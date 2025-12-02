Un parque en Plaza Castilla y un corredor en Bellas Vistas, las ideas premiadas para reimaginar Madrid

¿Cómo imaginan los jóvenes el Madrid del futuro? Con esta premisa, el Ayuntamiento lanzó hace unos meses un concurso de ideas para que, de forma individual o en grupo, presentaran propuestas destinadas a recuperar ocho espacios en desuso distribuidos en siete distritos. El resultado ... ha sido la creación de un nuevo parque en Plaza Castilla, un corredor ecológico y social en Bellas Vistas y un huerto urbano en Antonio López. Tres proyectos ganadores que reimaginan la capital y que, quizá, algún día podrían hacerse realidad.

«Porque el urbanismo no está hecho para que lo disfruten solo los urbanistas y los arquitectos, sino que debe estar hecho para que se pueda disfrutar la ciudad. Y por eso queremos trascender esa vieja tradición de hacer un urbanismo muy encorsetado y planificado. Lo que queremos establecer es un modelo de ciudad», ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha hecho entrega de los premios en la mañana de este martes.

De este modo, los tres condecorados han subido al escenario del centro cultural de Carabanchel para recoger su cheque, de 1.000, 2.000 y 3.000 euros en función del tercer, segundo y primer puesto de un total de 56 ideas finalistas. Todas ellas, ofrecen una «respuesta creativa» y, por tanto, no tienen por qué ser «viables desde el punto de vista técnico», como han explicado los técnicos del concurso.

Así, el «sueño» mejor valorado ha sido fruto de la imaginación de Nina Elizabeth Mendez-Bisgaard y Maximiliam Stjernstrom, unos estudiantes del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid. En su caso, han proyectado 'Amaniel Vivo' para recuperar el enclave de Bellas Vistas.

El proyecto propone reactivar el parque y el acueducto mediante la creación de un corredor ecológico y social que recupere su valor urbano. Así, se eliminan las calles y caminos que no se utilizan y se reestructura el terreno con vegetación autóctona, áreas de descanso y recorridos peatonales. Además, los autores del proyecto proponen que bajo los arcos se incorporen espacios culturales y comerciales destinados a los vecinos de Bellas Vistas e incorporar estructuras de madera que ofrezca sombra en el acueducto y así pueda convertirse en un lugar para actividades y miradores hacia la ciudad.

El segundo proyecto ganador corre a cargo de Sofía Muñoz Montero y Natalia Díaz Amate, estudiantes de Arquitectura en la Universidad de Granada que se lanzan a rediseñar la zona de plaza de Castilla. Bajo el título de 'Raíces de agua' proponen un parque elevado para el disfrute de los peatones y bajo el suelo un viaje del agua que sirva de riego natural a la nueva zona verde.

«El agua, recogida y almacenada bajo el parque, se convierte en el motor del proyecto: genera topografía, define recorridos y nutre la vegetación. Sobre esta base, un parque continuo pensado para el peatón mejora las conexiones físicas entre los distintos puntos clave del entorno, poniendo en valor los recorridos que enlazan la historia del lugar con elementos como el Cuarto Depósito. A su vez, este articula espacios de estancia y movimiento, donde surgen plazas en distintos niveles [elevadas, intermedias o deprimidas] que invitan a evadirse del ruido y reconectar con la naturaleza, la memoria urbana y el skyline de Madrid», explican los autores del proyecto.

Elena María Arenas, con estudios finalizados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), ha recibido el tercer premio por 'El Huerto de Antonio', en Antonio López. En el número 27 de esta calle, plantea cultivar productos naturales. También en este entorno, proyecta una conexión con Madrid Río mediante ampliación de acera, con Paseo de Yeserías a través de la prolongación del puente de conexión actual así como otras fórmulas para hacer más accesible el entorno. Además, se dotaría la zona con un centro de terapia ocupacional, columpios y gimnasios «verdes», entre otros recursos.