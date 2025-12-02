Suscribete a
ABC Premium

Un parque en Plaza Castilla y un corredor en Bellas Vistas, las ideas premiadas para reimaginar Madrid

El Ayuntamiento entrega los galardones a los mejores proyectos para recuperar espacios de la capital en desuso

Proyecto ganador del primer premio
Proyecto ganador del primer premio AYTO.MADRID
Belén Sarriá

Belén Sarriá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Cómo imaginan los jóvenes el Madrid del futuro? Con esta premisa, el Ayuntamiento lanzó hace unos meses un concurso de ideas para que, de forma individual o en grupo, presentaran propuestas destinadas a recuperar ocho espacios en desuso distribuidos en siete distritos. El resultado ... ha sido la creación de un nuevo parque en Plaza Castilla, un corredor ecológico y social en Bellas Vistas y un huerto urbano en Antonio López. Tres proyectos ganadores que reimaginan la capital y que, quizá, algún día podrían hacerse realidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app