará con el precio del transporte público en Madrid en 2026: esto es todo lo que se sabe

El pasado 1 de julio de 2025, los precios del transporte público en Madrid sufrieron cambios. Esto ha supuesto que, desde ese día, gran parte de la población haya tenido que pagar más dinero por el uso de este servicio en la capital.

En este sentido, los usuarios del abono joven (personas de hasta 26 años) han pasado de pagar 8 a 10 euros. En cuanto a las cuotas mensuales por zonas, el descuento se ha reducido del 60% al 40%. Esta medida no ha afectado a los jubilados (mayores de 65 años), quienes han podido continuar utilizando el transporte de manera gratuita. Como novedad, se ha ampliado la gratuidad a los menores de 14 años.

Abonos de 30 días Precios del abono transportes de Madrid desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre Abono Joven (hasta 25 años): 10 euros

Zona A: 32,70 euros

Zona B1: 38,20 euros

Zona B2: 43,20 euros

Zona B3/C1/C2: 49,20 euros

Zona E1: 66,30 euros

Zona E2: 79 euros

Tarjeta infantil: gratis

Más de 65 años: gratis

De acuerdo con el Real Decreto Ley 1/2025, de 28 de enero, estas tarifas permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre. Con el fin de año a la vuelta de la esquina, son muchos los que se preguntan si estos precios van a subir, bajar o continuar igual. Esto es lo que se sabe por el momento.

¿Habrá cambios en el precio del transporte público en Madrid en 2026?

Tan solo queda un mes para que finalice 2025. Por ello, son muchos los que se preguntan qué va a ocurrir con el precio del transporte público en Madrid en 2026. ¿Tendrán el mismo coste los abonos? ¿subirán? ¿bajarán? Estas son algunas de las incógnitas que quedan por resolver.

Por el momento, se desconoce qué va a hacer el Ministerio de Transportes al respecto. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, asegura que todavía no tienen ninguna información sobre este asunto. «Tampoco nos sorprende que tomen este tipo de decisiones en el último minuto y que, además, los últimos en enterarnos seamos las administraciones que tenemos la competencia y, por tanto, la obligación de poder aprobar esas tarifas», declara. En cualquier caso, el político recuerda que este servicio está «fuertemente subvencionado por la región».

También hay quienes contemplan la posibilidad de que se regrese a los costes anteriores a los descuentos a la movilidad.

Abonos de 30 días Precios del abono transportes de Madrid desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre Abono Joven (hasta 25 años): 20 euros

Zona A: 54,60 euros

Zona B1: 63,70 euros

Zona B2: 72 euros

Zona B3/C1/C2: 82 euros

Zona E1: 110,60 euros

Zona E2: 131,80 euros

Tarjeta infantil: gratis

Más de 65 años: 3,30 euros

Lo único que se puede confirma es que, a día de hoy, continúan en vigor las tarifas aplicadas desde el 1 de julio, que están subvencionados al 40-50%. Cabe recordar que antes de esa fecha la rebaja era del 60%. Para más información se puede consultar la página oficial de Moovit.