Suscribete a
ABC Premium

Las palomas de Madrid

bajo cielo

Nuestra ciudad no tiene en la Paloma a una Virgen declarada, sino a una patrona popular decidida así por las personas desde hace varios siglos

Cuando La Latina se viste de gala y se bebe la ciudad

Un grupo de palomas revoloteando en el cielo
Un grupo de palomas revoloteando en el cielo césar minguela
Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En Madrid las palomas son las ratas del aire. No han llegado al punto de comodidad y gallardía de las gaviotas que, en Gijón, por ejemplo, son capaces de soltarle una bofetada a alguien y quedarse con su comida, pero todo volará. En la ... ciudad los gorriones apenas se atreven a moverse cuando las palomas están cerca. Se han vuelto caminantes de terrazas, picotean las migas que dejamos e incluso observan, con la frialdad de Mr. Lecter, nuestras cabezas, deseando haber sido cóndores americanos o buitres carroñeros. Fueron los egipcios y los babilonios los primeros en criar estas aves que después, griegos y romanos usaron como alimento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app