La parroquia de Paloma resurge cinco años después de la explosión: «Sin la ayuda de las administraciones no llegábamos»

Acostumbrados a ver la Iglesia de la Paloma abarrotada de fieles cada 15 de agosto, disfrutarla casi vacía, en silencio, impresiona. En la entrada, tratando de limpiar la moqueta del templo, está Gabriel Benedicto, su responsable. «Las fiestas traen mucha alegría, pero también mucho ... trabajo después», bromea el sacerdote, que lleva ya once años a cargo de la parroquia.

Él estaba en el coro del templo aquel fatídico 20 de enero de 2021. Acababa de dejar la casa parroquial, situada a espaldas del templo, en el número 98 de la calle Toledo, para atender a un carpintero al que le habían encargado unos altillos. «Cimbreó todo el edificio, me asomé a las ventanas que dan al colegio, vi los cristales reventados y a los niños que empezaban a salir en pánico y pensé: 'Dios mío qué ha pasado'. Al principio no sabes nada, los bomberos por ejemplo pensaron al oír el estruendo que un tráiler había chocado con la Puerta de Toledo», recuerda Benedicto. Él salvó la vida de milagro. No tuvieron tanta suerte su compañero Rubén, también sacerdote, con quien se cruzó al salir, que había subido a su residencia con su amigo David, electricista, para ver por qué ese día olía tanto a gas en el edificio. En el siniestro murieron también dos transeúntes y hubo decenas de heridos. El desastre pudo ser mayor, pero la directora del colegio vecino, La Salle, impidió ese día a los niños salir al patio, que quedó lleno de cascotes, por la nieve que dejó Filomena.

Fue un día negro en la historia de la iglesia y de toda la ciudad. «La muerte de cuatro personas es un golpe que no hay que olvidar; hay que rezar por ellos», comienza. Luego, están los daños materiales. Todo el centro parroquial, corazón social de la iglesia, quedó completamente en ruinas, inutilizable. Y daba mucha vida no solo a la parroquia, sino también al barrio. Además de albergar las residencias de los sacerdotes, allí estaban los despachos de Cáritas, donde se hacía recepción y reparto de alimentos, las aulas para la catequesis y varias salas polivalentes. «Teníamos muchas actividades para jóvenes, un grupo de teatro, la pastoral de La Soledad, que visita a las personas mayores, un grupo de mayores, la congregación de La Paloma, con unos 800 miembros que organizaba hasta concursos de chotis, los campamentos de verano para los chicos, reuniones de asociaciones de vecinos e incluso una biblioteca. Recuerdo que hasta ensayaba allí un grupo de música de Venezuela que no tenía donde empezar, eran espacios para todo», enumera el sacerdote.

Al perder ese centro anexo, estos años han sobrevivido gracias a la generosidad del colegio que tienen puerta con puerta, que les cede aulas para dar catequesis y de otras tres parroquias, que han abierto sus puertas a los grupos que se reunían en el 98 de la calle Toledo. A los sacerdotes les ha acogido una parroquia de Embajadores. «En el templo, más allá del culto, no podemos hacer mucho más. Tenemos dos salitas a los lados del coro donde organizamos lo que podemos, pero no cabemos. Hemos intentado recuperar todo lo posible. El grupo de teatro, por ejemplo, se reúne ahora en Carabanchel, pero hemos tenido que suprimir unas clases que teníamos de apoyo escolar. Tenemos muchas ganas de reagrupar a todo el mundo aquí y volver a la normalidad», reconoce Benedicto.

6,7 millones de euros

Ahora, tras casi cinco años tratando de cubrir los más de 6,7 millones de euros que cuesta la reconstrucción, están más cerca de ese objetivo que nunca. La Junta de Gobierno municipal autorizó esta semana la concesión de una subvención directa a la parroquia de 1,3 millones de euros, distribuida en dos anualidades, que cubre el 25% de la rehabilitación. Están también tramitando con la Comunidad de Madrid otra ayuda por una cuantía similar, a la que hay que sumar casi un millón de euros que llevan recaudados con sus propias actividades.

«Estuvimos años vendiendo camisetas, organizando peregrinaciones con donativos, contactando con empresas... Incluso preparamos una cena benéfica de gala en el estadio del Atlético de Madrid hace dos años. Pero todo eso cansa, porque nosotros no somos una empresa de recaudar dinero. Hicimos todo lo que pudimos, pero al final tuvimos que pedir una mano a las administraciones porque no llegábamos», apunta Benedicto, satisfecho de haber podido empezar ya los trabajos de demolición del esqueleto del viejo centro parroquial, valorado en tres millones de euros. «Solo este paso, necesario para construir el nuevo, cuesta medio millón de euros y durará tres meses», apunta .

Nuevos comienzos Arriba, el inicio de las obras. Abajo, una de las salas cercanas al coro que usan para celebrar reuniones. A la derecha, una maqueta de la futura casa parroquial Tania Sieira

Nuevas necesidades

El Obispado, apunta, se ofrece a avalarles, porque aún con todo tendrán que pedir un préstamo «y afrontarlo juntos como una familia». «Al final hay una lista de necesidades de las iglesias y nosotros no nos podemos comer una partida tan grande de lo que hay para todos. Lo nuestro es mucho en comparación con los 100.000 euros, por ejemplo, que requiere en reparaciones cualquier otro templo. Pero estamos contentos, porque con lo recaudado, la ayuda de las instituciones y todo lo que se visibilice ahora que han empezado las obras podemos volver a pedir donaciones, sobre todo a empresas que nos pueden ayudar en especie», destaca el párroco, que entiende que muchos benefactores no se animan a participar hasta que no ven el proyecto en marcha. También hay muchas empresas que solo pueden justificar sus donaciones si se ejecutan el mismo año en el que se realizan. Por eso, 2026 será clave para que el nuevo centro parroquial siga avanzando a buen ritmo. «La casa anterior se construyó casi en un 90% con materiales donados. Ahora intentaremos llegar al menos al 50%», subraya Benedicto.

El futuro centro tendrá, como su predecesor, seis plantas. La superior será la vivienda de los sacerdotes, y el resto albergarán salas multiusos de distintos tamaños. Asimismo, se potenciará la conexión con el templo. «Hemos eliminado una línea de despachos que había en la primera planta y hemos conseguido, de ese modo, un edificio más grande y también más patio. Además, no solo tendremos más espacios, sino que estos serán más grandes. Se ha hecho un trabajo estupendo, adaptado a las necesidades actuales, pues el anterior se nos estaba empezando a quedar pequeño», señala el párroco.

Las obras durarán, si no hay imprevistos, unos dos años, por lo que el párroco espera poder inaugurar este nuevo edificio en las fiestas de La Paloma de 2027: «Y si es antes, pues mejor».

No hay pocas asociaciones vinculadas a esta Parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real. «Hay muchas familias y jóvenes, la hermandad de los Bomberos, la federación de Castizos, una asociación de donantes de órganos, otra de pacientes y familiares de ELA... Es una parroquia con mucha vida», sentencia Benedicto. Y la que le queda por ganar.