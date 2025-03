Los padres de una de las víctimas del capellán: «La dirección del colegio no ha mostrado el mínimo interés por nuestra hija»

Las familias de las seis presuntas víctimas del capellán de los Legionarios de Cristo detenido por agresiones sexuales en el Highlands School El Encinar se mueven entre la incredulidad, el dolor y la indignación. Los padres de una de las niñas, de apenas 6 años, han cargado contra los responsables del centro, situado junto a La Moraleja y controlado por Regnum Christi, la congregación fundada por el pederasta en serie Marcial Maciel. El arrestado fue, hasta la muerte del mexicano, su secretario y mano derecha, ademas de administrador del fideicomiso familiar. Los Legionarios de Cristo, tras la expulsión de Maciel por parte de Benedicto XVI, han reconocido 60 casos de agresiones sexuales. El sacerdote investigado ahora se encuentra en libertad, pero con medidas cautelares de alejamiento del centro y las víctimas y prohibición de salir de España, con el pasaporte retirado.

En una carta remitida a la dirección, a la que ha tenido acceso ABC y que figura en un informe de la Policía Nacional, estos progenitores hablan de «la tortura» de la menor, «que podría haber continuado durante años». Se muestran muy contrariados tras conocer que el día antes (la misiva está fechada el 10 de marzo) se celebraron dos reuniones informativas del colegio con las familias por los hechos investigados y que no fueron llamados a ellas.

«Como padres de una de las víctimas, expresamos nuestro profundo dolor e indignación al constatar que no hemos sido convocados a ninguna», algo que tachan de «incomprensible e inaceptable». A renglón seguido, revelan que la dirección (ostentada hasta el lunes pasado por el padre Jesús María Delgado, auténtico valedor del detenido, Marcelino A. N. y que se ha visto forzado a dimitir por presuntamente haber mirado hacia otro lado) «no ha mostrado el más mínimo interés en su estado [de la niña] ni ha intentado ponerse en contacto» con sus padres.

Es más, aseguran: «No han preguntado cómo se encuentra, si necesita apoyo o si hemos recibido la ayuda adecuada. Este absoluto silencio solo puede interpretarse como indiferencia, como si la víctima hubiera dejado de existir para ellos».

Para esta familia, «sin embargo, lo más grave» es que en esas reuniones «el colegio habría emitido una afirmación manifiestamente falsa y gravemente irresponsable: que se trataba de un único hecho puntual». Cabe recordar, como adelantó este martes ABC, que la madre de una sexta alumna de primer curso de Primaria, tras hacerse público el escándalo de agresiones sexuales, ha puesto la correspondiente denuncia en la Unidad de Atención a la Familia y Menor (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Por ello, hablar de que todo es un caso sin más es para estos padre «una aseveración que no solo es contraria a la realidad, sino que minimiza la magnitud de un daño sufrido de manera sistemática».

Highlands School El Encinar, que tiene otro colegio en Boadilla del Monte (Los Fresnos) ha afirmado públicamente que se ha puesto a disposición de la Policía y la juez del caso, la número 7 de Instrucción de Plaza de Castilla. Estos padres, «a pesar del profundo dolor», manifiesta «esperanza» aún de que «el centro rectifique su postura y actúe en favor de las víctimas». Por ello, piden, como primer paso, contactar con ellos para «ofrecer el respaldo psicológico y jurídico» que aseguran que necesitan, para que les faciliten «asistencia de profesionales independientes» que, eso sí, elijan los propios afectados: «Solo así comenzarán a demostrar con hechos que realmente apoyan a las víctimas y están comprometidos con la reparación del daño causado».

Fotograma en el que se ve al capellán llevando a cuatro niñas al lugar donde presuntamente las agredía sexualmente ABC

En la misiva, aprovechan para «agradecer de todo corazón la labor de las familias que se han organizado de manera autónoma para reivindicar medidas en favor de las víctimas, así como para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los menores del centro». También, y este punto es muy importante, reclaman «que todas aquellas personas, tanto familias de alumnos como profesores, que en algún momento hayan notificado verbalmente a la dirección del colegio cualquier indicio de conducta anómala o inapropiada por parte del sacerdote denunciado» lo pongan en conocimiento de las autoridades. Y añaden: «Hacemos un llamamiento a los profesores que en algún momento hayan recibido quejas, comentarios o señales de incomodidad por parte de los alumnos» en relación Marcelino A. N. «para que también pongan estos testimonios en conocimiento de la justicia».

Una psicóloga de los Legionarios de Cristo

«Su colaboración puede ser clave no solo para esclarecer los hechos -finalizan-, sino también para brindar apoyo a los menores que, por miedo o vergüenza, no han podido expresarse con claridad. Hoy, ustedes pueden ser su voz. Su testimonio puede servir para que ningún otro niño tenga que vivir con el peso del silencio. Por ellos, por los que no pudieron gritar, les pedimos que no guarden para sí lo que algún día un alumno confió en ustedes».

Se da la circunstancia, según ha podido saber este periódico, que en las reuniones con los padres ha participado una psicóloga que es madre de cuatro alumnos de otro centro de los Legionarios de Cristo, el Everest, dirigido a su vez por la hermana del sacerdote que ha dimitido y señalado como supuesto encubridor. En esas charlas, de esta pasada semana, con las familias de los estudiantes menores se ha afirmado también por parte de una psiquiatra que rara vez existen abusos de un solo pederasta contra un grupo de víctimas, algo que sí ha ocurrido, a tenor de las denuncias, en este caso de El Encinar. También se ha hablado de que suelen ser niños con factores de riesgo como «familias inestables, baja autoestima, falta de supervisión y confianza con adultos inapropiados». Ese no es el perfil de las menores de esta investigación.

Además, El Encinar ha dejado en suspenso el pago de la reinscripción de 150 euros del próximo curso, que estaba previsto para el 20 de marzo, y añaden que quienes quieran causar baja lo hagan antes del 30 de abril. Muchos padres creen que, como ocurrió en 2022 cuando fue contratado el padre Marcelino pese a las quejas de parte de las familias, se está produciendo una fuga de alumnos por el escándalo desatado.

El próximo junio, está previsto que acudan a declarar al juzgado el director recién dimitido, el padre Jesús María Delgado, y dos profesoras, a las que, supuestamente, al menos una de las niñas habría avisado de lo que estaba haciendo con ellas el capellán, pero que les dijeron que guardaran silencio. Lo harán como testigos, aunque su condición podría pasar a la de investigados según como discurra la instrucción del caso.