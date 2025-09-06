Suscribete a
ABC Premium

La parroquia de Paloma resurge cinco años después de la explosión: «Sin la ayuda de las administraciones no llegábamos»

La iglesia acaba de empezar a reconstruir el centro parroquial, donde se produjo en 2021 una deflagración que dejó cuatro fallecidos: «Necesitamos volver a la normalidad», explica su sacerdote

La parroquia de La Paloma, a 4 millones de euros de su renacer

Gabriel Benedicto, en la parroquia de la Virgen de la Paloma
Gabriel Benedicto, en la parroquia de la Virgen de la Paloma
Helena Cortés

Helena Cortés

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Acostumbrados a ver la Iglesia de la Paloma abarrotada de fieles cada 15 de agosto, disfrutarla casi vacía, en silencio, impresiona. En la entrada, tratando de limpiar la moqueta del templo, está Gabriel Benedicto, su responsable. «Las fiestas traen mucha alegría, pero también mucho ... trabajo después», bromea el sacerdote, que lleva ya once años a cargo de la parroquia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app