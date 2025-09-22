Suscribete a
ABC Premium

El palacete escondido que fue sede del Partido Comunista y luego sala de fiestas

Historias capitales

Por él pasaron las principales figuras del espectáculo y la flor y nata de la vida social

España, la 'dolce vita' que enamora a los turistas italianos

La imponente figura del Palacete Villa Rosa, hoy convertido en junta municipal de Hortaleza
La imponente figura del Palacete Villa Rosa, hoy convertido en junta municipal de Hortaleza BELÉN DÍAZ
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay en el inicio de la carretera de Canillas, ahora zona residencial de cierto nivel y en tiempos entrada principal a un barrio del extrarradio y famosa por sus baches, un palacete que sorprende por su belleza armónica, y que desde hace años es la ... sede de la junta municipal del distrito de Hortaleza. Se le conoce como Palacete Villa Rosa, y guarda una larga y prolija historia tras de sí: fue residencia privada, incautada en la Guerra Civil como sede del Partido Comunista, y más tarde reconocida sala de fiestas por la que pasaba la flor y nata del Madrid de los 50.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app